Se festejan hoy los 11 años de la Banda Municipal de Adultos “José Lusi”

En el marco de los once años de la creación de la Banda Municipal de Adultos “José Lusi”, se realizará un festejo liderado por la agrupación del maestro Ángel Faré, el cantante folclórico argentino Bruno Arias y bailarines de la agrupación Ballet Tierra Madre. El evento será en el Teatro de La Ranchería esta noche desde las 21.

Al respecto, Agustina Barbosa, directora de Cultura del Municipio, expresó: “Una banda municipal es un lugar de encuentro y es un lugar para que los músicos y las músicas puedan tener un espacio de ensamble y de profesionalización del instrumento. Y a cargo de Ángel, quien tiene muchísimo recorrido y que sabe guiarlos y acompañarlos, la verdad que es sumamente importante y le genera un valor agregado”.

Por el otro lado, destacó que “es importante tener una presentación en un teatro municipal, como es el Teatro de la Ranchería, y además contar con una figura invitada como lo es Bruno Arias, cuya música está muy vigente. Esta gestión puntual la realizó Ángel (Faré) con las personas que participan en la banda, es decir, ellos también se sienten tan comprometidos que se mueven en invitar a artistas de valor”.

“Este es un espacio de pertenencia, de movimiento, es sumamente interesante que los vecinos de Junín puedan disfrutar de estos espectáculos que son de mucha calidad, de mucho compromiso. Hay mucho trabajo con amor detrás de todo esto”, afirmó Barbosa.

Haciendo hincapié en el aniversario de la banda municipal, señaló: “Es importante que podamos estar festejando estos 11 años de creación de la agrupación musical. Esto es un espacio de pertenencia, de ensamble, es decir, de practicar un instrumento, de encontrarte con otros, de comprometerse a estudiar la partitura en la semana para que, cuando se encuentran en el ensayo, pueda sonar la música. Se ve el respeto por el lugar y el compañerismo. Estos son los espacios municipales que tienen mucho valor”.

“Y también es un espacio municipal que se torna interesante de poder brindar, no solamente podemos hacer la industria del entretenimiento, como puede existir, o de una industria cultural, sino también un espacio para que los músicos y las músicas de Junín que quieran participar de una banda municipal lo puedan hacer”, añadió.

Por su parte, el maestro Ángel Faré se mostró entusiasmado con la propuesta y dijo: “Esta es una presentación que nos tiene muy contentos. La banda municipal se forma a partir de los integrantes que van saliendo de la banda juvenil, los cuales a veces no tienen espacio para ir a tocar porque trabajan, porque no pueden estar en otros grupos, entre otras cuestiones. Por eso, me solicitaron que hiciera una banda municipal para adultos. Y acá estamos, cumpliendo 11 años a partir de presentar un proyecto en el Municipio y que me lo hayan aprobado”.

“La diferencia que tiene la banda juvenil con la banda de adultos es que son más estables las personas. El hecho de que vivan en la ciudad es una ventaja. Eso también es muy valedero para ellos que siguen bancando el proyecto, y para mí porque lo sigo llevando adelante. Uno ya va conociendo mucho más a los músicos y ellos se van afianzando a lo que es estar en un grupo como una banda”, valoró sobre la conformación del grupo de adultos.

A su vez, Faré se refirió al desarrollo de la agrupación y contó: “La banda ha participado de festivales de bandas, hemos invitado durante estos años a muchos artistas que vinieron a participar en las presentaciones que se realizaron en el teatro de La Ranchería, lugar donde siempre el Municipio nos brindó el espacio, y a nosotros nos gusta muchísimo porque es un lugar donde la banda suena realmente como tiene que sonar”.

Para cerrar, el músico destacó que “el Ballet Tierra Madre se va a sumar a la presentación con un grupo de bailarines para que, conjuntamente a Bruno Arias y a la banda, cuando hagamos el final, van a desarrollar diferentes números de baile. Realmente estamos agradecidos y muy expectantes por el evento”.