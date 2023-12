Por la suba del gasoil, preocupa la continuidad del servicio de colectivos a los pueblos de Junín

A la ya conocida reducción de servicios luego de la pandemia, otro cimbronazo amenaza con dejar aún más aislados a los pueblos del partido. Es que el reciente aumento del combustible agrava aún más la situación del transporte de pasajeros que realiza viajes a las localidades. Incluso, algunos de los dueños de colectivos no saben cómo van a seguir brindando ese servicio a la comunidad y evalúan reducir los viajes ante la dificultad para trasladar los incrementos.

Es que los transportistas de las empresas consultadas por Democracia coincidieron en que no pueden incrementar el boleto o el precio del pasaje a la par de los incrementos habidos en el valor del combustible “porque si no, no viaja nadie”, apuntaron.

En tal sentido, en diálogo con este diario, José Luis Pepa, conocido transportista de nuestra ciudad que realiza viajes al Balneario, manifestó: “En mi caso, la situación está dudosa, no sé qué va a pasar. Yo voy al Balneario, tengo 8 horarios diarios y no hay agua en la Laguna. Por lo tanto, va mucha menos gente que en otros años. Además, ahora se vino este gran aumento del gasoil, el último de un 37%. A eso se le suman los gastos en el taller para mantener los vehículos, que también se incrementaron mucho. Y los precios de los repuestos son una locura”.

“Trabajo con la gente que vive en la Laguna y en las quintas camino al Balneario, pero no es redituable trabajar. Uno espera la temporada para trabajar bien, pero así no sé cómo continuará”, dijo.

Al ser consultado sobre el precio del boleto para ir al Balneario, Pepa dijo que hasta la semana pasada estaba 450 pesos, pero por los últimos aumentos lo subió a 600 pesos.

“Siempre la tarifa era el valor de un litro de nafta, pero no lo puedo poner a 800 porque no me sube nadie. Por eso es medio complicada la situación. Y a eso hay que agregar otros aumentos como, por ejemplo, el seguro. ¿Y el aceite? No puede ser que un litro de aceite valga 10 mil pesos. Es una locura”, afirmó Pepa.

“No sé cómo seguir. Yo los 8 horarios los tengo que hacer y los hago, pero más adelante no te sabría decir qué voy a hacer sinceramente. Ahora, en diciembre, se me vence el contrato con el Municipio y veré qué va a pasar”, concluyó.

Similar situación planteó Cristian, de Transporte Morse, que desde hace 8 años cubre el servicio de transporte de pasajeros a Morse, localidad del partido de Junín. “Veremos a cuánto se irá el precio del boleto. Tengo que hablar con la Municipalidad. En estos momentos el pasaje a Morse sale 1000 pesos, pero se tendrá que ir a 1.300 o 1.400 con los aumentos que hubo del gasoil”, dijo.

“Yo voy a Morse de lunes a viernes, dos horarios a la mañana. Uno prevé aumentar el costo del boleto, pero por otra parte todos los gastos del vehículo son carísimos. Es complicado seguir”, apuntó.

Por su parte, Pablo Lafit, responsable del Transporte Roca, empresa que hace 50 años cubre el trayecto Roca-Junín y viceversa, al ser consultado por Democracia por la situación actual se mostró muy afectado. “No vemos futuro –se sinceró-. No se puede cobrar demasiado a la gente porque no pueden pagar y nosotros no podemos mantener lo que tenemos”.

Sabido es que los colectivos a Roca, aquel transporte que comenzó Norberto Lafit, padre de Pablo, son un servicio esencial para mantener conectado al pueblo con la ciudad de Junín.

“Antes no se necesitaba subsidio, pero desde hace un tiempo sí. Y si lo sacan, ¿cuánto le vas a cobrar a la gente? No viaja más nadie. Se juntan dos o tres en un auto y les conviene más. Como está la situación el boleto a Roca debería estar a 3 mil pesos, pero yo lo estoy cobrando 1.500 y no sé hasta cuándo lo voy a soportar”, dijo para acotar que antes se llegó a tener hasta 13 vueltas en el día y ahora se redujo a 6 horarios. Domingos y feriados no circula porque no alcanzan a cubrir los gastos.

Al igual que los otros transportistas consultados, Lafit también planteó los costos de los repuestos para automotores. “Si se rompe un repuesto ahora, no te alcanza la recaudación del día para pagarlo”, dijo.

Según lo expuesto, la empresa Lafit recibe un subsidio del Gobierno nacional hasta fin de año, pero no tienen confirmado si continuará en 2024.

Otros casos

Democracia también consultó a un transportista particular, que tiene un micro con el cual realiza viajes a Rosario llevando y trayendo estudiantes.

En tal sentido, Marcelo, de TMC Viajes, señaló que al haber aumento de combustible tan pronunciado, la suba del pasaje fue necesario. “Yo lo aumenté un 30 por ciento más, sale 8.500 pesos el pasaje, pero no es lo ideal porque el combustible subió más. Lo tengo que aumentar en forma escalonada porque si no, no viaja nadie. En noviembre estaba de 5.500 a 6.000 pesos, ahora 8.500. Pero no subió lo que debería haber subido porque si no, no trabajo”, graficó.

El transportista mencionó que el gasoil había aumentado más que la nafta. “Primero aumentó un 30 por ciento y luego un 32, según la petrolera. Y es mucho. Es más caro que la nafta cuando antes era al revés”, concluyó.

El doble

La semana pasada YPF se sumó a la suba de precios que ya habían aplicado las petroleras privadas. El precio del combustible prácticamente se duplicó desde inicios del mes pasado y ya se acerca a los valores internacionales de 1 dólar por litro.

Tras el salto del dólar oficial que entró en vigencia el miércoles, algunos precios se actualizaron casi al mismo tiempo que las operaciones en el mercado cambiario. Es el caso del precio de la nafta. A pocas horas del debut del nuevo precio del dólar, Shell confirmó un aumento promedio de 37% en el precio del combustible. Luego le siguió los pasos la petrolera estatal YPF con una suba del mismo tenor, que incrementó los valores del surtidor desde el jueves.

Estos incrementos se sumaron al 30% que habían aplicado las empresas en la previa a la asunción de Javier Milei. De esta manera, contemplando también el último aumento de las semanas anteriores -cuando la nafta había hilado una suba del 10% después del balotaje, que se sumó a su vez a otro incremento anterior de 9,6% a principios de noviembre-, el combustible prácticamente duplicó su valor desde principios del mes pasado y ya se ubica mucho más cerca de los valores internacionales que rondan 1 dólar por litro.