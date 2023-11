La Banda Municipal de Adultos “José Lusi” festejó sus 11 años de vida

Un emotivo evento musical se llevó a cabo este último domingo en el Teatro de La Ranchería, con motivo de celebrar los 11 años de la Banda Municipal de Adultos “José Lusi”, liderada por el maestro Ángel Faré. También participaron el cantante folclórico argentino Bruno Arias y bailarines de la agrupación Ballet Tierra Madre, quienes cerraron la velada con un número artístico al compás de la música.

“Este espacio es fundamental para el desarrollo y encuentro de artistas, el trabajo de la banda se ha sostenido en el tiempo gracias al apoyo del Municipio”, afirmó Faré.

Además, el maestro Ángel Faré, director de la Banda Municipal Lusi, agradeció el continuo acompañamiento y dijo: “Para nosotros esta noche es muy especial, festejamos nuestros 11 años de vida, siempre que es el aniversario hacemos este festejo en el teatro para compartir la música y que la gente que viene a presenciar el espectáculo la pase lo mejor posible”.





Seguidamente, hizo mención a la banda y afirmó que “este grupo a diferencia de la banda juvenil, es que se mantiene, hay muchos músicos que hace 11 años que integran el grupo, que están desde el primer día y los que no están es porque quizá se dan inconvenientes con el trabajo o actividades que realizan y no pueden presenciar los ensayos y demás, pero es un grupo muy estable y de a poco vamos incorporando nuevos músicos".



“Son 11 años de la creación de este grupo, que se haya sostenido en el tiempo es realmente muy gratificante, esto al ser justamente municipal significa que es abierto para todos los ciudadanos de Junín, y la banda se mantiene en el tiempo gracias al apoyo que recibimos, que tenemos por parte del Ejecutivo, siempre están presentes para darnos una mano, para observar lo que hacemos y disfrutarlo con nosotros”, resaltó Faré para finalizar.



Además, desde la Dirección de Cultura valoraron la trayectoria del grupo musical y señalaron que “el propósito de la gala es disfrutar de la música y brindar un espectáculo de calidad a los ciudadanos de Junín, este grupo de músicos se mantiene estable y también atrae a nuevos talentos”.



A propósito de la propuesta, Agustina Barbosa, directora de Cultura del Municipio, expresó: “Es muy hermoso poder estar presenciando este momento, la confianza en Ángel (Faré) es casi ciega y eso dice mucho del vínculo que tenemos él, nos agradeció el apoyo y yo le agradezco a él en realidad todo su amor, esto es una banda municipal con lo cual si queremos que algo esté en movimiento necesita tener vida, por ende, los músicos necesitan instrumentos, los cuales los hemos adquirido desde el Municipio”.



“Todo el trabajo es para que ellos se sientan mimados, queridos y acompañados porque esa es la intención, que crezcan, y con la dirección de Ángel (Faré) esto es posible, es un trabajo enorme el que hace como director porque no solamente es un gran músico y un gran director, sino que es una gran persona y eso atrae grandes personas”, afirmó haciendo hincapié en el artista.



Asimismo, se refirió a la velada, y sostuvo que “estamos todos muy expectantes, a mí me emociona mucho, yo tuve la oportunidad de escucharlos en vivo y se nota el amor que le ponen a todo esto y eso es fundamental más allá de la calidad de músicos, si no hay amor las cosas no crecen”.