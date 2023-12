Despedida de Mansilla de la Delegación Municipal

Mauricio Mansilla se despidió de la Delegación Municipal de Agustín Roca, ya que decidió no presentarse en las elecciones por el cargo. Su lugar será ocupado por Evelina Bustamante, quien fue elegida como nueva delegada.

Por tal motivo, ayer escribió una carta dirigida a todos los vecinos de Roca, que transcribimos a continuación:

“Queridos vecinos de Agustín Roca: Hoy es mi último día como delegado municipal y mediante esta carta me quiero despedir de ustedes. A las 20 hs de este sábado asumirá Evelina Bustamante, quien tendrá la responsabilidad de conducir nuestro pueblo por los próximos cuatro años.

En lo personal siento una mezcla de sensaciones. Todos saben el amor que yo tengo por la tierra en la que vivo, pero los ciclos se cumplen. Fueron dos años intensos tratando de entregar todo para ver crecer a nuestro Roca. Cumplimos muchos objetivos y muchos no llegamos a lograrlos. Más allá de eso, me voy con la tranquilidad de haberlo intentado.

En este periodo trabajamos, entre tantas cosas, en instalar a Roca de manera más profunda ante la gente. Convertir a Roca en un pueblo turístico y con muchas actividades fue parte del trabajo. Si bien el camino de instalación es muy largo, dimos los primeros pasos y con buenos resultados. Quiero remarcar que no estuve solo. Tuve el privilegio de tener un grupo de apoyo que se puso la camiseta de Roca desinteresadamente y fuimos cumpliendo metas. A todos ellos, mi agradecimiento. También agradecer a cada uno de los empleados municipales que me acompañaron en este viaje. Delegación, Unidad Sanitaria, Casita del Saber y Corralón.

Mi gratitud a todas las instituciones que se sumaron a nuestros proyectos, que solo tenían como finalidad ayudarlos. Si bien desde lo económico fue positivo para que logren sus propias metas, lo que más destaco es el trabajo en comunidad que logramos hacer.

Quiero reconocer el apoyo que recibí del intendente Pablo Petrecca y el de todas las áreas del Gobierno de Junín a las que fui a golpear puertas. A todos, muchas gracias.

Por último, agradecerte a vos, a vos que sos el vecino del pueblo. Gracias por el apoyo, por las críticas que me llegaron y que me sirvieron para aprender y mejorar, y fundamentalmente por el respeto. A vos, te vuelvo a decir gracias y perdón por no haber cubierto tus expectativas y algunas de tus necesidades.

A la nueva delegada le deseo éxitos y estoy a disposición para apoyar en lo que sea necesario. Mi mirada siempre fue y va más allá de las personas o de las ideas políticas, lo que siempre quise y quiero es un Roca lindo, mejor y pujante.

Hoy no le digo a la Delegación hasta la próxima porque seguramente no habrá próxima. Es por eso que me voy con una mezcla de sensaciones.

Saludos, Mauricio Mansilla”.