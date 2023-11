“A algunos la motosierra les causa gracia, a mí me causa horror”, expresó Fay

Patricio Fay fue funcionario del exintendente y exministro de Transporte Mario Meoni. También ocupó la presidencia de la UCR de Junín, pero –al igual que su mentor político- una década atrás se sumaron al espacio de Sergio Massa: el Frente Renovador. Exconcejal, hoy acompaña activamente la candidatura de Unión por la Patria.

En esta entrevista evalúa cómo quedó esta alianza a nivel local y da su mirada sobre lo que se define el próximo domingo.

- Estuvieron muy cerca en Junín de llegar a la Intendencia.

- Sí, fue una muy buena elección. Recibimos un respaldo muy fuerte de la ciudadanía, así que estamos muy contentos por esa evolución que tuvimos con una campaña hecha a partir de propuestas, del mano a mano con los vecinos en todos los barrios. Valeria (Arata) caminando la ciudad, hablando con todo el mundo. Si bien no alcanzó, quedamos con la satisfacción de haber sentado un piso muy importante para el futuro.

- Si bien Arata tiene ascendencia radical, ¿su campaña fue muy peronista?

- Es lo que la ciudadanía está esperando: dirigentes políticos que salgan a la calle, que recorran la ciudad, que vean las necesidades de primera mano. Y eso es lo que Valeria hizo durante todo este tiempo y lo que viene haciendo desde hace años. Valeria no es una dirigente improvisada: tiene una conciencia política muy loable y por eso miles de juninenses le dieron ese apoyo tan importante.

- Ahora se viene la definición Massa o Milei. ¿Su espacio va a retomar la campaña a nivel local?

- La campaña en realidad no se interrumpió. El hablar, el transmitir, el contar el proyecto de país que propone Sergio Massa es de todos los días. Si bien él se ha puesto la campaña al hombro, recorriendo de forma incansable el país, nosotros también como militantes políticos tenemos la responsabilidad de replicar ese proyecto del país que él propone.

- ¿Y qué se pone en juego? ¿Qué representa Milei y qué representa Massa?

- Milei ha sido bastante contundente todo este tiempo: es un proyecto de grieta, de agresión, de descalificación, con propuestas que tiempo atrás eran absolutamente inverosímiles y ahora son factibles porque es uno de los dos candidatos del balotaje. El mercado de niños, el de órganos -en el cual parte del cuerpo la van a poner seguramente los pobres, los que tienen dificultades económicas, en beneficio de los que tienen capacidad adquisitiva-, la educación y la salud públicas privatizadas… Tenemos que tener bien en claro que Milei propone arrasar con todo. Sale con la motosierra como si fuera algo positivo. A algunos le causa gracia: a mí me causa horror. Y desde su espacio, nostálgicos de la dictadura, ponen en duda logros de 40 años de democracia. El escenario es bastante preocupante.

- ¿Hemos retrocedido temas que parecían saldados?

- Claro. Argentina tuvo en el ´83 un consenso de la mano de Raúl Alfonsín muy claro. Nunca más en cuestiones esenciales: no matar, no torturar, no robar bebés, no secuestrar. Hubo un juicio en el cual a la Junta Militar se le dio el derecho de defensa. Hubo una condena. Siguió avanzando la democracia con un montón de dificultades. Algunas cosas se hicieron bien, otras hay que mejorarlas. Ahora no podemos retroceder. Argentina fue faro en el mundo en materia de derechos humanos a partir del juicio a las Juntas en el 85, impulsado por Alfonsín. No es algo menor. Esos son consensos que ya están totalmente aceptados en la sociedad argentina.

- La dolarización es una propuesta que también caló en la sociedad. ¿Es viable?

- Es absolutamente inviable. En un país que no tiene dólares, con una deuda tomada por el gobierno anterior de miles de millones de dólares que el país no tiene… Son propuestas que suenan bien en la gente que tiene dificultades económicas, a la que le dicen que pasará de ganar en pesos a -milagrosamente, de un día para el otro- ganar en dólares. Es mentira. De hecho, el propio Milei cada vez habla menos de dolarización. Pero vemos una falta de responsabilidad enorme de un candidato que, encima, ahora parece que ni siquiera es su propio jefe. Aparecen otras figuras de las sombras y no se sabe quién manda: si el candidato o esos otros dirigentes...

- Lo dice por Mauricio Macri…

- Claro. Vemos cómo ha reaparecido... Parece que tienen buena sintonía, pero no han logrado amalgamar un proyecto político: uno dice una cosa y el otro plantea algo distinto. Es preocupante ese escenario en el caso de que se potencie la candidatura de Milei.

- ¿Cómo analiza la neutralidad de un sector del radicalismo o de la Coalición Cívica...?

- Es un gesto de madurez. Entiendo que el radicalismo llame a mantener un lugar neutral sin tomar partido por ninguno de los candidatos. Formaba parte de otro espacio con el PRO y con la Coalición Cívica, y entiendo que no le entusiasme la candidatura de Sergio Massa. Después cada uno de ellos, tanto dirigentes como militantes, obviamente en el cuarto oscuro votarán por quien crean conveniente.

- ¿Le parece válida esa postura de la neutralidad?

- Políticamente lo entiendo: tienen una expectativa de rearmar su espacio y ser opción para la ciudadanía en elecciones futuras. Ahora, desde mi lugar, creo que es demasiado riesgosa esa posición. Lo que plantea Milei significa un riesgo desde todo punto de vista para el futuro del país. Es alguien que plantea destruir al otro, al que no piensa como él ideológicamente…

- Retomando la pregunta: ¿qué ofrece Sergio Massa en contraposición a Milei?

- Sergio Massa habla de unidad nacional. De un proyecto de país de respeto por el ser humano, de fortalecimiento de la educación pública. De un diálogo que integre a los mejores, más allá del origen o pertenencia ideológica, entendiendo que estamos en una crisis y que es necesaria la unidad nacional para superarla. Propone seguir construyendo sobre lo que está bien y empezar a modificar las cuestiones que están mal. Pidió perdón y reconoció errores que incluso no fueron personales, sino de este gobierno. Sergio plantea que los chicos vayan a la escuela con una notebook y no con armas a las que podrían acceder con la propuesta de Milei de libre venta de armas. Plantea que los jubilados continúen teniendo acceso a remedios gratis, que es la mayor parte del presupuesto de los adultos mayores… Nunca estuvo tan claro un voto.

- El tema de la inflación es el talón de Aquiles del gobierno. ¿Cree que Massa presidente va a poder bajarla?

- Sí, y ya sentó bases de ese ordenamiento. Una cuestión central: el acuerdo con el Fondo. Otra: encontrar cómo incrementar las reservas del país, que estaban vacías prácticamente, y eso lo hizo a partir de entender que la cuestión energética es clave en Argentina para avanzar en ese camino, con la inversión en Vaca Muerta, que fue impresionante durante todos estos años; y la inversión que se hizo en gasoductos, entre otras. Y ahora las lluvias ayudan a superar una sequía histórica que generó una pérdida de casi 22 mil millones de dólares… Muchísimo.