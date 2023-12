Paso Bajo Nivel: “Puede ser a menor ritmo, pero la obra sigue”, aseguró Diotti

“Información negativa no tengo: la que tengo es que la obra sigue. Puede ser a menor ritmo, pero la obra sigue”, aseguró Eduardo Diotti, secretario general de la UOCRA-Junín, en relación a la esperada terminación del paso bajo nivel de la calle Rivadavia que permitirá sortear sin demoras las vías del Ferrocarril General San Martín. En diálogo con TeleJunín, el dirigente gremial también desaconsejó el sistema de indemnizaciones de su sindicato para los trabajadores de otras actividades: “No conviene”, admitió.

Diotti fue interrogado sobre un tema que dominó –y aún domina- la agenda mediática de todo el país, a partir de definiciones preelectorales que había dado durante la campaña Javier Milei: la continuidad de la obra pública.

En el caso del viaducto de la ciudad, el dirigente gremial además se mostró confiado en su continuidad porque a esta altura, la empresa ya hizo “lo que más tarda y lo que más cuesta: la estructura… se llenaron las losas y por estas horas las van a montar en los pilotes”, con lo que desestimó una detención de la obra cuyo inicio se anunció en junio de 2021, cuando fue adjudicada a la UTE que constituyó la empresa Sabavisa junto a Lemiro Pietroboni.

El llamado a licitación pública lo había hecho entonces el Gobierno nacional a través de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF). Este carácter “nacional” de la obra es el que alimentó temores sobre su eventual paralización, que Diotti desestimó. Aunque donde pudo dar más certezas sobre la continuidad es en otros proyectos en marcha: “Nuestro secretario general, Gerardo Martínez, ha hablado con algún miembro del Gabinete del presidente entrante y parece que las obras de viviendas no se van a parar”, aseguró.

Siguen las obras de viviendas

No es un dato menor para Junín. Según precisó el dirigente de la UOCRA, en el distrito hay 150 trabajadores de este gremio en actividad en el barrio del Plan Federal -que está bajo la órbita de la Nación- con un adelanto de obras “de un 60 por ciento en algunos lados y un 80 por ciento en otros. Se van terminando por sectores y hay algunos que ya están casi terminados”.

Diotti detalló que “esas casas están sin sortear” aún y que consultó a la empresa por el tema: “Me dijeron que no iban a parar esas obras”. Por el mismo tema se reunió también con directivos del Banco Hipotecario de Junín –responsable de las adjudicaciones- y le dieron las mismas garantías.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para la actividad de la construcción en Junín. Diotti confirmó que no va a continuar la traza urbana de la autopista. “La verdad es que esa obra es muy importante para la ciudad, pero la empresa Vial-Tec –que había ganado la licitación- lamentablemente ya levantó el obrador, las máquinas, y no va a empezar a trabajar”.

Diotti afirmó que la obra proyectada –y ahora suspendida- sobre la Ruta 65 “se precisa: era una obra de un distribuidor grande con un primer tramo que iba hasta la calle Roque Vázquez con el puente de circunvalación en la laguna, con dos puentes en el Río Salado además de las colectoras. Era una obra corta, pero importante”, lamentó el dirigente, quien no descartó que salga nuevamente a licitación.

En la charla con TeleJunín el dirigente también dio detalles sobre cómo está el sector (y el sindicato) en la región. “En Vedia también tenemos viviendas, pero financiadas por Provincia”, dijo, al tiempo que indicó que en Pinto “también tenemos obras de viviendas financiadas por Nación que tienen un 90% de terminación y hay 18 más en Viamonte, también de la Provincia”.

Sobre cuál sería el camino a tomar por la administración de Axel Kicillof en la obra pública bonaerense, Diotti contó que “de ahí todavía no tenemos ningún comentario. De provincia sabemos poco. Ojalá sigan. Ojalá que se liciten obras nuevas porque la obra pública demanda mucha mano de obra y es una lástima que no se haga”, puntualizó.

El Fondo de Desempleo

Por último, Diotti se refirió a otro tema que el flamante presidente Milei puso en agenda: el posible cambio –algunos quieren y otros evitan hablar de “flexibilización”- de los contratos de trabajo. Y el modelo de indemnización por despidos de UOCRA fue el exhibido como el de más chances de ser adoptado por el nuevo gobierno.

“Nos llaman trabajadores golondrinas”, dijo con cierto aire de reproche el dirigente y explicó entonces: “A nosotros, para la construcción de una vivienda que demora seis meses, cuando terminamos de trabajar, los compañeros cobran el fondo de desempleo del 12% que le aporta el empleador. Cuando la obra dura más –por encima de un año- es el 8%. Eso va a un fondo en cuenta bancaria que, cuando uno deja de trabajar -porque encuentra otra cosa mejor, o por reducción de personal, o porque la obra terminó- se va al banco, la empresa le da al empleado un número de cuenta y se cobra el fondo de desempleo. Eso es lo que tenemos de indemnización nosotros”.

Pero consultado sobre la posibilidad de que ese modelo se extrapole a trabajadores de otras actividades, Diotti fue tajante: “No conviene”. Y lo explicó así: “No conozco cómo son los regímenes de otros gremios, cómo son las indemnizaciones… para el trabajador de Comercio creo que es un sueldo por año y yo creo que a un empleado de comercio, estar en el régimen de la construcción, no lo sería bueno”.