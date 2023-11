ANSES Junín entregó 80 nuevas jubilaciones por el Plan de Pago de Deuda Previsional

El Distrito de Junín tiene 80 nuevos jubilados y jubiladas mediante el Plan de Pago de Deuda Previsional. La jornada de entrega de estas resoluciones se realizó esta mañana en el Club de Los Abuelos y estuvo encabezado por las jefas de las UDAI I y II de ANSES, Carolina Echeverría y Lucía Astudillo.

La emotiva instancia también contó con el acompañamiento de la diputada provincial Valeria Arata, la concejala Clara Bozzano, la concejala electa Maia Leiva y en representación de la UGL de PAMI Junín asistió Fabián Carini.

En el marco del acto, Echeverría explicó: “Hoy nos juntamos una vez más con nuestros nuevos jubilados, que precisamente recibieron el beneficio mediante la nueva Ley de Moratoria. Y la verdad que es un gusto poder compartir con ellos estos momentos”.

Añadió: “También en la reunión conversamos sobre los nuevos beneficios que tienen a partir de ahora en ANSES, como el tema de la obra social, de los créditos, etc. La alegría que sentimos todos en esta instancia realmente nos emociona”.

Lucía Astudillo también se refirió a la jornada vivida en el Club de Los Abuelos (Remedios de Escalada de San Martín 264) y dijo: “Siempre es una alegría encontrarnos y disfrutar de estos momentos. En este tipo de instancias nos damos cuenta de la importancia de contar con un estado presente, en este caso que interviene para darle a nuestros vecinos la posibilidad de recibir un beneficio tan importante como lo es una jubilación”.

Agregó: “En este último tiempo la contienda electoral creo que nos ha hecho reflexionar muchísimo. Hemos escuchado a candidatos proponer la eliminación del estado, la eliminación de derechos, la vuelta de las AFJP y personalmente entiendo que no es por ahí el camino”.

Completó: “Tengo muchísima confianza en que los argentinos van a elegir la continuidad del proyecto nacional, como ya lo han hecho con el gobierno provincial. La emoción que vivimos hoy en el acto de entrega de las nuevas jubilaciones es difícil de explicar, pero está claro que solo puede ser posible con un estado presente”.

Moratoria

La nueva moratoria establece un plan de pago que permite regularizar aportes previsionales de ANSES en cuotas, que pueden ser entre 1 y 120. En el caso de iniciar la jubilación y adherir a la moratoria en cuotas, éstas se deducen de tu beneficio previsional en forma directa.

La nueva ley crea un plan de pago de la deuda previsional que beneficia a dos grupos:

1)- Personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria: es decir, que ya cuentan con 65 años, los hombres y 60 años, las mujeres. Y no cuentan con los 30 años de aportes para jubilarse.

2)- Personas que aún no alcanzaron la edad jubilatoria: mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años, que ya saben que al cumplir la edad jubilatoria no alcanzaran a cumplir con los 30 años de aportes requeridos por el actual sistema previsional argentino.

La norma indica que, además de cumplir con la edad jubilatoria, para acceder a la moratoria se precisa "haber residido en el país" y no encontrarse inscripto en relación de dependencia, como autónomo o monotributista "durante el período por el que se pretende adquirir la Unidad de pago de la deuda previsional".

También se aclara que este beneficio previsional "resulta incompatible con el goce de otra prestación previsional de cualquier naturaleza", ya sea contributiva o no, lo que incluye tanto retiros como planes sociales.