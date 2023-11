Advierten que podrían faltar boletas de La Libertad Avanza en Junín y la Región

En medio de la creciente polémica por el presunto faltante de boletas de La Libertad Avanza (LLA), el espacio que lleva como candidato presidencial a Javier Milei, de cara al balotaje del domingo, en Junín referentes del partido aseguraron que hay papeletas y fiscales suficientes en todos los distritos de la Cuarta Sección Electoral.

“En la Cuarta estamos bien; son operaciones políticas”, señaló a este diario Javier Souto, ex candidato a intendente de LLA, responsable, a su vez, de buena parte de la logística territorial. En la misma vereda, Belén Veronelli, concejal electa de Junín por el partido de Milei, afirmó a este diario: “Tenemos sobrantes de boletas, para cada escuela 2500 boletas y un repuesto de 4 mil boletas de respaldo por cada escuela, que es un tercio de lo que se utiliza”.

En el ámbito nacional, los apoderados de LLA contestaron, ayer, el cuestionamiento de la Justicia Electoral Nacional hacia esa fuerza por no entregar la cantidad suficiente de boletas en la provincia de Buenos Aires.

En un comunicado, el apoderado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Viola, y la hermana del postulante, Karina Milei, sostuvieron que LLA "no ha incumplido con resolución legal alguna" y argumentaron que "la provisión de boletas a las Juntas Electorales de cada uno de los distritos es únicamente a los fines de colaboración por parte de la justicia y el correo".

"Ejerciendo la libertad de elegir, y a los fines de evitar roturas, robos y sustracción de boletas, como los ocurridos a lo largo y ancho del país en las elecciones anteriores, la Alianza que representamos ha decidido aportar una cantidad de boletas para cubrir el inicio de los comicios y con la intención de que sean los fiscales generales y fiscales de mesa quienes se encarguen de la reposición de las mismas durante el transcurso del día", agregó el texto.

Anteayer, la Justicia Electoral Nacional por la provincia de Buenos Aires advirtió a los apoderados de LLA que no entregaron la cantidad suficiente de boletas de cara al balotaje que el candidato presidencial de ese espacio, Javier Milei, disputará el próximo domingo con Sergio Massa, de Unión por la Patria.

El planteo se formuló a través del Acta 33 y que lleva las firmas del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Roberto Agustín Lemos Arias; el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Gabriel Torres, y el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla. Y, ayer, la Justicia aclaró que la "provisión y reposición de boletas" es exclusiva responsabilidad de las agrupaciones que competirán el domingo en el balotaje y serán válidos los votos emitidos con boletas utilizadas el 22 de octubre en las elecciones generales.

Las autoridades exhortaron a las agrupaciones a extremar los cuidados y el debido cumplimiento de la función por parte de sus fiscales y en el párrafo 10 del dictamen la Junta recordó que de acuerdo al artículo 99 del Código Electoral Nacional, "en ningún caso y bajo ningún concepto el desarrollo de la elección podrá interrumpirse por falta de boletas de alguna de las agrupaciones políticas, ya que la provisión y reposición es de exclusiva facultad y responsabilidad de las agrupaciones".

Fiscalización

Con respecto a la fiscalización, clave en esta segunda vuelta, Souto explicó que en las elecciones generales muchos fiscales “se cayeron en el momento”, pero ahora, con la ayuda de un sector importante de Juntos, la fuerza cuenta con 460 fiscales -para un total de 247 mesas- y 70 suplentes.

“Estamos trabajando con el equipo de Pablo Petrecca (intendente de Junín), porque ellos saben un poco más que nosotros y tienen más experiencia, nosotros somos un espacio que tiene dos años en política”, afirmó.

Souto: “Milei gana muy bien”

“Creo que Milei gana muy bien, lo han atacado con una campaña basada en el miedo, pero considero que, aquel que vote a Massa, no es un argentino que vive la realidad, donde los jubilados no pueden cubrir ni siquiera la canasta básica”, cuestionó. Y amplió: “Massa sale al debate a preguntar qué va a hacer el otro, es un Massa derrotado, que está tirando plata, y, si gana, vamos a pasar cuatro años peor que Venezuela, porque se viene una crisis terrible”.

Y agregó: “Siendo ministro de Economía, ¿no tiene las herramientas para decir tengo un plan de gobierno? Entonces, por qué no lo hizo antes”. “Para terminar con la delincuencia que tenés, hoy, en la Argentina, necesitás mano dura y meterlos presos; el que las hace, las paga. Hoy te roban en cualquier lado, tenés mecheras, estafas por todos lados, cuentos del tío, por eso hay que meter mano dura y bajar la edad de imputabilidad de los menores que delinquen”, consideró.

Sobre su relación con el oficialismo comunal, aseveró: “Voy a seguir siendo crítico, diciendo la verdad. Pero, si es para el bien de los juninenses y que Junín tenga estos cuatro años de gobierno lo mejor posible, es obvio que me voy a sentar a hablar con Petrecca, porque con el diálogo se puede llegar muy lejos”. Y añadió: “Si gana Milei, y me tengo que sentar a hablar con Petrecca, me sentaré, quiero que le vaya bien al jubilado, que esté mejor el Hospital, que se trabaje mejor en Anses, que haya mejor seguridad”.