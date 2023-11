La mayoría de los juninenses no quedó conforme con la calidad del debate

Tras el debate presidencial del domingo último, entre los dos candidatos presidenciales -Sergio Massa y Javier Milei-, Democracia salió a la calle para realizar un sondeo informal y recabó que la mayoría de los juninenses no quedaron conformes con el nivel de la discusión pública, ya que, lejos de aclarar ideas, terminó generando más dudas. Varios incluso afirmaron que no irán a votar.

También se reflejó la incertidumbre, la apatía generalizada y el escepticismo sobre la posibilidad de un cambio para salir de la crisis económica que golpea a los argentinos.

Héctor Borghetti, jubilado, afirmó: "No me gustó el debate, fue una pelea, pero Milei no tiene trayectoria, es muy difícil en una política tan grande como la de este país. Si no tenés la gente competente, no podés gobernar”.

En cuanto a Massa, dijo: "Lo veo más preparado para gobernar la Argentina, construye mejores consensos que Milei, que sale con la motosierra, con el show, me parece poco serio. Voy a ir a votar, pero no lo veo a Milei como para manejar la Argentina, ya dijo que no le interesa Brasil ni China en la política internacional, eso nos podría perjudicar”.

En tanto, el joven Julián Tomasone destacó: "Miré el debate y creo que va a estar muy parejo, lo que depare el futuro, que sea lo mejor para todos. La gente va a definir lo que crea conveniente. Ojalá podamos salir adelante, aunque no sé si el país saldrá”.

En su paso de visita por Junín, Miguel Ángel Barros, oriundo de Santa Fe, opinó: Voy a ir a votar para ayudar a sacar a este gobierno, pero no confío en la transparencia electoral, la carga de votos la maneja La Cámpora. Va a estar reñido en la provincia y en el AMBA, donde se define la elección”.

Por su parte, en su ciudad de Santa Fe aclaró que "allá la mayoría va a votar a Milei. Este debate no lo vi, no creo mucho en los candidatos. En octubre voté a Bullrich, esperemos que el voto de Juntos vaya para Milei, aunque hay muchos panqueques que van a votar a Massa, incluyendo algunos radicales".

Marcela, docente de escuela secundaria, afirmó a este diario: "No voy a ir a votar, me parecieron patéticos los dos candidatos. En octubre fui a votar, pero en esta no acompaño.

No quiero que gane ninguno, los dos me dan miedo, uno la locura y el otro todo lo que representa”.

Y añadió: "En mi casa votan a Massa, me han querido convencer para ir a la Escuela 2, pero no voy a ir, me voy a quedar a preparar las clases para mis alumnos de la escuela".

Otra de las voces experimentadas fue la de Héctor Latina, actualmente jubilado. "Me hubiera gustado que sean más puntuales sobre los temas que nos interesa a la gente, como la inflación, economía y seguridad. No saqué nada positivo ni nada que valga la pena".

Y añadió: "No voy a ir a votar, ya estoy jubilado y tampoco me convence ninguna de las dos opciones. Siempre voté por los candidatos, no tanto por los partidos, la persona que encabece es fundamental, por sobre el partido que representa".

Continuando las consultas a las voces femeninas, en primera instancia Marianela Vega destacó: "Me pareció interesante el debate, pero no modifica mi voto, solo lo confirmé con el debate. Va a ser una elección pareja, pero creo que va a ganar nuestro candidato. Voto en la escuela Respuela, siempre llevo mi boleta y mi número de orden para hacer más rápido".

En segunda instancia, Democracia dialogó con Andrea Pollastrelli: "El debate lo vi y guardo mis conclusiones, uno de los dos candidatos (Massa) tuvo mucho mejor oratoria, había una estrategia, para ir a la repregunta y evitar ciertos temas. El otro candidato (Milei) no podía contraatacar. El debate dejó que desear porque no se habló de lo que más preocupa a la gente, como la economía, la inflación y lo que está pasando".

Y añadió: "Voy a ir a votar y además voy a estar como vocal, como en las dos anteriores elecciones".