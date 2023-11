Abdala presentó su nuevo libro: “Crónicas de lo no dicho-Proyecto de vida”

Juan Antonio Abdala presentó el pasado sábado su segundo libro “Crónicas de lo no dicho – Proyecto de vida” en la Fundación Casa Pronto Pago (España y Borges). Durante la presentación, el autor local destacó la importancia de acompañar a las personas involucradas en la problemática y resaltó el crecimiento del trabajo con las escuelas e instituciones. Además, agradeció el apoyo del Gobierno de Junín, así como también de la comunidad y empresas de Junín.

En la charla, Juan Antonio Abdala expresó: “La verdad que esto fue hermoso, me siento muy feliz, orgulloso y también acompañado, esa palabra me parece que es fundamental que la tengamos presente en esta problemática, se trata de acompañar a las personas no solo a quienes que lo necesitan sino a aquellas que aún no se han involucrado en esta problemática, empezar a acercarlas un poco más para que produzca un antes y un después en nuestra ciudad y poder empezar a hablar libremente de la misma”.

“Creo que hay un mensaje claro, este trabajo fue desarrollándose a lo largo del tiempo con la primera edición, todo fue siempre de menor a mayor y fue creciendo, desde lo gramatical hasta en lo literario”, sostuvo.

Seguidamente, el reconocido basquetbolista, explicó: “Este libro tiene otro cuerpo, tiene mucha más información. Cuando escribí el primer libro, escribí simplemente una historia, no sabía que iba a pasar todo esto, que ya es una responsabilidad para mí, yo tomé un compromiso, y ese compromiso también lo volqué en el libro, pensando en las familias que lo van a leer”.

“Hay un montón de familias que no se animan a hablar, que están padeciendo esta problemática, yo creo que este libro va a ser una herramienta, no sé si va a resolver el problema, pero sí va a contener a esa familia y va a saber lo que hacer cuando lea el libro, porque dentro de esa historia de un sujeto X, está lo que hizo y lo que le pasó, con cuestiones técnicas y teóricas, es un libro más de aprendizaje”, detalló sobre el contenido del nuevo libro.

Presencias

Estuvo presente el intendente Pablo Petrecca, funcionarios del ejecutivo y comunidad en general.

Al tomar la palabra ante los presentes, el Jefe comunal destacó el compromiso del autor: “Esto que está pasando es muy importante, para poder hablar, para poder instalarlo, para conversar en familia, que importante se volvió leer el libro y que se generen estos cambios generacionales”.

“Antes quizá era tapar el problema o no saber cómo resolverlo, no había tanta información y hoy podemos estar escuchando la experiencia de una persona reconocida, de una persona querida en la ciudad, que está contando este proyecto de vida para ayudar a otros, y eso es muy gratificante”, valoró.

A su vez, el Jefe Comunal recordó que “Juan Antonio (Abdala) está yendo a las escuelas y también a los clubes, recorriendo las instituciones con su charlas, es una herramienta muy importante, agradezco profundamente el trabajo que se hace”.

Por último, refiriéndose al autor juninense, Petrecca expresó: “Y como te lo dije en privado, lo digo en público, cuando vos decidas dar este paso de proyecto de vida para poder también vivir de estas charlas, sabés que contás con el Gobierno de Junín porque hay un montón de personas, sobre todo jóvenes, deportistas que te ven a vos como un referente en el deporte, que tus palabras sin duda van a ser fundamentales para que cuando llegue ese momento, digan que no”.