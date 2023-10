Jerónimo grabó con José Vélez: "Mi secreto fue siempre buscar gente que me enseñe"

Con apenas 18 años, Jerónimo llegó a la Ciudad de Buenos Aires con el sueño de convertirse en cantante y triunfar en la gran ciudad. Venía de pasar su infancia y adolescencia entre Junín, Membrillar y Morse, intercalando la escuela, el trabajo en el campo, guitarreadas y algunos grupos musicales de los que formó parte. En diálogo con TeleJunín Noticias, antes de la publicación de un nuevo tema junto al reconocido artista español José Vélez, el cantautor repasó algunos momentos de su carrera.

-¿Cómo hacés para mantenerte vigente en la música?

-Yo amo esto, siempre estoy con proyectos, es la única manera de mantenerme después de cinco décadas. La clave es mantenerse motivado y vigente, si no tenés proyectos, no hay cantante ni orquesta.

-Pensaba en las nuevas tecnologías y lo comparaba con tus comienzos, imagino que fueron totalmente diferentes.

-Sí, totalmente. No había nada de esto, la primera vez que vine fue a canal 2 de Junín. Me gusta que los lugares me sorprendan, yo necesito de la sorpresa, más allá de que uno pudo viajar por todo el mundo, vivir acá es diferente. Es importante contar que sigo con los viajes, la semana próxima salgo nuevamente para Colombia y luego iré a Londres a cantar.

-¿Cómo fue tu comienzo?

-Fue bárbaro, fue en Buenos Aires con una orquesta sinfónica, es un milagro la verdad, creo que fue por el entusiasmo. El arte busca gente con ganas y proyectos, eso no puede desaparecer nunca. Pertenezco a una generación de música que cuesta introducirla, pero nuestra generación sigue teniendo identidad.

-Estaba viendo una serie de Rafael, que ganó el Festival Internacional de la Canción de Benidorm, el mismo festival que ganaste en su momento.

-Sí, lo gané, pero ocurrió lo siguiente, en la Argentina la gente me conoce muy poco, ir a otro país es difícil, mi carrera fue orgánica. Fue fantástico ganar ese premio, podríamos hablar todo el programa sobre eso. España no es fácil, es fácil para los españoles, no tanto para los extranjeros. Allá lamentaban que no sea español, me han llegado a decir que no iba a ser como merecía. Algunas oportunidades no las pude aprovechar por no ser español, no es lo mismo allá ser o no nativo, pese a que viví diez años en España y grabé con los mejores músicos y directores.

-¿Cuál fue tu secreto para triunfar?

-Mi secreto fue nunca rodearme de mediocres para sobrevivir, siempre busqué gente que me enseñe y eso me ha servido muchísimo. Llevo 50 años cantando y uno no olvida los orígenes ni la gente del lugar donde vivo, soy un agradecido a esto, es un privilegio y una satisfacción poder hacer lo que a uno le gusta, y durante tanto tiempo.

>-¿Cómo evaluás tu carrera, has cumplido lo que querías?

-He cumplido muchos sueños, tengo videos con 20 millones de visitas. Cuándo te ibas a imaginar que un muchacho de Carabelas iba a llegar a eso. No me olvido nunca, cuando voy allá me gusta caminar, saludar a la gente, me encanta dar notas en todos lados, desde lugares pequeños hasta canales nacionales. En mi ADN hay algo que te reclama estar bien y siempre dispuesto.

-¿Qué ha sido Colombia para vos?

-Es mi segunda patria, salgo de Buenos Aires, llego a Bogotá y termino haciendo más cosas de las que iba a hacer, siempre ocurre lo mismo. Tuve momentos donde no podía salir a la calle, fue un lugar donde me respetan y me quieren, lo veo en sus rostros, cuando canto se les refleja la felicidad. Hay gente que me trata de ‘maestro’. Por suerte tengo infinidad de historias.

-Hablando de historias, me acuerdo de José Vélez, ¿grabaste con él hace poco?

-Sí, la semana pasada terminamos de grabar, él desde España, yo desde acá de Junín, en el estudio El Fuerte con Sebastián Colacilli como productor. José es un amigo, hemos compartido mucho tiempo el escenario. Me acuerdo seguido de José, tenía una canción en mente, lo llamé para que la grabemos juntos y él estaba pensando en algo parecido, le encantó y acordamos para grabarla.

-Vélez estuvo en Junín, ¿te encontraste con él en aquel momento?

-No, justo no estaba en Junín. Ahora está en Canarias, adora ese lugar y lo adoran a él, se presentó hace algunos días. Lleva 15.000 personas por recital, es un gran artista, tiene su ego y le encanta hacer música.

-Recuerdo varios temas, pero ¿cuál es la que la gente te pide?

-La boheme sigue siendo la que más piden, y al autor, Charles Aznavour, tuve la suerte de conocerlo en Buenos Aires, en una reunión de tres horas. Allí entendí muchas cosas, por eso dije que rodearse de gente que sepa más, te deja enseñanzas. Es un gran artista que cantó en los mejores lugares del mundo, hizo películas y de todo. Es un artista que nunca dejará de sonar.