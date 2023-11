Ginzo, sobre el balotaje: "Alfonsín hoy nos diría que ninguno de los dos es opción”

El 30 de octubre se cumplieron 40 años de la elección que consagró presidente a Raúl Alfonsín. TeleJunín habló con Julio Ginzo, un histórico dirigente del radicalismo de Junín, que fue muy cercano al expresidente, padre de la democracia.

Abogado, con siete décadas de militancia política, fue defensor de familiares de desaparecidos, diputado nacional y diputado provincial. “Hoy al radicalismo lo veo mal”, es una de las muchas y jugosas definiciones que dejó en esta entrevista.

- ¿Qué reflexiones le genera hoy aquella elección?

- Lo primero que se me ocurre es recordar aquel comicio del 30 de octubre y compararlo con este. Qué diferencia extraordinaria para un mismo acto. En aquella oportunidad, la gente se abrazaba en las calles. Estaban festejando una victoria de la cual ellos eran protagonistas. Habían elegido a un hombre que consideraban su conductor, su líder. Se iba el tiempo de la sangre, el tiempo del horror, de la persecución, los tiempos más oscuros de la historia. Habíamos pasado la guerra de Malvinas, y de pronto aparecía un país nuevo, distinto.

Donde nadie se animaba a decir que estaba en contra del gobierno, porque había sido elegido. Qué distinto a aquel alborozo democrático de entonces, a esta situación de hoy, donde vamos a ir hacia la urna con los hombros caídos, sin encontrar la razón de ser a ese comicio porque ninguno de los candidatos nos despierta ni la mitad de aquellas emociones que nos despertamos en aquella época. Qué situación más distinta y más opuesta a los valores propuestos y deseados. La gente ve ahora la elección como una obligación no querida.

- Falta el entusiasmo… ¿Qué nos pasó en estos 40 años?

- La democracia es la mejor forma de gobierno, se lo he dicho por mucho ya. Pero sola no funciona. Exige un compromiso moral, entre la sociedad y su dirigencia. Si la dirigencia no está a la altura de la sociedad, la democracia fracasa. Cuando la sociedad pierde su confianza en su clase dirigente, como es hoy, donde estamos aburridos de escuchar en la televisión que los políticos son todos corruptos; cuando se encuentra con que la clase dirigente de los gremios es tan poco ética como la de los empresarios; cuando ve que los políticos usan la política como una escalera sin poder personal, no tiene destino la democracia. Hay un deterioro de credibilidad y esto no se repone fácilmente.

- ¿Son todos corruptos los políticos?

- Es una falacia decir que todos los políticos son sinvergüenzas. Pongamos el caso de Junín, donde nos conocemos todos: yo puedo dar una lista de importantes políticos de Junín de una enorme honestidad, y que fueron diputados, intendentes, concejales.

Recordemos a Becerra, a los Roca, Pallero, a los hermanos Petraglia. Pero también existen delincuentes aquí en Junín pero son muy pocos en la población. La democracia supone una exigencia ética donde todos creamos en quien nos va a conducir, pero al mismo tiempo donde tengamos protagonismo los elegidores como los que son elegidos. No puede ser que mi función de ciudadano se agote el día de la elección al echar el voto a la urna. Si bien el dirigente tiene la obligación de ser ético y trabajar en serio, el elector tiene la obligación de controlar, de estar, de comprometerse.

- Debe ser un ida y vuelta…

- Sí. Pero solamente en las mesas de café se habla un poco de política, pero yo he invitado muchas veces a gente como esa a participar, y con un fracaso total. La gente no quiere participar.

- ¿Hay distintos conceptos de democracia?

- La democracia como sistema de gobierno ha tenido grandes fracasos. En Argentina, por ejemplo, no le fue bien a la democracia. No me animo a usar la palabra fracaso, pero no le fue bien. Sobre todo cuando se decidió instalar lo que llamábamos democracia social. Es una democracia que no se agota en lo electoral, sino que busca modificar situaciones de injusticia.

Que es la función fundamental de la democracia. Y aquí entramos en lo que Max Weber llamaba “la moral profunda” que no tiene que ver con la honestidad personal que se debe dar por supuesta de la clase dirigente: tiene que ver con la justicia con mayúsculas. Si la democracia no apunta a estos valores, lo otro es una anécdota. Entonces aquí es donde confrontan los sectores que buscan una democracia liberal y los sectores que buscan una democracia estatista.

- Ese es el escenario que se nos plantea ahora

- Sí. Pero el estatismo, si es llevado a su extremo –que es tan dañino como la falta absoluta de Estado- requiere al mismo tiempo capacidad e idoneidad de quien gobierna. No es el caso actual donde es un torneo a ver quién es más incapaz, es más ineficiente y más corrupto. O sea, se dan todas ¿Y le vamos a echar la culpa al sistema democrático de esto?

- ¿Le importa a la gente la corrupción? Las encuestas dicen que no tanto…

- Eso es una de las cosas más lamentables que nos han traído los últimos gobiernos. Si quienes han robado son candidatos de nuevo, surge el planteo: ¿Es un valor la decencia? ¿O dejó de serlo? Esta sociedad se ha constituido sobre la base de valores vinculados con la decencia, la solidaridad, la honestidad, el trabajo, el esfuerzo.

Esto valores entran en decadencia de pronto, porque nos damos cuenta que la fortuna no se hace con el trabajo, sino con especulación. Y vemos que nos refriegan su fortuna por la cara gente que no ha trabajado nunca y que lo han logrado indecentemente. Entonces, aquello que en su tiempo era tan valioso -porque quien había llegado a tener una casa propia era fruto de su esfuerzo- pierde su valor. Se empiezan a desmerecer las banderas históricas de la sociedad. Ya no influyen más.



-¿Cómo ve al radicalismo? ¿Tiene un nuevo impulso? ¿Se está reinventando?

- Es posible que el radicalismo haya una confluencia hacia adentro a partir de las provincias gobernadas por del radicalismo. Porque el radicalismo ha estado siempre en la actitud de control permanente de los gobiernos si estaba en la oposición. O ha estado al frente del gobierno. Pero siempre ha sido protagonista. Pero ahora no lo es más. Al radicalismo lo veo mal.

El radicalismo no ha sido tenido en cuenta por Cambiemos como debería haber sido. La opinión del Unión Cívica Radical era una opinión importante, trascendente para la sociedad aun para aquellos que nunca lo votaron. Era la voz de un partido con raíz ética. Con hombres como Moisés Lebensohn, como Ricardo Balbín. Gente que era mostrada como ejemplo.

Y de pronto, no tiene opinión. Han pasado cosas trascendentes en la Argentina de estos años y el radicalismo no ha sido llamado a la mesa de decisiones, nunca, por los otros partidos integrantes de Juntos por el Cambio. No fue tenido en cuenta en la toma de decisiones. Tuvo que pagar, sí, el precio de los errores. Pero no fue valorado en sus aciertos.

- Usted que estuvo tan cerca del expresidente, ¿Cuál es el legado que queda de Alfonsín?

- El legado de Alfonsín es fundamentalmente un legado ético. Alfonsín empieza a definir su proyecto de país cuando funda aquel sector interno que se llamaba Renovación y Cambio. Allá a comienzos de la década del 70. Y a partir de allí va creciendo su figura y atrayendo a quienes pensaban igual que él. Su legado es la Nación, la Justicia y el proyecto nacional.

Y respecto de una elección su legado es aquello que yo repetía siempre dirigido a la gente joven: No sigan a hombres, sigan ideas. Los hombres se confunden, se equivocan, se mueren. Las ideas persisten. Este me parece que es el legado que en este momento -donde hay algunas situaciones muy extrañas de la política argentina, donde pronto aparecen personajes que han sido rechazados para distintas cuestiones, como queriendo liderar un país.

Tengamos en cuenta que si hay un elemento que es fundamental cuando uno va a elegir a la autoridad nacional es su equilibrio. Aquí estamos por un lado con un personaje que es un desequilibrado emocional y por otro lado un personal que es un desequilibrado moral. El dedo de Alfonsín nos diría en este momento: “Ninguno de los dos es opción”. El radicalismo no puede marcharse con ninguno de los dos.