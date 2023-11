Filas que dieron vuelta la manzana e incidentes en Junín por la falta de nafta

La escasez de nafta complica a distintos rubros de Junín y, ayer, se repitieron las largas filas en las estaciones de servicio, con un agravante: se registraron algunos incidentes, con amenazas y ataques verbales a los playeros, que afortunadamente no escalaron en el grado de violencia, aunque se requirió la presencia policial.

De hecho, ayer, a las 16, en la estación de servicio YPF Di Marco, en Rivadavia y Javier Muñiz, en momentos en que había una extensa fila de motos, se acabó la nafta y motociclistas increparon a los playeros, por lo que se vivieron momentos de tensión y fue necesaria la presencia policial.

“Un lunes caótico”

Fernando Mercado, encargado de la estación de servicio Di Marco, situada en calle Rivadavia, en Junín, afirmó a Democracia: "Fue un lunes (ayer) caótico, daba la vuelta la fila de motos, mucha gente, y cuando se terminó el combustible fue un problema. La gente se la agarra con los playeros y ellos están trabajando, no tienen la culpa de que se termine la nafta".

Y agregó: "En este caso particular de poco abastecimiento, un camión de 36.000 litros se reparte entre dos o tres estaciones. A nosotros nos tocaron 10.000 litros hoy (por ayer) y dura lo que dura. Para evitar conflictos decidimos no poner cupos, tampoco pusimos restricciones, como han hecho en otras estaciones, que solo aceptan el pago en efectivo, nosotros actuamos como hacemos siempre".

Asimismo, desde el Automóvil Club Argentino (ACA), situado en Saavedra 51, en Junín, manifestaron a Democracia que durante la jornada de ayer recibieron cerca del mediodía solo 7000 litros de nafta Premium y una mayor cantidad de gasoil. Con respecto a la regularización del abastecimiento, destacaron que confían que la situación se va a regularizar durante el transcurso de esta semana.

"Creo que se podría haber solucionado antes esta situación y así evitar este tipo de hechos, poniendo a la gente en esta situación de andar buscando estaciones de servicio. La gente necesita el combustible para trabajar, para viajar; entiendo que es difícil”, expresó Mercado.

"Destinamos dos personas a atender en un circuito exclusivo para motos, pero no se da abasto, se quedó el encargado a atender y también se quedaron empleados del turno anterior, eso me interesa rescatarlo, porque la verdad es que los chicos se presentaron de una manera excelente, se quedaron para ayudar a los compañeros y para satisfacer la demanda de la gente", resaltó.

"Ellos ponen la cara, son los que sufrieron los episodios violentos, los insultos, las situaciones difíciles que pasan, que se dan por esta situación de caos", afirmó. "Entendemos que esto va a seguir, el suministro es a cuentagotas. Ahora tenemos gasoil, por ejemplo, pero no tenemos naftas. En otras estaciones sé que pasa lo mismo y la gente anda deambulando por la ciudad, mendigando combustible, esa es la realidad", lamentó.

"Nosotros somos la única marca (YPF) que los precios no los ponemos nosotros, eso me interesa manifestarlo, en las otras marcas, cada uno puede aumentar el precio según las condiciones de mercado", diferenció. Y agregó: "La diferencia de precios hace que se vuelque esa demanda hacia las estaciones YPF y estas no tiene cómo abastecer esa gente que se vuelca hacia estas estaciones de servicio".

"Yo pediría, primero, que haya abastecimiento de combustible, para que la gente no tenga ese problema, y por supuesto después pedir a la gente paciencia, pero sería en un segundo paso, primero tener abastecimiento para la gente, y después sí que tengan en cuenta que son trabajadores, que están desempeñando la tarea como pueden, que ponemos todo lo que se puede para ayudar a que cargue la mayor cantidad de gente", afirmó.

"No tenemos la necesidad de guardar combustible, porque el combustible que está dentro de los tanques es de YPF, no es nuestro, por lo tanto, no obtenemos ningún beneficio si nos guardamos el combustible para venderlo cuando aumente", explicó.

"Cuando aumente es una decisión del Gobierno puramente, YPF, al tener el 51% de participación estatal, por ahí lo que es la política de precios la maneja de una manera distinta, y eso hace que la brecha con las otras compañías sea grande en este momento. Nosotros no sabemos cuándo aumenta, directamente entra por sistema, cambia un día a las 12 de la noche, de un día para el otro", señaló.

Complicaciones en Junín y la Región

“Esta situación complica la jornada laboral, a los comisionistas, repartidores, el transporte en general”, advierte Marianela Mucciolo. “El ánimo de la gente no es bueno, y sumamos una problemática más”, expresó.

Si bien los faltantes de productos aún no se sienten con fuerza en la ciudad, comenzaron algunos cambios de hábitos, que afectan la economía de la ciudad. Por ejemplo, en una conocida verdulería, que usualmente compraba en el Mercado Central, hoy repone la mercadería con distribuidores de la zona, situación que encarece el precio, además de recortar el stock.

Juan Fiorini, secretario general del municipio de Junín, afirmó a este diario que, por la escasez, el servicio de transporte público de pasajeros no pudo funcionar con normalidad, anteayer, y se rehabilitó ayer. “Es día a día esto”, señaló el funcionario. “En la Municipalidad no nos estaban entregando y nos quedamos sin reservas”, graficó.

Daniel Reus, presidente de la Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, afirmó a Democracia: “La falta de combustibles impacta sobremanera en todas las actividades. Si no se regulariza, en breve empezaremos a notar faltantes en varios rubros, especialmente en alimentos y, por ejemplo, en las carnicerías”.

En el país, confían en que se “normalice”

La situación de abastecimiento de combustibles "tiende a normalizarse" en las estaciones de servicio de YPF, de acuerdo con el análisis que realizaron, ayer, fuentes de la petrolera nacional.

YPF, la principal operadora del mercado minorista de combustibles con una red de más de 1500 estaciones de servicio, relevó que la situación de abastecimiento de naftas y gasoil "tiende a normalizarse", luego del pico de demanda que generó el quiebre de stock en varios puntos de expendio.

Fuentes de la empresa informaron que la compañía viene "aumentando sus niveles de despacho desde sus terminales" y como consecuencia de eso "la semana pasada fue récord" respecto a una semana de demanda normal, y se estima un crecimiento del 34% en naftas y 28% en gasoil. Así, se destacó que "a pesar de las paradas programas de unidades en sus refinerías", en particular en la más grande del país que es la que YPF posee en el partido bonaerense de Ensenada, "el procesamiento en los 3 complejos creció un 5% respecto al año pasado".

Además del incremento de producción de combustibles, fuentes de la compañía destacaron el aporte para la normalización del abastecimiento del mercado de los combustibles importados acordados la semana pasada por la Secretaría de Energía con las cuatro principales petroleras.

En el encuentro celebrado el viernes pasado en el que participaron directivos de YPF, Pan American Energu (Axion), Trafigura (Puma) y Raizen (Shell), se acordó la importación de 10 buques de combustibles para completar la producción local.

En ese sentido, los voceros consultados señalaron que "la semana pasada ya se descargaron dos barcos con nafta y esta semana se van a descargar 3 barcos de gasoil". Resaltaron también que "casi el 90 del combustible importado es operado por YPF, lo que refleja el compromiso de la compañía con el abastecimiento del mercado".

En referencia implícita al resto de las marcas, desde la petrolera de bandera dijeron que "YPF fue la única compañía que mantuvo sus precios dentro del acuerdo con el Gobierno nacional, lo que generó una brecha con la competencia y un aumento de la demanda en estaciones".

En agosto luego de las elecciones primarias y una devaluación del 22%, la Secretaría de Energía acordó con las petroleras sostener los precios hasta el 31 de octubre, luego de un incremento en surtidores del 12% promedio a nivel nacional. Como consecuencia, de un supuesto incumplimiento de ese compromiso por alguna de las compañías, las fuentes señalaron que se produjo un desfasaje de precios y en consecuencia un corrimiento de la demanda hacia la marca que sostuvo los valores más bajos, por lo cual desde el mes pasado el share de YPF creció en un 2%.

Ayer, el ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que la falta de combustible en estaciones de servicio se originó en que "hubo primero especulación por parte de las petroleras alrededor de una posible devaluación y después especulación sobre el vencimiento del acuerdo de congelamiento".

En ese sentido, señaló que "el sector petrolero argentino tiene beneficios impositivos y cambiarios para exportar" y que "eso tiene un límite, que es que abastezcan el mercado local".

"Cuando prefieren exportar antes que abastecer a los argentinos, obviamente tenemos la responsabilidad de ponernos firmes", dijo el ministro, al recordar la advertencia de suspender las exportaciones en el caso de que no se concrete el abastecimiento pleno del mercado interno.

Un mercado “distorsionado”

El economista Fernando Marull advirtió, ayer, que la falta de combustibles que se viene registrando en la Argentina desde hace una semana se debe a que el Gobierno viene posponiendo los ajustes necesarios.

"El tema con la nafta es que viene dando una señal de precios que venimos advirtiendo. Hay precios que están muy abajo del costo", señaló Marull. Y sostuvo que "por el lado de la demanda se sabe que esta situación no se va a sostener mucho tiempo y por eso empieza a acumular stocks", a la vez que consideró que se genera "una sobre demanda".

"Todos van tomando decisiones precautorias", señaló Marull, quien puso como ejemplo el escenario de las ciudades fronterizas donde se registra el ingreso a Argentina desde países vecinos para llenar tanques y comprar en los supermercados, debido a la fuerte distorsión de precios.

Al respecto, el profesional dijo que "el Gobierno argentino busca posponer los ajustes" necesarios en la economía y que eso lo hace generando más deuda. "Lo que pasó este fin de semana es que están llegando las cuentas. En todo lo que es insumos importados ya lo estamos viendo", indicó.

Por su parte, el ex secretario de Energía Emilio Apud advirtió, ayer, que "no se puede usar la energía como elemento electoral" al criticar al Gobierno por la falta de combustibles. "No se puede usar la energía como elemento electoral. Algo falló y se puso de manifiesto que esto es una ficción. Encima del costo de la campaña del oficialismo ahora hay que agregarle 400 millones de dólares", afirmó Apud.

En tanto, sostuvo que el consumo de combustibles "se exacerba en víspera de las elecciones" y consideró que hay escasez "porque no se puede tener pisados los precios en un contexto del 12% de inflación". También, explicó que el 60% de la capacidad de refinación de petróleo de la Argentina es de YPF y que de eso solo la mitad está operativo, porque el resto está en mantenimiento.

"La gente dice que ´a este precio compro y me stockeo´, los mayoristas se pasan a comprar en el canal minorista y hay compra permanente de nuestros vecinos. El primero que cruza las mangueras es YPF. Tiene el 55% de las estaciones que no aumentó, pero el resto sí tuvo que ir aumentando 2% o 3%", explicó.

Apud sostuvo que "tres gobiernos kirchneristas llevaron la energía al colapso, viene el cuarto Gobierno y hace lo mismo". El ex secretario de Energía dijo: "Sergio Massa sabe que va a solucionarse mañana con estos 400 millones de dólares que no sé de dónde salen, pero que seguro que va a ir a inflación porque la contrapartida de pesos seguro que sale de la emisión".

En ese sentido, recordó: "Se están produciendo 750.000 barriles al día y consumimos 550.000, es decir, se exporta en excedente. El que gane tiene que asumir el costo político de sincerar los precios".

"El precio internacional es 90 dólares y al petrolero acá para llevar a la refinería se le paga 56 dólares", explicó el ex funcionario quien sostuvo que "si gana Milei se va a tener que hacer cargo del costo político y si gana Massa se va a tener que hacer cargo de sus decisiones".

“Intencionalidad política"

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, apuntó, ayer, contra "sectores políticos y empresarios vinculados a La Libertad Avanza", el espacio que lidera el candidato presidencial Javier Milei, por el "caos generado" debido al faltante de combustibles en distintos puntos del país.

En ese marco, el dirigente gremial advirtió que esta situación tiene "una clara intencionalidad política". "Los mismos sectores que están detrás de la corrida cambiaria crearon una sobredemanda, generando una falsa expectativa de faltante de naftas. Es un nuevo intento de golpe en el mercado que terminará afectando a los trabajadores y sectores populares", sostuvo Aguiar en declaraciones a Télam.

Para el dirigente de ATE, "fue un golpe de mercado intencional" que "responde a empresarios vinculados" al candidato presidencial de la LLA, Javier Milei. "Dirigentes elegidos por LLA tienen responsabilidad directa en haber generado este golpe en el mercado de las naftas. Se está alentando una desestabilización en la previa del balotaje", apuntó el referente estatal, en referencia a Gabriel Bornoroni, diputado nacional electo por Córdoba, quien hasta hace poco tiempo fue presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de los Hidrocarburos de la República Argentina (Cecha).

Aguiar expuso que "no son más de diez las empresas multinacionales que alientan una devaluación y ponen en jaque a todo un país", y señaló que "al desabastecimiento de combustible se deben sumar la corrida cambiaria de hace unas semanas y la permanente suba de los precios de los alimentos".

"La transferencia de recursos desde los trabajadores y sectores populares hacia los grupos económicos concentrados crece todos los días. Intentar sacar rédito político y económico a costa del sufrimiento de la gente es criminal", concluyó el dirigente sindical.