Jornada de capacitación sobre turismo rural en chacra “La Granja”

“Turismo Rural, del dicho al hecho” contará con la presencia de la Asociación de Turismo Latinoamericano, el objetivo es debatir y generar ideas para el desarrollo del turismo rural en Junín y la zona. El evento es de entrada libre y gratuita, se realizará el viernes 10 de noviembre en la Ruta Provincial 46, en el kilómetro 120. (cinco kilómetros antes de llegar a la localidad de Morse y a 15 minutos de Junín).

Aquellos interesados en participar deberán contactarse mediante whatsapp al 2364572504, por las redes sociales “Chacra La Granja” o bien acercándose a la Oficina de Turismo del Gobierno de Junín (Mitre 16).



Luis Bortolato, subsecretario de Turismo del Gobierno de Junín, felicitó a Daniel Ferrúa por la iniciativa y expresó: “Es muy importante acompañar a este sector del turismo en nuestra ciudad, realmente para nosotros es un orgullo ser parte de este tipo de propuestas, entendiendo que el turismo rural es una modalidad de turismo sustentable impulsada por la Organización Mundial del Turismo".



“Junín tiene una potencialidad con un ámbito rural muy atractivo. Entendemos que el turismo rural no es el turismo únicamente vinculado a la actividad agrícola ganadera, sino un tipo de turismo que busca y fomenta generar la participación activa del turista, del visitante, con distintas propuestas de ocio, de entretenimiento y de recreación”, sostuvo.



Seguidamente, el subsecretario agregó que “además es una actividad complementaria a la actividad principal, o sea que no compite con la actividad agrícola ganadera propiamente dicha, sino que la complementa, el turismo rural necesita y promueve las actividades agrícola ganaderas porque es lo que tiene para mostrar, así como también promueve una serie de actividades donde se puede generar inserción laboral y contribuye a que la gente de los espacios rurales no emigren hacia las ciudades”.



Asimismo destacó: “Realmente el turismo rural es una oportunidad muy fuerte que tenemos en la Argentina y particularmente en Junín, hay prestadores de turismo que están trabajando muy bien en forma habilitada y son parte de nuestra oferta turística, particularmente este evento contribuye a visibilizar la actividad, a sensibilizar y concientizar”.



“Invitamos a participar a todos los prestadores turísticos que están involucrados directamente con la actividad, a estudiantes de turismo, comerciantes, prestadores de alojamiento y prestadores turísticos en sí que puedan llegar a estar interesados, es una charla abierta para todo público”, subrayó Bortolato.



Asimismo, indicó: “Es una charla con acceso libre y gratuito, solamente tienen que inscribirse en los contactos del flyer para tener un poco de conocimiento previo de cuántas personas vamos a ser, seguramente quienes participen se van a llevar una grata experiencia”.



Por su parte, Daniel Ferrúa, dueño del emprendimiento familiar "Chacra La Granja", ubicado en la localidad de Morse, manifestó: “la jornada se va a desarrollar en nuestro establecimiento, que es un lugar de turismo rural, somos emprendedores turísticos, por ende, el turismo rural nos parece que es algo súper importante por el lugar donde estamos ubicados, Junín está rodeada de un área rural y poder dar ese valor agregado es espectacular”.



“Desde chacra ‘La Granja’ siempre recibimos visitas familiares, hacemos eventos, pero también consideramos importante que la función no quede solamente en eso, sino abrir posibilidades y poder brindar a la sociedad algo más, distinto y enriquecedor”, sostuvo y luego agregó: “En esta oportunidad, en el marco por el Día de la Tradición, consideramos realizar una charla abierta para aquellas personas que estén interesadas en el rubro, en el área, vamos a contar con la presencia de ALATUR, que es la Asociación de Turismo Latinoamericano, va a venir el presidente y un integrante de la comisión a ser parte de la jornada”.