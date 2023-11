Recuperaron el paso a nivel en la Ruta Nacional 7 para la vuelta del tren a Salto

Tras un viaje de inspección del tendido de vías entre Mercedes y Gouin, en la localidad de Carmen de Areco, Trenes Argentinos avanza con el regreso del servicio de la línea Belgrano Sur a Salto, después de 30 años.

Se trata de un tramo de 149 kilómetros comprendido entre las estaciones Villars y Salto del ramal “g” de la Línea General Belgrano, incluyendo las estaciones e instalaciones ferroviarias, previamente a cargo de la empresa –también estatal- Belgrano Cargas y Logística.

En efecto, durante esta semana, la empresa estatal recuperó el paso a nivel en la Ruta 7, a la altura de Tres Sargentos, que estaba cubierto por el pavimento de la calzada nacional desde hacía varios años, que se elevará cuando quede concluida la autopista.

Al respecto, el titular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, destacó que “estamos trabajando fuertemente en la extensión de los servicios de la línea Belgrano Sur para que los vecinos y vecinas de Areco cuenten con un medio de transporte accesible y seguro para realizar sus tareas cotidianas”.

Además, recordó que “durante 2021 y 2022 logramos ampliar este servicio, que solamente llegaba a González Catán, hasta Marcos Paz y Villars. Nuestro objetivo actual es volver a conectar a Salto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

El recorrido, que se efectuó en un camión vial, comenzó en la estación Mercedes. El vehículo circuló por las paradas ferroviarias de La Valerosa, Espora y Tuyutí y arribó a la estación Gouin.

Los sectores técnicos de la empresa, actualmente, efectúan la reposición de durmientes en el tendido de vías y el acondicionamiento de las alcantarillas, obras necesarias para la restitución de la infraestructura ferroviaria.

De la actividad también participaron el vicepresidente de Trenes Argentinos, Darío Golía; el gerente general Operativo de la entidad ferroviaria, Marcelo Sánchez; y el encargado de la línea Belgrano Sur, Daniel Novoa.

La vuelta a Villars

Como parte del Plan de Modernización del Transporte Ferroviario, la gerencia de la línea Belgrano Sur de Trenes Argentinos Operaciones ya realizó obras de mejora para permitir la rehabilitación de la línea a Villars, localidad donde retornó el tren en diciembre pasado tras 29 años con dos servicios diarios, extendiendo el ramal que va desde González Catán –estación desde donde se combina hacia la estación capitalina de Sáenz- a Marcos Paz.

Entre otras, se procedió al desmonte y desmalezado de 9 kilómetros de vías y se adecuaron otros 23, se colocaron 3.500 durmientes y 121.000 fijaciones y se reemplazaron 2 kilómetros de rieles faltantes o rotos.

También se sustituyeron 135 pares de eclisas, se renovaron pasos a nivel y se colocaron cierres perimetrales anti vandálico, colocando, además, oficinas para el personal ferroviario.

Por otro lado, desde fines de mayo último, opera un tren “turístico” los domingos entre las localidades intermedias de Tomás Jofré y Mercedes.

A Salto

La idea desde el operador ferroviario es ampliar el servicio desde Villars hasta Salto, ciudad que “hace más de 30 años” que no tiene conexión con un tren de pasajeros.

Actualmente el ramal si bien no tiene tráfico, no se encuentra clausurado, reduciéndose las obras necesarias de rehabilitación ya que, además, al contrario de otras líneas sin servicio, no se encuentra intrusado.

La extensión proyectada, además, cruzará los partidos de Marcos Paz, General Las Heras, San Andrés de Giles, Carmen de Areco y Salto.

La recuperación del ramal, no sólo permitirá la conexión entre Salto y Villars sino que también al resto del Belgrano Sur, permitiendo otra opción de viaje hasta la ciudad de Buenos Aires.

En lo que respecta al transporte de carga, se señaló en los considerandos de la resolución “el potencial de la zona” para el transporte de “cereales y oleaginosas a granel, ya que se trata de una de las cuencas agrícolas más ricas del país”.

En un futuro, esas cargas se podrían conectar hacia el norte con Pergamino y Rosario para su exportación y, hacia el sur, con el Mercado Central, para su distribución en el consumo doméstico.