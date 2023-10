La artista Sasha Álvarez fue recibida por autoridades municipales

Sasha Álvarez viene de participar con un número de bachata en “Got Talent Argentina”, un show en el que las personas presentan sus talentos y son evaluados por reconocidos artistas de nivel nacional, con una audiencia masiva. Tras su retorno a Junín fue invitada por la secretaría de Gobierno, Agustina de Miguel para charlar sobre la actualidad.



Luego de charlar con la funcionaria municipal, la bailarina profesional agradeció al Gobierno de Junín y destacó la importancia del apoyo a los artistas locales. Además, se mostró muy entusiasmada por seguir creciendo profesionalmente y por la participación que tiene en los diferentes eventos que lleva adelante el Municipio.



“Como gestión seguimos destacando la fortaleza y la perseverancia de los jóvenes de la ciudad. A Sasha la conocí en un evento que organizó la Subsecretaría de Turismo, llevada adelante por Luis Bortolato, en un recorrido que se organizó en el barrio Las Morochas, donde un montón de nenas pequeñitas y no tan pequeñitas bailaban árabe”, contó de Miguel.



“En ese momento mantuvimos una charla muy rápida y nos debíamos este encuentro en representación del Gobierno de Junín, que enriquece un montón y que da mucha satisfacción saber y volver a reconocer una vez más la maravillosa juventud que tiene Junín, como es el caso de Sasha, quien además nos representó en un programa llamado Go Talent, transmitido en Telefe”, dijo la funcionaria.



Para cerrar, de Miguel indicó: “A pesar de su corta edad, Sasha tiene mucha trayectoria y es una gran artista. El mensaje para la juventud es que hagan siempre lo que el corazón les está diciendo, si hay que ir por ahí, animarse, no apegarse a aquello que por ahí no sale, sino animarse a más. Desde el Gobierno de Junín siempre vamos a tener las puertas abiertas para darle visibilidad a los talentos y a los artistas de Junín”.



Por su parte, la bailarina se mostró muy agradecida por el recibimiento y manifestó: “Es un placer estar acá compartiendo con la gente del Gobierno de Junín y que reconozcan todo lo que amo hacer. Es muy importante para un artista tener acompañamiento, siempre me tuvieron en cuenta, en el año 2021 participé en el aniversario de Junín, me presenté delante de toda la ciudad en un gran escenario, lo mismo que hace un par de meses atrás, donde me convocaron para bailar en el barrio Las Morochas, en la presentación de un evento turístico.



Seguidamente, se refirió a su carrera profesional y expuso: “Comencé a bailar árabe los cuatro años en Buenos Aires, a los ocho años volví a Junín y empecé a concursar en competencias para autocorregirme y perfeccionarme y en una de esas instancias logré clasificar para ir a Estados Unidos en el año 2016. Fue una experiencia increíble, que pude llegar gracias a diferentes actividades que hice para recaudar dinero, la gente de la ciudad me apoyo mucho”.



“En esta oportunidad participé con el ritmo de bachata en “Got Talent”, transmitido por Telefé y logré pasar cuatro instancias, fue maravilloso, una experiencia distinta y con muchas personas de mucho nivel y personalidad. Alcanzar esa etapa siendo del interior de Buenos Aires es muy gratificante, realmente cuesta mucho perfeccionarse”, afirmó la joven.



Y en continuidad, agregó que “actualmente estoy en proceso de ir probando todo para seguir progresando en cada etapa que me va pasando, todo se puede lograr, a veces los jóvenes nos aferramos a lo negativo, que algo no va a salir y realmente sí sale, es esfuerzo y perseverancia, hay que intentarlo, hay que apostar por seguir creciendo”.