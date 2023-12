Los adultos mayores ya disfrutan de la Colonia de Verano municipal

La propuesta deportiva y recreativa llevada a cabo por el Gobierno de Junín, a través de las áreas de Adultos Mayores y de Deportes, inició con una gran convocatoria en el Complejo San Martín. La colonia de verano, que propone clases referidas a la actividad física y espacios de diversión y recreación, se encuentra a cargo de profesionales pertenecientes a las áreas mencionadas, y tiene como propósito fomentar el bienestar y la vitalidad en las personas mayores de edad.

Los participantes de la Colonia de Verano se mostraron muy felices por el desarrollo de la actividad y destacaron la gran importancia que tiene el espacio para contribuir a la parte psíquica, física y emocional.

Vale destacar que además de una amplia agenda de propuestas, desde el Gobierno de Junín se ofrece a los participantes el servicio de transporte para que nadie se quede afuera.

A propósito del comienzo de la jornada, Adriana Suma, titular del área de Adultos Mayores del Municipio, manifestó: “En primer lugar decir que estoy muy feliz que otro año tengamos la oportunidad de poner en acción la colonia para los adultos mayores, algo que ellos valoran, necesitan y disfrutan, cada una de las actividades que se desarrollan tienen una respuesta por su parte muy positiva”.

“En este primer día de comienzo de temporada hay alrededor de entre 80 y 90 personas, suponemos que es debido al clima, y que desde el área, en Gandini 92, repartimos más de 250 planillas, así que con el correr de los días vamos a ver esto colmado de gente, disfrutando, como siempre”, sostuvo.

A su vez, Suma señaló que “esto es un trabajo conjunto con la Dirección de Deportes, donde los profesores del área planifican y trabajan comprometidamente con esto, al igual que la profesora Eliana Palma, que forma parte de nuestra Dirección, siempre es bueno coordinar acciones para llevar estas actividades adelante, y ellos se muestran tan agradecidos que a nosotros nos da muchísima satisfacción”.

Nuevas actividades

“Este año se agregaron actividades nuevas, como pilates en silla, que tan bien les hace, las caminatas siempre siguen en el cronograma, entre otras cosas que van a ir surgiendo, se viene una gran temporada”, afirmó.

Seguidamente, Claudio Yópolo, director de Deportes del Municipio se refirió al trabajo conjunto y dijo: “Estamos muy contentos de volver a ofrecer este espacio que tanta importancia tiene para la gente adulta mayor, y hacerlo conjuntamente con Adriana (Suma) y todo su equipo es muy gratificante, como funcionarios trabajamos para eso, para que los vecinos de Junín puedan tener esta posibilidad de participar de una actividad”.

“Esto se da durante todo el año, ahora en la época estival nos trasladamos al Complejo San Martín, por la pileta, por el espacio verde, por el gimnasio, pero durante todo el año se fueron haciendo actividades y se mantienen, siempre pensando en ellos, realizamos un recorrido con transporte para que todos puedan llegar sin problemas”, contó.

Para cerrar, Yópolo agradeció a los profesores que integran el área y expuso: “Es importante toda la labor que realizan, la organización que llevan adelante, el tiempo que destinan a la planificación de actividades, siempre pensando con detalles y en cada uno de los adultos mayores que asisten, es para destacar, son un gran equipo”.

Por último, Juan Manuel Berenstein, profesor de la dirección de Deportes, indicó que “siempre tenemos buenas sensaciones con respecto a las actividades, y eso lo genera la energía que ellos tienen, de venir, de empezar a consultar sobre diferentes cuestiones, ya cuando se acerca fin de año y saben del inicio de la colonia comienzan las preguntas por este espacio que tanta satisfacción da”.

“Como mencionó Adriana (Suma) hay muchos inscriptos, aparte de todos los grupos, nosotros tenemos 20 profesores repartidos en cuatro donde dan clases de actividad física para adultos mayores, más la pileta, seguro se van a ir sumando muchos más con el correr de los días, así que contentos de contar con este lugar, hoy por el clima comenzaron con caminata, pilates y un poco de baile, estamos terminando de concretar espacio fijo para realizar yoga también, y sorpresas que vayan surgiendo”, especificó haciendo referencia a las propuestas del programa.

Para finalizar, Berenstein adelantó: “Ya estamos planificando lo que es la despedida de año, que la vamos a hacer el 29 de diciembre, una propuesta para seguir acompañándolos y disfrutando con ellos, y con las ganas de siempre, que los profesores las tienen y ellos también, año tras año esto queda en evidencia, esta es la temporada de colonia número 14 que realizamos, siempre la seguimos sosteniendo y viniendo con las mismas ganas porque ellos nos la contagian, y eso es lo importante y lo más positivo para todos”.

Testimonios

Las personas de la tercera edad se mostraron muy entusiasmadas y felices por el comienzo de la propuesta de verano que ofrece el Gobierno de Junín. “Hace muchos años que venimos a participar, y en lo personal, me encanta por la camaradería, la calidad de los profesores, el tipo de gimnasia que hacemos, esto reúne un montón de cosas, realmente es una hermosura, acá uno se ve con todos sus pares, cosa que no sucede en otros lados”, dijo la vecina Olga.

Asimismo, Mirta, otra de las participantes de la colonia, destacó: “Esto es como una necesidad ya porque es un hábito que hace que nos reúnanos con los pares aparte de la actividad física, que es muy buena también, además tenemos la libertad de elegir donde hacerlo, lo importante es compartir con las personas, al igual que hacemos en los talleres durante el año, espacios donde trabajamos con la memoria, hacemos yoga, natación, entre otras cosas, y contamos con transporte que eso es interesantísimo para la gente que vive lejos, son entre cuatro y cinco colectivos que se movilizan.

Por su parte, Luis, vecino que integra la colonia, valoró que “este tipo de actividades fomentadas por el Municipio generan un lugar de encuentro, de actividad física, y sobre todo un lugar para el ánimo de la persona mayor y eso es positivo, lo vengo sosteniendo hace cinco años, que son los que voy participando de este espacio”.

“Tengo 82 años y comienzo a regular la energía, tanto los talleres durante el año como las actividades que se dan en las plazas me parecen muy positivas, hay muchos matices que me hacen pensar en eso y vivir eso, una de ellas es confraternizar con otra persona, muchas de las cuales uno no conoce, y a través de este medio va gestando amistad y conocimiento”, remarcó.

Para concluir, el vecino juninense, destacó: “Esto ayuda muchísimo a la parte psíquica, física y emocional, aquellas personas mayores los invito a participar de estos espacios gratuitos que propone el Municipio, no se queden sentados, salgamos a disfrutar de esto, de la actividad física nos ayuda a un montón de cosas, no juzgo a quien se queda ocho horas delante del televisor, porque su realidad quizá es distinta, pero quienes tengan la posibilidad, salgan a divertirse, busquen un motivo, somos personas mayores, pero tenemos oportunidades todavía, sobre todo en comunidad”.