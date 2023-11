Carlos Vinciguerra: una vida dedicada de lleno al coleccionismo

Carlos Vinciguerra es un vecino de Junín que colecciona vehículos antiguos, los restaura y vende. También compra y vende repuestos. Durante una entrevista con TeleJunín, mostró su garaje y taller, donde se pudo observar autos, camionetas, motos y otros vehículos antiguos. Incluso el coleccionista tiene una estantería repleta de vehículos de juguete.

Sobre sus comienzos, Vinciguerra destacó que "esto arrancó de chico, siempre me gustaron las antigüedades, sobre todo los autos, motos y vehículos en general. Esto viene por una pasión de mi padre”.

Al respecto, resaltó que "iba con mi papa a los remates de autos, me gustaba ver cómo los restauraba, y empecé. Tengo más autos para restaurar, tengo varios que conservo de muchos años y esto se lo inculco a mi hijo. Le compré algunos autos y me empezó a ayudar. Me encantaría trasmitirle esta pasión, que es muy buena y sana".

Por su parte, destacó que no todo está a la venta. "Muchas colecciones son para mí. Tengo incluso vehículos de juguetes que eran de mi infancia y los volví a comprar, incluyendo juguetes de chapa", reconoció.

"Empecé a comprar repuestos de autos y juguetes como hobby, pero terminó siendo mi modo de vida", indicó el coleccionista juninense.

Sobre sus vehículos más antiguos, Vinciguerra destacó que tiene un Chevrolet de 1925. "Lo compré en Bragado. Este auto está modificado, lo hicieron como una pickup. Falta restaurarlo todavía. Está modificado porque en la época de la guerra a las camionetas les daban más combustible que a los autos, por eso las modificaban".

En tanto, uno de sus autos preferidos es el "Plymouth Volare con dirección hidráulica, aire, cinturón de seguridad con sensores, autos muy avanzados para la época. Después colecciono repuestos como radios de autos americanos, alemanes, grandes autos de los años 50 y nacionales, como Falcón y Chevy".

Cabe destacar que su colección data de varias décadas. Uno de los momentos claves para potenciar su colección fue durante el cierre de varias casas de repuestos en el inicio de la década de 1990. "Compré muchos repuestos de casas que cerraban en los años 90, he llegado a comprar estanterías enteras. Incluso acá en Junín logré comprar mucho en una agencia vieja de Chevrolet en calle Benito de Miguel. Tengo incluso un capot original sin usar".

Otra de las colecciones de Vinciguerra son los accesorios. "Tengo mucho repuesto de accesorios, como parrilla, tableros y luces. De la parte mecánica nunca me dediqué a juntar. Atesoro muchas cosas, incluso hay otro entrepiso más de autos antiguos y usados en buen estado".

Otro de los accesorios que nos mostró Vinciguerra fue “la bolsita naftera”. “Se usaba para llevar por si faltaba nafta, para recargar el auto. Es incluso tan útil como un bidón. Esa nafta de hoy tiene más fuerza, componentes más peligrosos", indicó.

Una moto en vez de la pizza

Entre sus anécdotas, comentó Vinciguerra cuando fue a comprar comida y volvió con una moto. "Tengo una moto antigua que la compré un día que fui a comprar una pizza, el vecino me reconoció como coleccionista y me la ofreció. Se la compré enseguida y me la traje".