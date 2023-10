Fiorini: “Junín es un gran ejemplo de que Juntos por el Cambio sigue unido”

En medio de los cortocircuitos en Juntos por el Cambio a nivel nacional, rumbo al ballotage, el secretario general del municipio y concejal electo por Juntos, Juan Fiorini, destacó la unidad lograda en Junín y resaltó la elección de Pablo Petrecca, que logró revalidar la gestión por otros cuatro años, en un contexto adverso.

-¿Cómo analiza el resultado de la elección en Junín?

-Estamos muy conformes con el resultado local, por el panorama nacional y provincial. Claramente esta elección estuvo muy condicionada por el voto nacional y provincial, que generó mucho arrastre en los municipios, hay muchos intendentes de Juntos por el Cambio de la Provincia a los que no les fue como a nosotros. En este sentido, creemos que vale doble esta elección, la gente acompañó una vez más a Pablo Petrecca y a todo el equipo, que tiene personas valiosas, con trayectoria, con capacidad de gestión.

-¿Esperaban ganar por un margen mayor?

-Uno siempre quiere más, pero queríamos ganar, tener una buena cantidad de concejales para poder construir y ese objetivo también se pudo lograr. Tenemos la mayoría, con el desempate del presidente. Mirando el contexto, creemos que el resultado es muy bueno.

-¿Cree que puede haber un “bloque Unnoba” en el Concejo?

-Bueno, no sé, deberían explicarlo quienes hayan dicho eso. Nosotros no tenemos conocimiento de eso, trabajamos muy bien con la Unnoba y con nuestros concejales en el bloque. Esta semana hicimos una reunión con Juntos por el Cambio, a raíz de todo lo que está ocurriendo, y hemos transmitido que, más allá de lo que pase en los niveles provincial y nacional, vamos a seguir trabajando unidos en Junín. Nos costó mucho esfuerzo esta campaña y venimos trabajando en unidad desde 2015. Junín es un gran ejemplo de que Juntos por el Cambio sigue unido. Seguramente va a haber diferencias, pero esas diferencias tenemos que tratar de que sean un punto de debate, sí, pero también de consenso y unidad.

-En la Cuarta, diez de los 19 distritos van a estar gestionados por UxP.

-Sí, ese es el contexto que nos hace analizar, hoy, que la intendencia de Pablo Petrecca logró mostrar lo que hizo y la gente lo revalidó en las urnas, en un contexto difícil. La gente cortó también la boleta de Pablo Petrecca y la puso con otros candidatos, tanto Milei-Petrecca, como Massa-Petrecca. Pablo Petrecca fue el único candidato local que sacó más votos que su candidato nacional, y no es menor. También en cantidad de votos nominales obtuvimos más votos que en las PASO, o sea que crecimos.

-¿Qué lectura hace del acuerdo de Patricia Bullrich con Milei?

-No me gusta que los debates se den en los medios, porque para eso están las mesas de debate, que es lo que hicimos en Junín, primeros nos juntamos, debatimos y después llegamos a un acuerdo. Eso no ocurrió en el ámbito nacional y no es un buen ejemplo. Mantenemos la unidad en Junín y la vamos a seguir peleando hacia arriba, porque creemos que Juntos por el Cambio tiene que seguir unido, esa es nuestra visión para la etapa que viene en la Argentina, que seguramente va a ser difícil, y creo que es lo que la gente espera.

-¿Está cómodo Pro con Milei?

-No, Pro no está cómodo con ninguno de los dos candidatos del ballotage y creo que nadie, en Juntos por el Cambio, está cómodo. Los candidatos nuestros fueron los que tuvimos, tanto en la interna como en las generales. Hoy, la gente eligió otro modelo para la Argentina y nosotros somos muy respetuosos, no somos quiénes para decirle por quién votar. A Massa ya lo conocemos, sabemos lo que puede hacer y lo que no, porque son gobierno, y estamos muy lejos de ese modelo de país. Tampoco nos gustó lo que dijo Milei, pero me parece que ambos candidatos van a hacer algunos cambios para lo que viene durante estos días de campaña.

-La situación económica es delicada, ¿cree que es necesario un ajuste?

-Hay que tomar decisiones, hay que hacer cambios, hay que revisar el tamaño del Estado, hay que ver en qué se están yendo los fondos, hay que generar divisas, porque, hoy, cuando el Estado interviene para que no salgan dólares, porque necesitamos dólares en la Argentina, también están frenando la producción de muchos productos, como por ejemplo las líneas de producción de las automotrices, construcción. Siempre decimos que hay que generar valor agregado y empleo, y tomamos el camino contrario. Hoy se está estirando el problema, pero no se están tomando decisiones de mediano o largo plazo.

-Están trabajando en el próximo presupuesto municipal, ¿cuáles van a ser los ejes?

-Nos vamos a enfocar en el desarrollo de la ciudad, en generar oportunidades. Obviamente, vamos a seguir con las obras de infraestructura, luminarias, agua y cloaca fuera del casco urbano, va a seguir el Proyectar, que es una oportunidad para tener una vivienda propia, los parques industriales, el ZAL.