Junín: se realizó el acto de colación de los egresados del CENS N 451

Culminó el ciclo electivo para los alumnos del Centro Educativos de Nivel Secundario (CENS) en sus diversas modalidades. Los más de 100 graduados tuvieron una formación integral en alguna de las diversas aéreas como Administración de Empresas, Salud, Comunicación Social, Bienes y Servicios, Hotelería y Restaurante, Artesanías Regionales y Comunicación Social. Además del acto participaron integrantes de la comunidad educativa, autoridades municipales, familias y la comunidad en general.



Luego del ingreso de las banderas de ceremonia y cantar el Himno Nacional Argentino, la directora de la institución, Norma Gambetta, se dirigió a los a alumnos y dijo: “Culmina un nuevo ciclo lectivo, pero hoy es un día muy especial y esperado por todos ustedes, han llegado a la meta de obtener su título secundario, seguramente en este cúmulo de emociones que los atraviesan se les presenta el camino recorrido en nuestra institución”.



“Algunos llegaron hace tres años, otros se fueron incorporando después para culminar una asignatura pendiente que es tener su diploma, otros cursaron de manera presencial y otros a través de la virtualidad porque sus obligaciones laborales no les permitían asistir a clase, con una complejidad mayor porque requerían el manejo de la tecnología para presentar sus trabajos y realizar sus evaluaciones”, agregó.



A su vez, la directora indicó: “Les pido que recuerden este primer día cuando llegaron con muchas expectativas, inquietudes, temores por haber perdido el hábito de estudio ya que hacía mucho tiempo que habían dejado la escuela, otros con muchas ilusiones porque si terminaban el secundario tenían la posibilidad de un ascenso laboral, mientras que otros se impusieron el desafío buscando su realización personal, ya que no habían podido hacerlo en su tiempo”.



“Lo más importante es luchar por los ideales, por los sueños en los que cada uno cree, que con perseverancia y voluntad se concretan, y de eso también son parte las familias por la comprensión, el apoyo y la contención desde el amor que les han brindado, siendo muy necesarias para seguir adelante, les deseamos que tengan muchos éxitos en todo lo que emprendan, pero lo más importante es ser personas honestas, sinceras, coherentes, humildes, comprometidas, solidarias, optimistas, felices para desarrollar sus proyectos, con el convencimiento que se puede ganar o perder”, sostuvo seguidamente.





Asimismo, Gambetta remarcó que “no se detengan, sigan aprendiendo, ya tienen las competencias necesarias para seguir avanzando en su proyecto de vida, porque cada uno es arquitecto de su propio destino. Hoy los felicitamos por los logros alcanzados y los motivamos a continuar proponiéndose metas por cumplir, sueños por concretar, aprovechando las nuevas oportunidades que se pueden presentar".



En continuidad, Melina Fiel, secretaria de Desarrollo Humano del Gobierno de Junín, felicitó a los egresados en nombre de intendente Pablo Petrecca, y manifestó: “La verdad es que se ven muy lindos, pero no se ven lindos por la prolijidad que llevan este día, sino por la sonrisa y el brillo especial en los ojos que tienen, los miraba cuando entraban y la verdad es que para las familias y para cada uno de ustedes es un orgullo que estén acá”.



“Mi mamá es una egresada de un CENS, así que sé lo que se siente, también quiero felicitar a las familias porque acompañan, porque esperan, porque apoyan, porque están presentes, así como también a la comunidad educativa, a la Directora, Vicedirectora, y a todo el equipo más cercano, a los profesores, que hacen un trabajo enorme”, destacó.



Además, la funcionaria valoró el evento y afirmó: “La verdad que estar acá es uno de los eventos más lindos que tenemos en el año, porque acá es donde ustedes ven los logros que alcanzaron durante todos estos años, el primer día que llegaron, seguramente se lo han planteado, ¿cómo voy a terminar? Y la verdad que están acá, pasar por una comunidad educativa y sentir el acompañamiento de todos, de los profesores, auxiliares, de todo el equipo, te hace dar la confianza para lo que viene”.



“Y lo que viene va a depender de cada uno de ustedes, seguramente se están planteando y se han planteado en el último tiempo, ¿qué sigue? ¿Qué viene ahora? Bueno, viene todo lo que ustedes quieran, porque no importa el tiempo, no importa la edad, no importa cuándo, importa que sea, que sigan caminando sus proyectos y sus sueños, que absolutamente nada los detenga”, expresó Fiel.



Para concluir, subrayó: “Hoy es un día hermoso para todos, y principalmente para ustedes, hace un tiempo yo escuché una frase que decía, quien llega y pisa, tiene que abrir una puerta, anímense, abran puertas, en su familia son el ejemplo, así que abran puertas para sus amigos, para sus familias y para todos los que les asisten, felicitaciones egresados”.