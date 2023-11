“Cada vez ingresan más causas y estamos con el mismo personal que hace años”

En diálogo con Democracia, Fernando De Narda, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense Departamental Junín, al referirse a la situación del sector, con motivo de cumplirse hoy el Día del Trabajador Judicial, señaló la falta de personal.

“Ingresan cada vez más causas y estamos con el mismo personal que hace años. La falta de personal se reemplaza con un esfuerzo del capital humano que tiene el Poder Judicial”, apuntó.

En cuanto a la incorporación de procesos electrónicos, de forma online, en las presentaciones que hacen los abogados en diferentes causas, y si esto no había optimizado el trabajo en Tribunales, De Narda señaló que había provocado el efecto contrario: “Todos los escritos que ingresan a la oficina tienen que ser despachados, trasladados y el flujo es constante. La cantidad que ingresa es inabordable por eso se le pidió a la Corte que estableciera cierto límite de presentaciones de escritos electrónicos, aunque eso se puede resolver con más personal. No es posible proveer esa cantidad de presentaciones con el personal que tiene cada juzgado o dependencia”.

Entre los sectores de la Justicia bonaerense que están reclamando actualmente por mejores condiciones laborales cabe mencionar las oficinas de Mandamientos y Notificaciones. Están en estado de alerta. Según lo manifestado por De Narda, esta situación se remonta a semanas atrás solicitando jerarquización del sector y cobertura de vacantes. “En Junín lo que se está haciendo es una retención de firmas, los que integran la oficina se presentan y los que no, no, es decir, no salen a cumplir la tarea hasta tanto se los cite a una reunión para atender la serie de reclamos que viene trabajando el sector con la mesa de la Corte (Suprema Corte de Justicia)”, explicó.

“El último miércoles se hizo retención de tareas, y el anterior también para forzar una reunión que tiene prometida la Corte con el sector. El reclamo viene desde hace mucho tiempo pero ahora hubo un avance en contra de la oficina de Mandamientos y Notificaciones por la proliferación de sistema electrónico de notificación, falta nombramiento de personal y el cúmulo de tareas sigue”, dijo.

Respecto al tema paritaria, el dirigente gremial manifestó que estaban reclamando la reapertura de la paritaria, que hubo un ofrecimiento del 15 por ciento sobre el sueldo de noviembre, a cobrar en diciembre, pero el gremio lo había rechazado porque estaba muy por debajo de la inflación de los últimos meses.

“Está pendiente una nueva convocatoria. Estimamos que puede llegar a ser en estos días porque ya otros sectores han logrado una propuesta del 22 por ciento. Nos parece que seguramente en los próximos días seremos convocados para ofrecer esa suma”, acotó.

Logros

Entre los logros recientes que se han dado durante el actual gobierno, está la quita del impuesto a las ganancias, a determinados sectores laborales de altos ingresos. “Era un reclamo de recomposición salarial que los judiciales venían perdiendo desde el año 2017-2018 – apuntó-, que el gobierno actual se había comprometido ir recomponiendo, pero por una razón o por la otra no se había podido avanzar en ese sentido”, dijo.

De Narda destacó que a lo largo del 2023 se había avanzado en varios reclamos pendientes de resolución en el gremio judicial. “En julio último empezó a regir una resolución por el cual los trabajadores judiciales empezaban a cobrar un plus por antigüedad a partir de los 10 años. Recientemente salió una resolución para reconocer y jerarquizar la función de los peritos, que son auxiliares de la Justicia fundamentales para el avance de las causas. Ellos venían con un deterioro notable porque no se les reconocía su carrera, su título y había una gran sangría de profesionales que dependen de las asesorías periciales”, recordó.

Fiesta

En el Camping de la Asociación Judicial Bonaerense se hará la Fiesta del Día del trabajador judicial, el 25 de noviembre próximo, en una cena donde participarán empleados, invitados y familiares.

Hoy es el Día del Trabajador Judicial, revistiendo dicha fecha como jornada no laborable para el personal judicial

Este día se conmemora el aniversario de la creación de la Confederación Judicial Argentina en 1952, primer intento de organización gremial nacional de las y los trabajadores de los Poderes Judiciales de todo el país. De allí surgiría años más tarde la Federación Judicial Argentina, organización gremial judicial ampliamente mayoritaria, que actualmente integran gremios judiciales de veintitrés provincias y representa a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras judiciales.