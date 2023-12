Continúa la medida de fuerza de los trabajadores de Obras Sanitarias

Los trabajadores de Obras Sanitarias realizaron un paro de trabajos con tareas mínimas para garantizar el servicio. Reclaman un atraso del 40% de paritaria, tras varias negociaciones con el ejecutivo municipal.

Los representantes gremiales mantuvieron una reunión con el ejecutivo, pero tras no poder acordar el aumento, se realizó la jornada de paro en las inmediaciones de obras sanitarias de calle Alberdi. Las medidas de fuerza habían comenzado días previos, con una reducción de tareas.

En esta oportunidad, en diálogo con TeleJunín, trabajadores manifestaron que "estamos con un atraso salarial, no podemos ponernos de acuerdo desde hace un mes, se fueron atrasando por parte del ejecutivo, las propuestas no nos cerraban, hicimos cuatro contrapropuestas distintas pero desde el otro lado no aceptaron, nosotros queremos recuperar nuestro salario, estamos un 40% abajo, no nos cierra los números del municipio, queremos seguir negociando".

En sintonía, agregaron que "hace dos días que estamos de paro pacífico, antes hicimos una reducción de tareas, pero como no llegamos a un acuerdo se llegó a esto, estamos en el lugar de trabajo expresándonos, ayer estuvimos dialogando con autoridades para destrabar, pero no llegó a buen puerto. Le decimos a la gente que somos un servicio de primera necesidad y que el servicio estará garantizado".

Por último, destacaron que "estamos abiertos a seguir negociando, somos consientes de lo que ocurre, estamos pendientes".

Respuesta oficial

Democracia consultó a Manuel Llovet, Secretario General del Municipio, quien se refirió a la situación. "Presentamos una oferta idéntica a la que fue aceptada por el sindicato mayoritario hace pocos días", sostuvo y agregó que "hemos mantenido reuniones regulares durante este mes, demostrando nuestro compromiso con un diálogo constante, a pesar de la transición y el contexto de cambio de Gobierno".

"El contexto económico actual es ampliamente conocido y presenta desafíos significativos. Estamos atravesando un momento que nos exige tener mucha responsabilidad. Por ello, es importante tener en cuenta que cualquier aumento significativo en las propuestas podría tener un impacto negativo en la sostenibilidad económica a largo plazo. Todos los acuerdos anteriores fueron cumplidos, y eso mismo queremos hacer hacia adelante, no podemos ofrecer algo que no vamos a poder pagar", sostuvo.

Además, el funcionario recordó que "ha sido un año de grandes avances en Obras Sanitarias, hemos podido avanzar en varias categorías para trabajadores del área, hemos incorporado vehículos nuevos, y estamos construyendo mejores instalaciones. Además durante todo el año hemos realizado reuniones con el sindicato todos los meses".

Por último, Llovet destacó que "buscamos un equilibrio entre las demandas legítimas de los trabajadores y la responsabilidad que tenemos como gobierno de brindar los servicios. En tanto que nuestro diálogo sigue abierto. Pero el contexto no nos permite realizar una nueva propuesta ni diferente a la del otro sindicato".