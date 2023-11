“Van a dejar una bomba y hay que desarmarla con un bisturí, no con una motosierra”

El referente de Peronismo Federal en Junín, Alejandro Franco, dialogó en TeleJunín sobre la situación política a nivel nacional, a días del balotaje. Pero -principalmente- se refirió a los cambios que vislumbra en el Gabinete local, tras la reelección del intendente Pablo Petrecca.

- Se viene una definición crucial: Massa o Milei. ¿Qué lectura hace?

- En Juntos por el Cambio en Junín adoptamos una posición que primero tiene que ver con la unidad, y segundo con la neutralidad. Sabemos que neutralidad no es una palabra que cotiza en alza, porque parece que está ligada al descompromiso, pero la asumimos como cuerpo orgánico. No nos sentimos paternalistas indicándole al ciudadano qué tiene que votar, porque el ciudadano argentino tiene conciencia plena y lo vimos en estas últimas elecciones en el corte de boleta y cómo instrumentó su voto.

- Suena coherente: por algo se presentaron a la elección con otra boleta.

- Correcto. A nosotros nos eligieron como oposición y vamos a actuar como oposición. Pero ahora se necesita una autocrítica para saber qué se hizo mal, porque ocho meses atrás Horacio (Rodríguez Larreta) o Patricia (Bullrich) eran los presidentes de la Argentina. ¿Qué pasó en esos ocho meses para que hoy no estemos en esa situación favorable?

- No logró entusiasmar al electorado, de generar esperanza…

- Sí, eso, por un lado, y me parece que después hubo errores no forzados. Nos metimos en una interna que fue bastante sangrienta pensando que no había otra alternativa, y me parece que eso redundó en que muchos votos se vayan con Milei, y que el ciudadano considere que no estábamos a la altura de la circunstancia.

- ¿Qué representa para usted Milei? ¿Y qué representa Massa?

- Cuando nosotros decimos “ni con Massa ni con Milei” es porque nos parece que representan dos modelos que no son viables para la Argentina. Es difícil decir esto, no me gusta porque creo que hay que generar esperanza en la gente. Pero nosotros tenemos por un lado Unión por la Patria, que tiene de candidato presidencial al ministro de Economía que heredó una inflación de 100 y la llevó a 150. Heredó un índice de pobreza de 35 y la va a dejar en 43. Es decir, que todas las variables son terribles para pensar que este mismo candidato va a poder otorgar soluciones en un breve plazo.

- ¿Y por qué ganó la elección general Massa?

- Creo que hubo una confusión muy grande, se dividió la oposición, muchos votos se fueron con Milei. Pero además se puso en marcha todo el aparato que conocemos de gobernadores, intendentes… por eso creo que ganó. Y nosotros no supimos explicar propuestas y dar un mensaje esperanzador. Es muy difícil en un momento de desesperación, de dificultad del ciudadano para llegar a fin de mes, tener un discurso que diga que va a haber que “hacer un esfuerzo, un sacrificio”. Ahí no hubo suficiente lucidez en cuanto a la comunicación política, porque teníamos un plan.

- ¿Y cuál va a ser el rol de Juntos a nivel local con el Gobernador y el presidente de otro signo político?

- Hay una responsabilidad institucional y nosotros tenemos que estar defendiendo los derechos de Junín. Eso implica tener una relación con la gobernación y tener una relación con la presidencia, que son de otro color político. Por eso a veces nosotros recibimos mensajes del tipo “¡no, no pueden tener esta actitud!”. Es decir, yo lo entiendo al militante de Juntos por el Cambio. Por ahí tiende a inclinarse más por un lado que por el otro, pero nosotros como representantes, como dirigentes, no podemos llevar a Junín a un lugar de incomodidad y de adversidad para los cuatro años que vienen.

- ¿Cree que en caso de que Massa llegue a la presidencia hay puentes entre el municipio y Unión por la Patria, a través de Valeria Arata, por ejemplo?

- Nosotros con Massa no tenemos ningún puente, pero habrá que construirlo si llega a la presidencia. Porque en política hay que construir, no hay que destruir. Nosotros decimos: esta gente va a dejar una bomba, pero hay que ir con un bisturí a desarmarla, no con una motosierra, porque si no es destruir, destruir y destruir. Nosotros tenemos una responsabilidad: que el vecino de Junín nos eligió. En ese sentido tenemos que representarlo y tenemos que conseguir para Junín todas las gestiones habidas y por haber para que vengan cosas.

-- Unión por la Patria ha recuperado muchos municipios en la cuarta: 10 de los 19.

- Exactamente, y nosotros vamos a tener 9. Dos del PRO, uno del Peronismo Republicano -General Villegas, con Gilberto Alegre- y seis del radicalismo. Hay que reconstituirse a partir de ese espacio. Y después poner límites, a uno o a otro, que sea el ganador. Es decir: estar ahí para hacer oposición, para darle gobernabilidad, como siempre hicimos, y poner límites cuando quieran pasarse de la raya.

- ¿Cree que hay que oxigenar el gabinete municipal?

- Sí. Me parece que es vital y es parte de los procesos, porque un tercer mandato siempre requiere de renovar energías, de seguir con la misma motivación. La oxigenación puede llegar a darle otro matiz a la gestión.

- ¿Cree que va a ser una convocatoria amplia la del Intendente?

- Sí, estamos teniendo reuniones para adoptar posiciones y Pablo sabe que realmente, si bien él es quien está liderando, los cuatro espacios tienen que estar representados porque se vienen desafíos importantes en un contexto también de adversidad: porque el gobernador, que muchas veces nos ha discriminado, va a seguir siendo el mismo. Y posiblemente el presidente no va a ser de nuestro color político, sea cual fuere. Entonces, para eso también hay que estar preparado y llega el momento de la pericia política, la densidad política, debe estar al servicio del proyecto. Y creo que, a su vez, el Intendente también tiene que ocupar un espacio mayor en la provincia de Buenos Aires dentro de la coalición, porque son muy pocos los que ganaron. Eso hay que respetarlo, porque son representativos de un núcleo de gente importante.