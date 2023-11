Javier Souto, tras la victoria de Milei: "La gente se cansó de un país para unos pocos"

Una vez conocida la victoria de Javier Milei, Democracia dialogó con los referentes locales de La Libertad Avanza en el búnker ubicado en Saavedra 159. En tal marco, Javier Souto -excandidato a intendente- analizó la elección junto a Juan Manuel Cornaglia Re y Belén Veronelli, quienes ingresarán al Concejo Deliberante como concejales.

- ¿Qué sensaciones deja esta victoria de Javier Milei, nuevo presidente electo de la Argentina?

- Souto: Estamos muy felices y muy contentos. Queríamos agradecerles la gran fiscalización que hicieron los jóvenes. Les agradecemos por todo. Juan Manuel Cornaglia Re es el encargado de los jóvenes. Han armado una fiscalización excelente y yo creo que gracias a eso se ven reflejados los resultados que obtuvimos.

- ¿Esperaban esta victoria? Es una victoria por casi 10 puntos.

- Souto: Teníamos mucha fe y mucha esperanza. Creo que la gente se cansó de un país para unos pocos. La sociedad está pasando muchas necesidades y no podía ser que sigan enriqueciéndose los políticos que se estaban robando el país.

- Se los veía emocionados. ¿Qué han pasado en estos días para desahogarse de esa manera?

- Cornaglia Re: Sí, la emoción es mucha porque la verdad es que el cambio este es realmente necesario. Nosotros estamos acá por las ideas; estamos porque creemos en la idea de la libertad. Creemos que Javier Milei y Victoria Villarruel van a hacer un excelente mandato y que vienen ellos a cambiar el juego de la política. Por eso estamos muy emocionados y tenemos mucha esperanza.

- ¿Qué pueden decir por todo lo que han vivido en los días previos?

- Veronelli: Siempre supimos que los votos de Milei estaban. El problema no era si Milei ganaba o no, creo que el problema era cuánto iban a robar y cuánto no en esta elección. La gente realmente estaba cansada de este modelo. Era terrible la cantidad de gente que estaba muy disconforme con lo que estaba sucediendo. Ellos quisieron ser más vivos que nosotros, en el sentido de hacer una campaña del miedo y así poder captar votos a través de esa manera, pero les jugó en contra. Ellos subestimaron a la gente. Había cosas que a la gente no le cerraban y ya estaba cansada de este modelo. Más allá de Milei, puede haber gente que lo haya votado no siendo una persona que le agrade, pero simplemente lo votó.

- Con respecto a esta jornada, queda claro que el sistema democrático está en pie en la Argentina, sobre todo con el tema de la transparencia…

- Veronelli: Eso estuvo y eso no se niega. Lo que pasa es que también hay que reconocer que hubo falencias en nuestra fiscalización, porque lógicamente esto es un partido nuevo y la gente desconfiaba. Por eso agradecemos, no solamente a todos los fiscales que estuvieron, también a la gente que estuvo organizando la fiscalización. No me quiero olvidar del intendente también que puso a disposición fiscales para poder fortalecer el sistema de fiscalización, y para que el sistema democrático no sea vulnerado.

- Me acuerdo en octubre que había algunas anomalías, ¿hoy hubo algunos hechos?

- Cornaglia Re: Esta vez hubo para ambos partidos. Se ve que la gente realmente demostró su enojo y su indignación, porque no había una bajada de línea del partido de hacer daño al otro.

- Veronelli: Sí, hubo orden de hacer daño a nosotros. No solamente orden, sino que también hubo dinero para pagar a fiscales y que se dieran de baja de nuestro partido. Hubo bolsones de comida y más de 10.000 pesos para cada persona. Hasta heladeras, electrodomésticos y lavarropas para la gente, para persuadir votos. Entonces, nosotros primeramente que no tenemos ese dinero, porque es todo con el dinero de los argentinos. Segundo, que no íbamos a utilizar el dinero de la gente para hacer eso, bajo ningún punto.

- ¿Qué Argentina se viene a partir del 10 de diciembre?

- Souto: La Argentina del crecimiento, de mucho trabajo, un buen plan de seguridad y de educación. Es lo que fue transmitiendo en los proyectos que hablaba Milei. Es una Argentina que no tendrá más hambre y en la que no faltarán los medicamentos en los hospitales.

- ¿Cómo va a ser el traspaso? En especial en vista de lo que pueda ocurrir de acá hasta el 10 de diciembre.

- Souto: Yo les pido a todos los argentinos que sea todo tranquilo, en paz, y que sea lo más transparente posible. Que sea todo tranquilo, como tiene que ser. Nosotros no estamos acostumbrados a las cosas turbias, somos gente de trabajo y transparentes.

Agradecimiento a Petrecca

Javier Souto se refirió expresamente al intendente Pablo Petrecca y a su colaboración respecto de la fiscalización. En tal sentido, el excandidato a intendente de LLA expresó: “quiero agradecerle al Intendente Pablo Petrecca que puso su equipo para hacer una buena fiscalización. Y agradecerles a todos los fiscales de Pablo porque sin ellos tampoco hubiésemos logrado esto, ellos tienen mucha más experiencia que nosotros. Nosotros hace dos años que arrancamos, no hubiésemos logrado el resultado que recibimos".