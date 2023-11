Las repercusiones políticas en Junín tras el triunfo de Milei en el balotaje

Dirigentes políticos de Junín de distintos espacios hicieron un análisis del resultado del balotaje, que erigió como presidente a Javier Milei, quien asumirá a partir del 10 de diciembre. Se reconfigura el escenario y oficialismo y oposición adoptan nuevos roles.

El intendente Pablo Petrecca (Juntos) afirmó en sus redes sociales: “¡Los argentinos eligieron! Felicitaciones al nuevo presidente @JMilei. Deseamos que la elección del pueblo se convierta en un programa de Gobierno que nos permita crecer y recuperar el bienestar que habíamos perdido”.

Por su parte, Juan Fiorini, secretario general del municipio y concejal electo de Juntos, afirmó a Democracia: “En esta elección la gente eligió cambiar y cerrar el capítulo del kirchnerismo para siempre. La campaña del miedo generó lo contrario a lo que buscaban, mostró todo lo que son capaces de hacer para estar en el poder. Pero los argentinos son los que viven a diario los problemas que tenemos, como la inflación, pobreza, sueldos que no alcanzan, corrupción; y por eso hoy ganó la libertad sobre el miedo”.

Y añadió: “Ojalá este nuevo gobierno pueda crear un equipo que tome las medidas que nos lleven a vivir mejor. Creo que los argentinos merecemos salir de donde estamos estancados”.

En tanto, el concejal radical Juan Pablo Itoiz afirmó a este diario: “La Argentina se expresó y eligió una alternativa que tendrá el desafío de concretar lo que prometió. Una nueva etapa comienza, es el fin de una manera de hacer política, con un cambio profundo que obliga a la reflexión y a la prudencia”.

Y amplió: “Nuestro país tiene hoy los mismos problemas que tenía ayer y que va a tener mañana. Los partidos políticos tendrán que renovarse y ofrecerse como mecanismos para canalizar la expresión de los ciudadanos en una etapa turbulenta. Felicito al presidente electo, ojalá sea para mejor”.

Rodrigo Esponda, concejal por la Coalición Cívica, afirmó a este diario: “Fue una jornada democrática donde la gente se expresó, fue a votar en mayor cantidad de la que uno se imaginaba. Tenemos un nuevo presidente en la Argentina y el deseo es que sea para el bien de los argentinos, que empecemos a trabajar en un país más justo, más claro, más transparente y con mayores libertades”.

Y advirtió: “Esperamos fuertemente que la oposición ocupe su rol de control y de trabajar para una Argentina mejor, entendiendo que, los que perdieron, Unión por la Patria, que se llenaron la boca hablando en campaña de la democracia, que esta vez la respeten y que permitan que el país que se expresó en las urnas tenga el presidente que eligió tener, que no trabajen para boicotearlo, para limarlo e, incluso, para voltearlo”.

“Esperemos que los perdedores sean buenos perdedores y que hayan entendido que la gente eligió otra cosa, que respeten la decisión democrática de las urnas”, reiteró.

Por su parte, Carlos Mansur, presidente de la UCR de Junín, afirmó a Democracia: “Espero que la clase dirigente argentina entienda este mensaje. Creo que este voto fue tan a favor de Milei, como anti clase dirigente, antikirchnerista y antipolítica. El que no entiende este voto, no entendió lo que pasó en 2001. Por otro lado, los que jugamos con Patricia

Bullrich seguimos defendiendo las banderas del cambio. Creo que no nos corrimos y la prueba está en la sumatoria de los votos, tanto en la provincia de Buenos Aires como en todo el país”.

Y añadió: “Siempre que asume un presidente nuevo, uno renueva la esperanza. Voy a desearle lo mejor y espero que tenga el apoyo de los políticos, que dejen el ego de lado; el que no piense en el país y privilegie sus cuestiones personales, que se vaya. Nos haría muy bien que se vayan muchos radicales que no sirvieron para nada, que no supieron ver y fueron sordos a los problemas de la gente”.

“También espero que el kirchnerismo de Massa nos devuelva los 3 puntos del PBI que gastó haciendo campaña política, porque gastaron la plata nuestra haciendo campaña política. Y que haya una transición ordenada. Además deseo que todos los burócratas sindicalistas que estuvieron estos cuatro años escondidos debajo de una maceta se queden quietos ahí y no quieran hacer lío, más allá de que defiendan los derechos de los trabajadores, eso no está en duda. Pero que no salgan a tirarnos piedras, porque esta vez la ciudadanía dio un mensaje claro. El 10 de diciembre termina el peor gobierno de la historia”, remarcó.

Alejandro Franco, referente del peronismo en Juntos, afirmó: “Celebro cómo se desarrolló la jornada, en forma pacífica y democrática. El triunfo de Javier Milei marca un fin de ciclo y ojalá una salida definitiva de la grieta. Juntos por el Cambio tiene que darle gobernabilidad a través del Congreso y poner límites si fuera necesario”.

Y añadió: “Comienza una nueva etapa y hay que ayudar, cada uno desde el lugar que le toca. Somos optimistas de que nuestro país va a transitar por el buen camino”

La Libertad Avanza

Belén Veronelli, concejala electa de LLA, afirmó a Democracia: “La gente comprendió lo que dijo San Martin: ‘cuando la Patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla’. Entendimos que hay que defenderla de la corrupción, de la tiranía, de los atentados a la democracia, de aquellos que vienen por nuestro presente y futuro”.

Y agregó: “Hoy celebramos la democracia, un antes y un después de la historia argentina, donde la verdad, la República, la democracia y la libertad hacen un punto y aparte. Hoy comienza una Argentina donde los privilegios de unos pocos se terminan, donde el miedo al cambio llegó a su fin”.

Unión por la Patria

Héctor Azil, dirigente del PJ y titular de ATSA Junín, afirmó a Democracia: “Hay que aceptarlo, el pueblo habló y habló de la manera en que lo debe hacer, que es a través de las urnas. Y le dio un respaldo muy importante a Javier Milei para que rija los destinos del país por los próximos cuatro años. Y debemos ser respetuosos de eso y esperar las medidas que tome. Esperamos que no perjudique al sector laboral, un tema del cual se habló mucho durante la campaña, pero veremos si todo lo que se dijo está dispuesto a llevarlo adelante”.

Y agregó: “Nosotros, como siempre, estaremos preparándonos desde el primer día para empezar a formar un proyecto que, dentro de cuatro años, nos devuelva a la Casa Rosada. No lo haremos obstaculizando lo que hacen los otros, sino de manera propositiva, llevando adelante nuestras ideas, nuestras convicciones. Y sabiendo quiénes son los que nos necesitan, que son los que menos tienen, los jubilados, los trabajadores, los que no tienen ningún tipo de contención social, sin olvidarnos de las pymes, de los pequeños comercios, que también necesitan muchas veces de la presencia del Estado”.

“Ahora nos queda esperar las propuestas que vendrán en estos días del presidente electo, para saber en qué lugar nos vamos a posicionar, si tenemos que estar a la defensiva o si podemos estar en un gobierno que también incluya a la mayoría de los argentinos”, anticipó.