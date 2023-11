Los choques moto-auto lideran el ranking de los accidentes de tránsito en Junín

Los choques moto-auto encabezan la lista de los accidentes de tránsito en Junín -en el último mes hubo 53-; seguidos por las caídas de motos (220); las colisiones moto-moto (80); auto-auto (38); y otros siniestros que incluyen a peatones, bicicletas, autos y motos (181), según se desprende de un informe estadístico elaborado por el área de Control Ciudadano de la Municipalidad de Junín, al cual tuvo acceso Democracia.

Con respecto a las edades de quienes protagonizan los accidentes, la mayoría tienen entre 17 y 30 años (en lo que va del año participaron de 457 siniestros viales); seguidos de cerca por la franja etaria de 31 a 60 (446 accidentes); y de 1 a 16 (141).

En lo que va del año se registraron en las calles juninenses 989 accidentes de tránsito; mientras que el total del año pasado fue de 1132; en 2021 (1107); en 2020 (861); en 2019 (1320); y en 2018 (1285). Con respecto al número de víctimas fatales en accidentes de tránsito, en Junín hubo este año seis fallecidos en las calles de la ciudad y otros seis en ruta.

“Sigue siendo muy alto el grado de participación de las motos, que a veces no son responsables, sino que el conductor del auto o la camioneta cometió alguna infracción que ocasionó un accidente”, afirmó a Democracia Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano del municipio.

“No se respeta la derecha”

“En las esquinas no se respeta la derecha, mucha gente piensa que es la ley del más fuerte, pero en las esquinas siempre el de la derecha tiene la prioridad y, ante cualquier circunstancia, ya sea en la justicia o para el arreglo del seguro, siempre se va a fallar en favor del que circulaba por la derecha”, señaló el funcionario.

“Mucha gente piensa que, en una avenida, la prioridad la tiene quien circula por la avenida, por ser de mayor jerarquía, pero el código de tránsito establece que tiene prioridad el que circula por la derecha”, aclaró.

“Seguimos concientizando sobre el uso obligatorio del casco, vamos a ser un poco más duros con eso, y estamos trabajando con las fuerzas de seguridad en el tema de las picadas, que no es una infracción de tránsito, sino un delito, que tiene un proceso penal. En los últimos días hubo alrededor de veinte procesados por este tema”, afirmó.

“Vamos a seguir trabajando junto al departamento de educación vial, Estrellas Amarillas y el Foro de Seguridad Vial en la prevención y en todo lo que sea necesario para no tener tantos siniestros, ni víctimas fatales”, dijo.

Recuerdo de las víctimas

El tercer domingo de noviembre de cada año se conmemora el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, según lo establecido, en 2005, por la Organización de Naciones Unidas (ONU). En ese marco, funcionarios municipales, junto a integrantes de Estrellas Amarillas y representantes de instituciones de la comunidad participaron de un acto llevado a cabo en la plaza Eusebio Marcilla.

Finalizado el acto, Olmedo afirmó: "Ha sido un acto muy emotivo, en el que acompañamos al grupo Estrellas Amarillas, conformado por familiares de víctimas de siniestros viales. Quiero destacar y agradecer todo el trabajo que viene haciendo Estrellas Amarillas, participando activamente del Departamento de Educación Vial, día a día, tratando de concientizar a los vecinos".

"Ese trabajo lo realizan a través de las charlas que brindan desde el dolor de haber perdido a un ser querido, consideramos muy importante ese trabajo, seguir concientizando, seguir luchando día a día para que no tengamos que pintar ninguna estrella más", agregó.

El Subsecretario de Control Ciudadano agradeció por último "a Estrellas Amarillas, a Mónica, a Sandra y a todo el equipo que día a día va sumando más gente, víctimas del dolor por haber perdido un ser querido y que se suman para colaborar con esta noble tarea. Como se dijo en el acto, una vida que se salva es un logro, por eso vamos a seguir trabajando todos los días en la concientización para que no tengamos que lamentar más víctimas".

Mónica Rustici, integrante de Estrellas Amarillas, agradeció al Municipio por el acto "y el apoyo permanente que nos da para que podamos llevar adelante nuestra tarea. Nos han abierto la puerta y eso para nosotros es muy importante, además, habla del compromiso de esta gestión municipal en que tengamos un tránsito cada día más seguro".

"Por nuestra parte, vamos a seguir en esta lucha, tratando de evitar que las familias no sufran lo que sufrimos nosotros. Le pedimos por favor a todos que se cuiden, que cuiden a sus hijos, viene una época muy difícil como es la del verano, pero con solo cumplir unas simples normas, respetando al otro y principalmente a nosotros mismos, alcanzará para evitar un siniestro", remarcó Rustici.

Por último, la integrante de Estrellas Amarillas agradeció "a todo el equipo que me acompaña. Se están sumando cada vez más, lo que nos da fuerza para seguir en esta lucha, transformando el dolor en concientización, llegando a las escuelas, estando en la calle. En todos lados nos van a seguir viendo para seguir salvando vidas. Creo que lo estamos de a poquito logrando y recuerden siempre que en casa alguien nos espera".

Concientización, controles, infraestructura vial y combate a las picadas ilegales, son sólo algunas de las acciones que el Municipio de Junín lleva adelante para cuidar la vida de los juninenses.

"Nuestro objetivo como Gobierno, pero también de los que integran el Foro Municipal de Seguridad Vial, el Departamento de Educación Vial y de muchas instituciones de la comunidad, es trabajar todos los días para tener un tránsito ordenado y para eso es necesario respetar las normas de tránsito, que se respete la prioridad del peatón, que no se estacione en lugares no permitidos, que se respeten las rampas para personas con discapacidad, que no se cruce un semáforo en rojo, que no se use el celular manejando un auto y que se circule en moto con casco", manifestó el intendente Petrecca.

El jefe comunal agregó que "estas son infracciones de tránsito que lo que hacen es poner en riesgo la vida de quien infringe la normativa, pero también de un tercero. Por eso, con esta medida lo que buscamos es ordenar el tránsito y sobre todas las cosas, cuidar la vida de los vecinos de Junín, ya sea que circulen como peatones o en auto, bicicleta, moto o cualquier otro medio".

Pablo Petrecca remarcó que "desde el inicio de nuestra gestión hemos trabajado fuertemente en la concientización, creando un departamento de Educación Vial, que no existía, implementamos el programa Voy Seguro, recorriendo todas las escuelas e instituciones de la comunidad, también para concientizar sobre la importancia de respetar las normas de tránsito, trabajamos en conjunto con Estrellas Amarillas, impulsamos el Foro de Seguridad Vial, siempre buscando en conjunto resolver los problemas en el tránsito".

Por último, sostuvo que "hay un gran compromiso de todo el equipo y de la mayoría de la comunidad para el ordenamiento del tránsito y con aquel que ponga en riesgo su vida o la de terceros, seremos rígidos con las sanciones".

Capacitaciones y controles

Campañas de comunicación, capacitaciones, talleres para conductores jóvenes, cambios en los límites de alcohol en sangre y controles más rigurosos son las principales herramientas para la disminución de incidentes viales, los cuales, durante 2022, dejaron un saldo de casi 4.000 muertos en nuestro país, señalaron distintas organizaciones en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Incidentes de Tránsito, cuya conmemoración es mañana.

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), al año mueren 1,3 millones de personas y otros 50 millones sufren heridas de gravedad como consecuencia de siniestros viales que son, además, la primera causa de muerte de jóvenes entre 15 y 29 años.

Estas cifras alarmantes plantean un problema acuciante para los Estados ya que pone en tensión el compromiso que tomaron ante la ONU de reducir a la mitad el número de víctimas fatales y lesionadas para 2030, asimismo, el número de muertes es tan comprometedor que el organismo consideró a los incidentes de tránsito como "epidemia".

Según los datos precisados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), durante 2022, 3.838 personas perdieron la vida como consecuencia de siniestros viales en los lugares del hecho, más de 1.000 en la provincia de Buenos Aires, 362 en Santa Fe y 281 en Córdoba.

El informe del organismo vial también precisó que 4 de cada 10 personas que mueren en incidentes viales son motociclistas u ocupantes de motocicletas, en tanto el 76% de las víctimas fatales son varones; un 22%, mujeres; y del 2% restante "no se tienen datos".

El número de víctimas fatales de 2022 fue levemente inferior al registrado el año anterior, cuando esa cifra alcanzó los 3.870, aunque visiblemente menor si es comparado con el año 2019, en el que se registraron 4.898 muertos por incidentes viales.

En 2020, las restricciones en la circulación como consecuencia de la pandemia de coronavirus arrojaron el menor número de víctimas fatales por incidentes viales (3.513), según el mismo informe realizado en enero de 2023.

La disminución en el número de víctimas fatales se debe al fuerte trabajo en la materia desde la ANSV que articula actividades entre la Nación, provincias y municipios y también a la tarea que llevan a cabo diariamente organizaciones civiles.

"El tercer domingo de noviembre es considerado el Día Mundial de las Víctimas de Tránsito, hechos que son la primera causa de muerte en jóvenes y lo más lamentable es que son totalmente evitables", aseguró Viviam Perrone, representante de Madres del Dolor desde un encuentro internacional sobre seguridad vial que se desarrolla en Bogotá, Colombia. "Con respetar la ley vial, se podrían evitar tantas, pero tantas muertes. Nosotros que hemos perdido a un hijo, a un ser querido en un hecho vial, sabemos lo que es que de un día para el otro, quede su lugar vacío en la mesa, que quede la tristeza entre sus amigos, sus compañeros, sus abuelos, su familia", agregó la mujer.

Perrone, que perdió a su hijo Kevin Sedano de 14 años en 2002 cuando fue atropellado en San Isidro por un automovilista que conducía ebrio, agregó: "Sabemos lo que significa tener que seguir adelante con nuestras vidas cuando te arrancaron parte de tu ser".

"Desde ese momento, le prometí a Kevin que iba a tratar de ser la voz de quienes no lo tienen en hechos viales, y eso también significa hacer todo lo posible para que nos escuchen y poder evitar este gran flagelo que tenemos en nuestro país", agregó la mujer.

Por último, lamentó que "ningún candidato (a presidente) hable de seguridad vial, no escuché decir qué va a pasar realmente, por ejemplo, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, no escuché a ningún legislador hablar sobre los proyectos de ley que presentamos desde la Asociación Madres del Dolor y desde Estrellas Amarillas, como para poder modificar esta realidad".

Por otra parte, desde la ANSV fue creada la Red Federal de Asistencia, que funciona a través de la línea telefónica 149, opción 2, las 24 horas.