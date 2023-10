Un Tango Italiano, una obra dirigida por el juninense Sebastián Pajoni

Desde el viernes 8 de septiembre (y todos los jueves de octubre a las 21), se está presentando en el Café la Humedad (Carlos Calvo 2540, Capital) el thriller musical “Un Tango Italiano” con Rosana Laudani y Diego Bros, escrito y dirigido por el juninense Sebastián Pajoni sobre una idea original de Rosana Laudani, Diego Bros y Héctor Ferreira.

“Un Tango Italiano” es un musical que enlaza el “milagro económico italiano” que se reflejaba en todos los ámbitos, principalmente en el esplendor de su música, con la “época de oro del Tango en Buenos Aires” que brillaba en sociedades italianas con grandes orquestas y los mejores cantautores.

“Un Tango Italiano” es un thriller musical que debate a los personajes entre el amor y la justicia, la pasión y la ambición, la vida y la muerte. Es la historia de un amor, entre opuestos, como no hay otro igual. Es la historia de un tango. Es la historia de clásicos italianos de los años 50.

Al respecto, Pajoni, director de la obra contó: “La cultura italiana atraviesa a los argentinos, en el idioma, en sus calles, su gastronomía, su música, su arquitectura, sus costumbres y hasta sus aspectos emocionales. Nuestro objetivo es reflejar esta hermandad en un espectáculo con historia y actualidad, contenido y entretenimiento con la más alta calidad musical, coreográfica y de dramaturgia. Proponemos 60 minutos de show con una historia fascinante”.

Y continuó: “Estamos felizmente estrenados, estrenamos a principios de septiembre en Café La Humedad, que es un lugar muy hermoso, muy mágico. Si no tienen el gusto de conocerlo, la verdad es que los invito a conocerlo, porque, bueno, es el boliche de Cacho Castaña, que, con Marina Rosenthal, su viuda, estrenaron y se casaron ahí. Tiene una magia muy particular”.

Sobre el show, expresó a Democracia que “sucede de una manera hermosa. Un Tango Italiano es un trabajo hermoso, muy arduo. Hace seis años que venimos trabajando en esta propuesta, pandemia de por medio. Suspendimos en la pandemia, pero a la vez nos sirvió para trabajos difíciles”.

“El espectáculo tiene una pantalla, que es una película de 50 minutos, que durante la pandemia pudimos hacer al detalle y de la mejor manera. Está hecha a todo trapo. Orquesta en vivo y la acción coreográfica sucede en coordinación con la animación de la pantalla. Es un espectáculo de realización compleja, pero que realmente da sus frutos en escena”, agregó el director juninense.

“Son 50 minutos explosivos. Son 14 clásicos italianos, mayormente de los años 50. Hay de los 60 y de los 70 también. Esos clásicos italianos que conocemos todos fueron versionados a tango. Esto es inédito, es la primera vez que se hace”, destacó.

“En el medio, por supuesto, está la cumparsita cantada en italiano. Acá lo hacen nuestros artistas, que son fabulosos, Rosana Laudani y Diego Bros, que son dos monstruos icónicos de la comedia musical argentina y que han trabajado en cuanto a comedia musical extranjera, de Broadway, de Disney, han venido y han tomado audiciones. Han estado siempre trabajando porque son realmente muy talentosos en la comedia musical. En las tres áreas cantan, bailan y actúan de maravilla. Y con el vestuario de Héctor Ferreira tenemos 20 cambios de vestuario en 50 minutos, con pelucas incluidas. Es realmente muy ajetreado el show porque tiene mucha acción”, indicó.

“Fue así, Rosana, Diego y Héctor, habían elegido los 14 temas y querían contar una historia de amor. En principio se iba a llamar Amore a la Italiana. Eso me propusieron en el año 2017. Me convocaron para que escribiera la obra, para que hiciera el trabajo de autor y yo me la llevé un tiempo a esta idea original. Y cuando vi la selección de los temas y encontré estos tangos italianos, dije, esto tiene que ser todo tango. Además, se me vino a la cabeza Hugo Hoffmann, que es nuestro director musical, que es un genio superlativo.

Yo lo conocí trabajando en un infantil que se llamó Los Fabulosos Buu en el Teatro 25 de Mayo, un teatro muy hermoso acá en Villa Urquiza, en Buenos Aires. Y siempre había querido trabajar con él y dije, es para Hugo, porque Hugo en realidad es maestro de tango”, afirmó Pajoni.

“Él compone la banda Tango Bardo, ha trabajado con Mora Godoy en muchos espectáculos, ha girado el mundo con el tango, es un genio del área. Entonces dije, ¿qué pasa si versionamos todo esto a tango y hacemos un tango italiano? Ahí chequeamos que estuviera el título, que, por suerte, estaba disponible, así que le dimos para adelante”, declaró a este diario.

Tal es así que se le ocurrió contar un thriller de los años 50, ya que la mayoría de los temas eran de esa época. “Y en esa época el amor, así como en la telenovela se debate entre las clases sociales. En los thrillers de estas películas en el cine de los años 50 se debatía entre los dos lados de la ley. Siempre había un ladrón y un detective. En este caso es una ladrona y un detective. Vos pensás en el espectáculo que al principio es una pareja que está pautando una cita y después te das cuenta que no, que hay una incomunicación. El espectáculo está enteramente en italiano”, continuó.

“Creo que con las pocas frases o las pocas líneas que se cuentan, que, con la acción coreográfica, que la coreografía es de Diego Bros, además del artista que es en el escenario, y la pantalla que cuenta los espacios, el devenir de la historia, hay algunas coordinaciones de acción muy fabulosas entre la música, la coreografía y la pantalla”, sostuvo.

“Estamos viviendo en estas cinco funciones que llevamos un éxito. De hecho, hicimos septiembre y ahora el Café nos dio los días que tenía en octubre. En septiembre hicimos los viernes, pero en octubre estamos todos los jueves, pero acabamos de hablar para quedarnos hasta fin de año. Vamos a hacer fechas en noviembre y diciembre, así que pueden entrar al sitio de cafélahumedad.com y ahí buscar Un Tango Italiano que van a aparecer las fechas en donde estamos y pueden venir a disfrutar de nuestro show que es hecho con muchísimo esfuerzo y amor”, subrayó.

“Ojalá podamos ir a Junín, ya que todo lo que hago me encanta llevarlo a mi ciudad, ojalá se dé la posibilidad en algún momento. Después de seis años de trabajo acabamos de estrenar, así que creemos que esto es el principio de un gran camino de nuestro tango italiano”, concluyó.

Sinopsis

¿Una pareja arregla cita en clave secreta, o la clave secreta termina uniendo lo imposible? Ladrona y detective inmersos en una atracción fatal, luchan entre lo que sienten y su deber. Los convoca el robo del siglo, ella va a realizarlo y él debe impedirlo; pero la magnífica ciudad de Florencia los confunde atrapándolos con su seducción. La ladrona es ambiciosa, la mujer apasionada. El detective cree en la justicia, el hombre es fiel a su deseo más profundo. El reencuentro es en Buenos Aires para el triunfo del amor, cuando nos sorprende la muerte tendiendo su velo negro hacia un final inesperado.