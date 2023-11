En la Ciudad, más de 1600 jubilados ya obtuvieron el crédito de la Anses

En Junín, entre las dos sedes, más de 1600 jubilados y pensionados ya obtuvieron el crédito, con las tasas más bajas del mercado, que otorga la Anses. “El impacto de la medida fue muy bueno”, afirmó a Democracia Carolina Echeverría, titular de la UDAI 1 de esta ciudad.

Anses informó que continúan vigentes tanto para los trabajadores en relación de dependencia aportantes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIPA) como para jubilados y pensionados la posibilidad de ampliar el crédito de forma online, en la web del organismo (www.anses.gob.ar) o en la aplicación mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, sin necesidad de ir a una oficina.

“Impactó muy bien, ya cuando aumentó a 400 mil pesos tuvimos mucha demanda y ahora, las personas que no lo sacaron, pueden sacar 600 mil pesos, y los jubilados que hayan sacado el crédito anterior, pueden sacar la diferencia (200.000 mil pesos), porque la cuota no puede exceder el 30 por ciento del haber”, explicó la funcionaria meonista.

“Las cuotas son a 24, 36 o 48 meses, con una tasa del 29 por ciento. El impacto es muy positivo porque la mayoría de las personas hace algún arreglo en la casa, cambia los neumáticos del vehículo, pinta, cambia el televisor”, destacó. Y agregó: “De los trabajadores en relación de dependencia aún no tenemos el dato, porque está en el proceso de validación. Podían sacar hasta 600 mil pesos y ahora se amplió a 1.000.000 de pesos”.

“Hay que dejar en claro que el crédito es para trabajadores en relación de dependencia cuyos aportes vayan al SIPA. Por ejemplo, trabajadores municipales o docentes no podrían, porque sus aportes van al IPS”, manifestó.

“Es un préstamo que va a la tarjeta de crédito, que tiene que estar relacionado con la cuenta sueldo. Muchos lo utilizan para desendeudarse de las tarjetas que tiene o bien para realizar diversas compras con las mismas. Es una muy buena medida, que tiene mucha repercusión, y que se suma a todas las herramientas de gestión que se vienen implementando, como el plan de deuda para jubilados, para que aquellas personas que no tienen la cantidad de aportes, se puedan jubilar, como así también el plan de deuda para trabajadores en actividad, para que puedan saldar deudas previsionales”, resaltó.

En el país, ya se obtuvieron 2.327.795 préstamos: de ese total, 454.386 fueron solicitados por trabajadores y 1.873.409 por jubilados y pensionados.

Jubilados

Los jubilados y pensionados pueden acceder a préstamos de hasta 600 mil pesos y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), de hasta 250 mil pesos, con una TNA del 29 por ciento, y devolverlos en hasta 24, 36 o 48 cuotas.

Para ello, deben sacar turno en www.anses.gob.ar para, luego, gestionarlos personalmente en las oficinas del organismo. Una vez aprobado, el dinero será depositado en la cuenta en la que la persona cobra su prestación previsional.

Trabajadores

Los trabajadores en relación de dependencia con salarios de hasta 1.980.000 pesos (piso actual del Impuesto a las Ganancias) pueden requerir su préstamo de hasta 1 millón de pesos, con una TNA del 50 por ciento, en 24, 36 o 48 cuotas, cuyo monto se depositará en la tarjeta de crédito asociada a la cuenta sueldo del solicitante. La primera cuota se descontará a los 3 meses de recibido el préstamo.

El trámite debe realizarse exclusivamente a través de la web o de la aplicación mi Anses, todos los días de 10 a 20 horas.

Requisitos

- Encontrarse en relación de dependencia en las modalidades y condiciones que establezcan las normas aclaratorias y complementarias y contar con remuneración que, al momento de la solicitud del crédito, sea inferior a la retribución vigente a partir de la cual comienzan a estar alcanzados y alcanzadas por el gravamen de impuesto a las Ganancias.

- Poseer una antigüedad no inferior a seis meses continuos bajo el mismo empleador.

- No superar, a la fecha de finalización del pago del crédito, la edad legal de jubilación establecida.

- No superar la "Situación 2", según la categoría registrada que estipula la Central de Deudores que publica el Banco Central.

- No ser beneficiario o beneficiaria de jubilación y/o pensión con línea de Crédito vigente dentro del Programa "Créditos ANSES".

- Ser titular de una tarjeta de crédito de un banco que opere en la República Argentina, donde la persona tomadora perciba su remuneración mensual. En esa tarjeta se acreditará el préstamo.

Jubilación anticipada: más de 23 mil personas ya perciben su haber

Anses informó que se encuentran a disposición los turnos de la Jubilación Anticipada, cuya prórroga por dos años fue informada por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta. Esta medida está dirigida a personas que cuentan con 30 años de aportes, le faltan hasta 5 años para jubilarse y están desempleadas al 30 de junio de 2023.

Desde su implementación en 2021, más de 23 mil argentinas y argentinos ya perciben su haber gracias a esta medida. Quienes reúnen las condiciones y su trámite fue aprobado cobran el 80 por ciento del haber correspondiente y, una vez alcanzada la edad jubilatoria requerida (60 años mujeres y 65 años hombres), reciben el 100 por ciento de forma automática.

La Jubilación Anticipada había sido implementada a través del Decreto 674 en octubre de 2021 y estuvo vigente hasta el 30 de septiembre pasado. Con la nueva extensión, se proyecta que 21.500 personas podrán jubilarse en forma anticipada en los próximos 2 años.

Para más información y sacar un turno, los interesados pueden ingresar aquí: www.anses.gob.ar/jubilacion-anticipada.

Condiciones de esta medida

- Tener hasta 5 años menos que la edad requerida para jubilarse (hombres entre 60 y 64 años y mujeres entre 55 y 59 años)

- Tener 30 años de aportes registrados

- Encontrarse desocupado al 30 de junio de 2023.