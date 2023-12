Se registra una fuerte suba en el precio de los materiales para la construcción

Los materiales para la construcción registran un fuerte incremento en los precios, de entre el 25 y 100 por ciento, situación que ya provoca una merma en las ventas, según reconocieron en los corralones juninenses, consultados por Democracia. “Llegan listas nuevas de precios a diario”, coinciden en el sector.

Entre los productos que más subas de precios hubo figuran el hierro y los tanques de agua, un ciento por ciento más. A esto hay que agregarle el transporte de materiales, que en el caso de estar terciarizado el precio rondaba el 65 por ciento. Y los que menos subieron está el cemento y cal, en un 25 por ciento promedio.

Democracia consultó a varios corralones de nuestra ciudad para saber aproximadamente los porcentajes de aumento de los materiales y si estaban recibiéndolos, sea porque no había precios o escaseaban.

En diálogo con Florencia, del Corralón de Cavalleri, manifestó que en materia de Cemento y Cal Hidralit, desde fines de noviembre a esta parte, el incremento de precios había sido del 25 por ciento. Otro de los rubros es el de los cerámicos, que sufrió dos aumentos seguidos, haciendo un promedio del 55 por ciento y los tanques de agua sale un 100 por ciento más.

De acuerdo a lo expuesto, los valores de los accesorios de plomería sufrieron el impacto de la devaluación, incrementándose entre un 20 y un 40 por ciento en el término de las dos últimas semanas. Otro de los materiales que sufrió un fuerte impacto inflacionario, fue el hierro, que subió un 100 por ciento su precio. Días atrás, hubo una semana que no les tomaron los pedidos, pero luego la situación se normalizó, pero el incremento fue notable.

Florencia también hizo referencia a la suba de las tarifas del flete, que cuando es terciarizado puede llegar hasta el 70 por ciento más, afectado seguramente por el incremento del combustible.

A la pregunta si preveían que esta semana iba a ser más estable, en materia de precios, en general hay incertidumbre pero algunos estiman podrían mantenerse. “En materia de stock y precios, esperamos que todo se vuelva a estabilizar. No estamos en el mejor momento pero entregas, en líneas generales hay”, afirmaron desde el corralón de Cavalleri.

“No todos los materiales aumentaron lo mismo, no digo un 100 por ciento, pero subieron. Hay mercadería que depende más del precio del dólar que otras que no”, comentó. Sobre el mismo tema, Javier Carpinelli, del corralón que lleva por nombre su apellido, al ser consultado por Democracia, manifestó que después de la última devaluación del peso, tras el anuncio de Milei, el incremento fue del 40 por ciento promedio aproximadamente, pero en los últimos meses ya venían con subas entre un 12 y 15 por ciento mensual.

Hugo Cieri, dueño de un reconocido corralón de nuestra ciudad, al ser consultado también coincidió con sus colegas en que a partir de septiembre a esta parte, la suba de precio rondó entre un 10 y 15 por ciento mensual, pero en diciembre el incremento rondó el 40 por ciento promedio, notándose mucho la suba de precio del hierro y las chapas, por ejemplo.

“Hay mercadería que no se consigue, o no te venden, están esperando lo que va a pasar, como es el caso del hierro y las chapas, y los ladrillos que estaba el pallet a 50 mil en noviembre, ahora hay lugares que está a 80 mil”, apuntó Cieri.

El nombrado hizo referencia a los precios de las herramientas que se usan en la construcción, que se tornaron “carísimas”, según indicó, acotando la influencia de la suba de precios del combustible, que fue “terrible” para el transporte. “Cuando devaluaron, automáticamente los fletes pasaron a valer el doble”, apuntó.

Más allá de este panorama, Hugo Cieri confía en que se haya llegado a un tope y que no van a seguir aumentando los precios, que incluso algunos productos podrían llegar a bajar. “Las empresas deben mantenerse, pagar sueldos y demás. No pueden seguir subiendo los precios porque no habrá ventas suficientes para solventar los gastos”, advirtió.

Desde Don Emilio, señalaron que los precios habían aumentado, actualizándose las listas a medida que les llegaban los precios de las empresas con las que ellos trabajan. “Es toda una cadena. Hay productos específicos que todavía estamos esperando precios, no nos han pasado todavía. Más allá de todo eso, nosotros tratamos de trabajar normalmente”, apuntó.

Según lo expuesto, entre lo que más aumentó están los precios de los tanques de agua y el hierro. Los derivados de los metales, plásticos, importados, estarían más complicados en materia de precios y abastecimiento, porque las fábricas no estarían vendiendo.