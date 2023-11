Reclaman los bioquímicos un incremento de los aranceles a obras sociales y prepagas

Desde hace varios años está en vigencia el Acto Profesional Bioquímico, ley por la cual se cobra un plus al paciente o a la obra social, por cada prestación o análisis en laboratorio de la provincia de Buenos Aires.

Pero ahora está en discusión otro extra por el servicio que prestan los bioquímicos, que sería un copago o bono, impulsado por algunas entidades nacionales que nuclean a los bioquímicos como la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.

La discusión llega también al nivel provincial, donde la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires (FABA) que incluye a los bioquímicos del territorio bonaerense, está también preocupada por estos temas que trataría en la próxima asamblea.

En el orden local, se está tratando la problemática en cuestión haciendo hincapié en la necesidad de actualizar el precio de los aranceles. Al respecto, el doctor Pedro Luis Milani, presidente del Círculo de Bioquímicos de Junín, anticipó: “Se está trabajando (pero todavía no está consensuado) en garantizar de alguna forma, ya sea que los paguen las obras sociales, las prepagas o los pacientes, tener aranceles que sean adecuados para mantener el ejercicio de nuestra profesión”.

“Hoy los aranceles están muy, muy por debajo de lo que deberían ser, sin llegar a compararnos con otros países ¿no? Pero hay prácticas bioquímicas que está por debajo de un dólar, lo cual es totalmente inviable. Nosotros no podemos mantener los laboratorios abiertos con prácticas que nos pagan 500 a 600 pesos la obra social. No compramos un alfajor con eso”, explicó.

“Es una situación totalmente insostenible”, apuntó.

A la pregunta si habían decidido no hacer alguna práctica bioquímica por la cual se pague muy poco, dijo: “El bioquímico está muy en contacto con el paciente, entonces es difícil nuestra posición si le decimos que no podemos hacerle tal o cual análisis. Uno busca la vuelta para hacerlo, pero a veces no podemos”.

“Estamos viendo este problema, y que algunos análisis que no sean cubiertos por la obra social los pague la gente en forma particular. Nosotros, como bioquímicos entendemos la situación de las obras sociales y prepagas cuando no pueden hacer frente a ciertos costos, pero no podemos hacernos cargo de los déficit de los otros eslabones de la cadena”, afirmó.

El doctor Milani apuntó que la economía del país estaba muy resentida, y la salud formaba parte de la misma. “La salud tiene un costo y los prestadores no pueden afrontarlo. De alguna forma, alguien lo tiene que pagar sea el Estado, el paciente o la obra social-prepaga”, apuntó.

Reunión

De la reunión de Distrito VI de los bioquímicos, el doctor Milani explicó: “Nosotros vamos a apoyar la propuesta de solicitar un aumento sustancial de los aranceles antes de tener que llegar a cobrar copagos a los pacientes, porque no es nuestra idea cobrarlos, a no ser que esté consensuado con la obra social o prepaga”.

“Todavía estamos en tratativas. Siempre tratamos de hacer las cosas sencillas para el paciente, no queremos complicarle la vida, al contrario, siempre estamos en una posición que trata de solucionar un poco las cosas. Pero estamos planteando que si no hay un aumento sustancial de aranceles vamos a tener que tomar algunas medidas porque no es viable. Estamos desfinanciándonos y perdiendo calidad entonces no se puede sostener”, dijo.

Colegio

Desde el Colegio de Bioquímicos Zonal III, la presidente doctora Julia La Blunda, mencionó que el Acto Profesional Bioquímico, que actualmente es de 4.000 pesos, databa del 2006 y periódicamente su valor era actualizado por el Colegio. Según lo expuesto por la profesional consultada, lo que se recauda del mismo es para la actualización profesional y renovación de los equipos fundamentalmente. Esto rige a nivel provincial solamente.

La Blunda apuntó que “lo que propone la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA), que nuclea a los bioquímicos a nivel nacional, de cobrar un copago o bono, en la provincia todavía no está definido y sería un punto a tratar en la asamblea de la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, organismo que negocia los honorarios frente a las obras sociales y hace los convenios con las mismas”.

En el país

Los bioquímicos comenzarán a cobrar un "copago" o "bono" a los afiliados de las prepagas que sería del orden de los $3.000 a modo de compensación por los costos de sus prestaciones.

La titular de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA), María Cecilia López, justificó la medida por los desfasajes que se acumularon en los últimos años.

"La situación viene de arrastre porque durante todo el año nunca se trasladaron incrementos acordes al proceso inflacionario y en este último tiempo, con la escalada descontrolada de precios fijados por los proveedores de insumos y reactivos, debido a los problemas de importación, ha provocado que esa brecha de incrementos que nos separa sea insostenible", explicó en un comunicado.

La titular de la CUBRA recordó que los bioquímicos no cortaron los servicios en octubre a las obras sociales y prepagas, como habían advertido, ya que "las entidades financiadoras abrieron mesas de negociación y de diálogo para solucionar la coyuntura" y reiteró que "el problema se mantiene con las prepagas que no nos pagan lo que nos corresponde".

López aclaró que esta irregular situación afecta a bioquímicos de todo el país, aunque con matices según la región que se trate, lo que implica diferentes medidas para compensar la brecha existente entre la justa remuneración y los aranceles percibidos actualmente, al tiempo que hay coincidencia entre los bioquímicos de cobrar una cifra no inferior a los $3.000.