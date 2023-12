“Los argentinos nos estábamos acostumbrando a vivir mal y por eso ganó Milei”, dijo Fiorini

Juan Fiorini, edil de Juntos y presidente del Concejo Deliberante, analizó en una entrevista con Democracia las medidas del gobierno de Javier Milei y consideró que “se trata de “sincerar los precios para que después pueda haber estabilidad”.

-Qué lectura hace de las primeras medidas del Gobierno nacional?

-El cambio era esperado por la gente y las medidas son las anunciadas. El cambio de rumbo, rápido, era lo que todos esperábamos. Es muy pronto todavía para ver el resultado, faltan aún medidas, hemos visto medidas monetarias, financieras, que tienen que ver con el dólar, con el Banco Central, pero faltan otro tipo de medidas, de fondo, que son las que necesita la Argentina, como la parte laboral, jubilados, sueldos. Todo ese paquete debería, de a poco, revertir lo que hasta ahora veníamos sufriendo, ya que los argentinos nos estábamos acostumbrando a vivir mal y por eso ganó Milei. Desde Juntos por el Cambio vamos a estar atentos a las medidas, mirando y dispuestos a colaborar con aquellas medidas que sirvan para mejorar, pero también estaremos atentos a poner límites cuando creamos que algo está mal.

-¿Quién paga el ajuste?

-La inflación nos repercutía a todos y el camino era hacia una hiperinflación, este año vamos a terminar con casi 200 puntos de inflación, así que creo que a estas medidas hay que darles un tiempo, pero esperamos que sean las últimas con respecto a los aumentos. Lo que hizo Massa fue retrasar una bomba que iba a explotar.

-Ahora, este ajuste va a impactar en el consumo, en los trabajadores, en las pymes.

-No lo sé, pero sí el presidente dijo que vendrán meses difíciles, con un mínimo de seis meses de estancamiento, que va a generar que tengamos que hacer cambios, ajustes, reducciones. Desde el municipio estamos haciendo una reducción de la cantidad de funcionarios y cambios en la estructura pensando en este nuevo país que se viene (ver página 5).

-¿No cree que el ajuste lo tendrían que pagar las empresas que ganaron mucho dinero durante estos años?

-Sí, lo está diciendo también el presidente, el ajuste tiene que estar apuntado adonde corresponde, primero en el gasto público, el sector político, algunas obras que no empezaron y se van a frenar, y me parece que eso va a ayudar a generar caja -las que se iniciaron van a continuar-. El otro punto es que no repercuta en el que trabaja y en el que invierte, por ahí a corto plazo vamos a sufrirlo todos, porque la inflación va a seguir estando y esto es un poco más de inflación, pero después tiene que estabilizarse y, a partir de ahí, volver a generar un círculo virtuoso. Entiendo que se trata de sincerar, hoy, los precios, para que después pueda haber una estabilidad. La otra clave es mejorar los salarios, para mejorar el consumo, pero para eso necesitamos ser un país estable, con previsibilidad, para que se reactiven la inversión y el trabajo.

-¿Cree que el ajuste impactó en la casta?

-Me parece que faltan algunas medidas en ese sentido, hay muchas cosas que estaban funcionando mal, nosotros hemos sido críticos del clientelismo.

-¿Qué va a pasar con la obra pública en Junín?

-Hay obras como el paso bajo nivel, que ya está comenzada y está avanzando, y vamos a gestionar para que se pueda terminar, obviamente dándole un plazo a un gobierno que entra para que pueda definir prioridades. Cuando tengamos la oportunidad de golpear la puerta de algún funcionario, vamos a plantear nuestras prioridades. Hoy la obra está en marcha, el intendente se reunió con la empresa, y van a continuar con lo que ya tienen pago, en los plazos previstos. Hay otras obras que no comenzaron que pasarán a ser de segunda prioridad. La nueva terminal la estamos ejecutando desde el municipio, con fondos de Nación, así que esperamos poder terminarla para los primeros meses de 2024. Hay muchas obras, como el espigón de la Laguna de Gómez, que las financiamos con fondos del municipio, y hay una deuda de la Provincia, que vamos a reclamar. Ocurrió lo mismo con la bicisenda, que logramos finalizar el asfalto hace algunos días, queda otra etapa, que va a quedar suspendida hasta que se obtengan los recursos. Se puede usar, pero lo ideal es esperar a que esté toda la cartelería vial, así que no la vamos a poder inaugurar.

-Se viene la suba de tasas, un tema clave para los municipios.

-Hay una inflación proyectada de 100 puntos hasta mayo. Este año aumentamos las tasas, en promedio, un 80%, con una inflación del 200%, o sea que el municipio aumentó un 120% menos las tasas que la inflación. Aumentamos mucho más los sueldos de los trabajadores que las tasas, y ya hay un desfasaje muy grande. Una parte de eso tendríamos que recuperarlo con este aumento.

La suba de tasas rondará el 100%

Según pudo saber Democracia, de fuentes irrefutables, el incremento de las tasas municipales para el año que viene promediará el ciento por ciento, con un sistema de revisión, por la inestabilidad como consecuencia de la alta inflación. Entre mañana y pasado, el proyecto con la ordenanza fiscal e impositiva sería elevado al Concejo Deliberante para su tratamiento y posterior votación.