Apoyo de la Unnoba a la educación pública

“No es miedo, es la convicción de que la educación es lo que mejora las sociedades”. Así fundamentó la vicerrectora de la Unnoba, Florencia Castro, la adhesión de esta casa de altos estudios al comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Las expresiones de la vicerrectora tuvieron lugar en la sesión extraordinaria del Consejo Superior, en la que participaron representantes estudiantiles, docentes y no docentes. Todos los oradores valoraron los aportes de la educación pública en la Argentina y manifestaron la necesidad de defender su gratuidad, su carácter inclusivo y la búsqueda de calidad.

Esta sesión tuvo por objetivo presentar públicamente el comunicado conjunto de las universidades. “Acompañamos el comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional, porque consideramos que la educación es la mejor manera que hemos encontrado para el desarrollo de nuestras sociedades. No es porque tengamos miedo, es porque creemos que la educación es lo que va a transformar a las sociedades”, expresó la vicerrectora.

En su alocución, la profesora Castro también repasó algunos datos de la Unnoba que muestran la contribución que la institución hace a la región y el país, entre ellos, los 4000 graduados y graduadas que aportan a la sociedad mediante sus conocimientos profesionales, así como las patentes en curso que son resultado de la inversión que el Estado hace en ciencia. En esa línea también enumeró acciones que la Unnoba ha emprendido en la búsqueda de la excelencia educativa: los 30 procesos de evaluación y acreditación de carreras (además de los 5 que están en curso), los 12 procedimientos certificados por normas IRAM, los procedimientos de evaluación de las funciones, como la de ciencia y la de educación a distancia. “Estamos orgullosos de esta universidad pública, gratuita y de calidad”, señaló.

Además, la vicerrectora hizo alusión al vínculo entre la universidad y la democracia: “Los que estamos aquí reunidos muchas veces pensamos distinto. Pero estamos de acuerdo en ponernos de acuerdo, en tener empatía con el otro. Esa es la tarea de la Universidad: formar profesionales, pero también formar ciudadanos en la pluralidad y el consenso, a partir de los valores básicos de la democracia”.

“No estamos de acuerdo en el escrache y la descalificación al otro, sino construir a partir del disenso. Por más y mejor educación para nuestro país”, finalizó Castro.

El comunicado del CIN se titula “Comunicado del Sistema Universitario Público Argentino”. Entre sus expresiones más salientes el comunicado conjunto de las universidades sostiene que “la Argentina encontrará la senda del desarrollo permanente” con más becas, más carreras acordes, más ciencia y más arte.

“Es con más becas y no con vouchers. Es con más universidades públicas y no con aranceles. Es con más carreras acordes a las necesidades de las y los estudiantes y no con menos carreras solo para quienes puedan pagarlas. Es con más científicas y científicos investigando y no con laboratorios vacíos. Es con más educación universitaria pública, con más conocimiento, con más ciencia y con más arte como la Argentina encontrará la senda del desarrollo permanente”.