Más de 250 niños egresaron de los jardines maternales

Ante un Complejo Municipal “General San Martín” repleto de representantes de la comunidad educativa, docentes, familiares de los alumnos, funcionarios municipales y con la presencia del intendente Pablo Petrecca, se llevó a cabo el acto oficial de cierre del ciclo lectivo 2023. El jefe comunal agradeció a la Dirección de Educación y destacó el gran trabajo que realizó Orlanda D´Andrea durante su gestión en el área, así como también valoró el compromiso y la dedicación de las docentes que integran cada plantel profesional de dichas instituciones municipales.

“Es una alegría compartir estos actos porque uno puede ver el esfuerzo, el trabajo día a día para que esos niños reciban esa contención y amor necesario y, por medio del juego, forjar esas bases que, lógicamente, van a definir el presente y el futuro de nuestros hijos, los Jardines Maternales Municipales, son los mejores, no solamente en toda la ciudad de Junín, a nivel público y privado, sino en la Región", remarcó el Intendente Pablo Petrecca.

Luego de recibir las banderas de ceremonia y entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, la primera en tomar la palabra fue la coordinadora de Jardines Maternales del Municipio, María José Calviño, quien se dirigió a la actual Directora de Educación, Orlanda D´Andrea y expresó su agradecimiento por la labor realizada en el proyecto de los Jardines Maternales Municipales. “Pensé mucho en estas palabras y en este instante, gestionar no sólo implica pensar una política pública, implica poder escuchar más allá de oír, comprender y decir más allá de hablar, crear las condiciones para el mejor hacer de un colectivo institucional y fundamentalmente llevarlo a la práctica, es decir, hacer que las cosas sucedan”.

“Y es acá donde voy a detenerme, para agradecer a quien hasta hoy nos dio la posibilidad de trabajar con total libertad, construyendo equipos, desarrollando propuestas, pensando objetivamente en los niños y haciéndonos saber que la educación es el camino que sin duda marca la diferencia, ayer Orlanda (D´Andrea) me dijo que son hechos, no sueños y esto es Jardines Maternales”, afirmó y luego continuó: “Esto es lo que construimos, fundamentalmente con el apoyo y el acompañamiento de nuestro Intendente y nuestra Secretaria de Gobierno, juntos trabajamos para que Jardines no sea un sueño o un proyecto por concretar, sino una apuesta al fortalecimiento de un área con especificidad pedagógica que lleva adelante una política educativa integral y de calidad destinada al acompañamiento y andamiaje de la primera infancia, restituyendo derechos y posibilitando transitar instancias mucho más seguras y felices”.

Para cerrar, Calviño despidió a la Directora de Educación y señaló: “Hoy me toca despedirte, me toca verte crecer e indefectiblemente tener que decirte adiós, pero no por ello dejar de compartir la convicción de que cuando se quiere, se puede, en nombre del enorme equipo que hace Jardines Maternales, te digo gracias por dejarme crecer y hasta siempre”.