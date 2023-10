Junín: falta combustible en varias estaciones y ya hay largas filas para cargar

Durante la tarde, estaciones de YPF de Junín carecían de la mayoría de los combustibles. Otras habían quedado solo con las reservas. A pesar del aumento de precios, en la última semana se profundizó el faltante de combustibles en el interior del país, en muchos casos, con cupos para la venta y el cierre de estaciones de servicio en algunas provincias.

Democracia dialogó con Fernando Mercado, encargado de las estaciones de servicio Di Marco. "Lo que nos dice YPF es que por un lado hay barcos esperando en el puerto para ingresar el combustible y el gobierno no le autoriza los dólares, entonces no pueden ingresar y por otro lado la diferencia de precios que hay entre las otras marcas e YPF es muy grande. Por eso se vuelca la demanda hacia las estaciones de YPF.

En sintonía, Mercado destacó que "la petrolera no quiere afrontar o no puede por razones de costo, no lo sé bien, satisfacer esa demanda. Más allá del porcentaje del mercado que YPF abastece, no quiere abastecer por encima de esa línea, entonces por ese motivo fundamental está habiendo estos problemas de abastecimiento y que supongo no se van a solucionar en el corto plazo".

En tanto, en consulta sobre el valor del combustible, Mercado destacó que "sí estarían las condiciones adecuadas para que las petroleras tengan rentabilidad, venderían, y habría combustible. Tal vez este escenario económico que se da no es conveniente para las petroleras, supongo que por eso se da el desabastecimiento".

Otra de las estaciones complicadas era la YPF céntrica de calle Cornelio Saavedra y Lebenshon, durante la tarde solo poseía nafta premium, una vez agotado la estación se quedó sin ventas. Muchos automovilistas, tuvieron que hacer largas filas en las estaciones marca Puma, donde el precio es más similar a YPF o bien esperar en Shell o Axión.

En tanto que en la zona de los Toldos, las estaciones estaban vendiendo hasta 50 litros de gasoil por vehículo, según comentó a este Diario, Martín Griguoli, productor e integrante de la Sociedad Rural de General Viamonte.

Estado de alerta y quejas en el campo

Por este motivo, entidades asociadas al sector agropecuario alertaron sobre el impacto que produce la falta de gasoil en la producción. En este sentido, las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitieron hoy un duro comunicado que advierte que "sin combustible no hay producción". En la misiva manifestaron que, a la falta de productos o insumos básicos para la vida cotidiana, se le suma el desabastecimiento de combustibles.

"En un país que se maneja su logística mayoritariamente por fletes en camión y con una matriz productiva netamente agropecuaria, la falta del insumo básico -combustible- genera un caos productivo, sea esto en la siembra, la distribución el abastecimiento de alimentos y la vida de todos los días", señalaron.

Asimismo, indicaron que la falta de combustible en todas las provincias está provocando demoras en las labores agropecuarias, afectando seriamente el inicio de esta nueva campaña, que ya viene golpeada por la sequía que perjudicó la temporada 2022/2023.

"Frente a la necesidad crece el abuso y entonces aparecen los cupos y los sobreprecios, sucede que los productores se ven obligados a pagar precios elevados en el mercado negro por combustible, lo que sin duda agrega costos de producción y reduce los márgenes de rentabilidad. Tampoco desde el Gobierno se escuchan voces que permitan conocer cuándo regresará a la normalidad el abastecimiento", se quejaron.

En esta línea, pidieron al Gobierno que aplique medidas concretas para abordar esta crisis de manera efectiva y garantizar así el suministro de combustible necesario.

Preocupación en la Sociedad Rural Argentina

Por su parte, la entidad rural (SRA) también manifestó su preocupación por el desabastecimiento de combustibles, luego de realizar un relevamiento entre sus socios, delegados y directores durante la primera quincena de octubre, a fin de conocer la disponibilidad del gasoil en las diferentes zonas productivas y cómo se desarrolla su comercialización, de cara al inminente comienzo de la siembra y la cosecha 2023/24.

Del acuerdo con el relevamiento, "se observa faltante de gasoil grado 2; el establecimiento de cupos; dispersión de precios; el acortamiento a 7 días del plazo de pago y, en el caso de las provincias con frontera, se acentúan los faltantes por la demanda del combustible", expresó Ezequiel de Freijo, economista jefe del Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales (IEEyNI de la SRA).

En base a estos datos, el área técnica de la SRA realizó un informe del que se desprenden las siguientes conclusiones: el precio mayorista es un 12% mayor que el precio minorista. Esto genera faltantes temporales, en la época de mayor demanda interna debido a las labores productivas.

De acuerdo con las estimaciones, en agosto se redujo un 10% la cantidad de petróleo procesado, mientras que las importaciones en dicho mes cayeron un 47%. Asimismo, la brecha cambiaria alienta la exportación hormiga del combustible en las provincias fronterizas porque permite a quienes compran gasoil en la Argentina, cargar entre 2 y 4 litros con el valor de lo que en su país compran 1 litro. "Frente al arranque de la siembra y teniendo en cuenta que el campo consume 1 de cada 3 litros que se venden en la Argentina de gasoil, es fundamental volver a tener un mercado regularizado en disponibilidad y precio", expresó el economista de la Sociedad Rural.

La falta de gasoil podría provocar potenciales pérdidas que los productores no pueden afrontar, especialmente luego de una sequía histórica que aún continúa en diversas zonas. Es por eso, que la SRA solicitó también a las autoridades que "tomen cartas en el asunto para que el abastecimiento sea normal y la producción agropecuaria pueda desenvolverse con certezas".