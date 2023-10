Estudiantes visitaron el Coworking para interiorizarse sobre los cursos que brinda el Municipio

El nuevo espacio que integra la Escuela de Innovación y Tecnología del Gobierno de Junín (Lavalle y Liliedal), recibió a alumnos y docentes del ex Colegio Comercial que fueron capacitados sobre las oportunidades que ofrece la economía del conocimiento, como también las diversas iniciativas y cursos que brinda el Municipio para el crecimiento y desarrollo de dicho sector en la ciudad, en conformidad con lo dispuesto en el Plan Estratégico Informático.



Desde la institución educativa mencionada destacaron la importancia de contar con un espacio abierto a la comunidad para generar aprendizajes y oportunidades de encuentro, y valoraron como muy positiva la inversión realizada por la gestión del intendente Pablo Petrecca para el desarrollo local y la apuesta a los jóvenes emprendedores.



Al respecto de la visita, Juan Pablo Giménez, coordinador del Coworking Municipal, expresó: “Estamos muy contentos de recibir en este lugar a estudiantes del área de comunicación del ex Colegio Comercial, es una visita muy grata para nosotros que coordinamos a través de Patricio (Díaz), docente de la institución, con quien surgió la posibilidad de brindar una presentación para los alumnos”.

Luego, detalló sobre los contenidos abordados en el encuentro: “Les contamos un poco las iniciativas y las políticas que se están llevando adelante desde la Municipalidad para acompañar a un sector que está en pleno crecimiento, como es la industria de la economía del conocimiento”.



“El propósito es hacerles llegar a ellos información para que puedan comprender de qué se trata este nuevo sector, contarles qué es el espacio de Coworking que vinieron a visitar, cuáles son los cursos que se dictan desde el Municipio y también que entiendan las nuevas tendencias que se generan en el mercado en este sector que hoy está impactando muy fuerte, no solamente acá en Junín, sino en muchas empresas y en todo el mundo”, explicó.



A su vez, sobre los actuales cursos que se desarrollan desde el área, el coordinador contó que “hay muchas personas participando de los cursos de Marketing Digital que comenzó hace un par de semana, y el curso de Analista Funcional que se puso en marcha recientemente; no solamente hay inscriptos vecinos de Junín, sino que esto tuvo un alcance a nivel regional”, y destacó que “es una gran cantidad de asistentes y de inscriptos en ambos cursos y ya próximamente vamos a estar lanzando el curso de Project Manager, que está relacionado con todo lo que es la gestión y dirección de proyectos”.



Por su parte, Patricio Díaz, docente del área de Comunicación del ex Colegio Comercial, recalcó: “Este espacio municipal es un acierto, es una alegría poder contar con un lugar que sea abierto al público y a la comunidad en general”, a lo que recordó que “el intendente Pablo Petrecca estuvo presente en la radio de la escuela participando de un programa radial que llevan adelante los alumnos y en ese momento nos enteramos de la existencia del lugar, nos pareció muy importante y pensamos la idea de visitarlo”.



“Utilizamos mucho esta lógica de enseñar saliendo de la institución, visitando lugares, unimos los dos cursos de comunicación del turno mañana y vinimos”, especificó Díaz y agregó: “Para mí es muy importante generar este tipo de espacios, desde hace mucho tiempo estoy estudiando el desarrollo local y territorial y todo lo que tenga que ver con el trabajo de un ente local para la promoción de la economía local está buenísimo y si es la economía del conocimiento mejor todavía”.



Seguidamente, afirmó: “El mercado es muy competitivo, está globalizado, y a veces está muy atomizado también y realmente hay muchos emprendimientos en manos de muchos jóvenes a los que por ahí les falta un apoyo, un sostenimiento o alguna guía en algunas cosas, y en este marco estas política.