Chispazos por el debate de candidatos a intendente

Tras los debates de candidatos presidenciales, en Junín oficialismo y oposición se sacaron chispas por la realización del debate en el ámbito local. En efecto, mientras que Unión por la Patria sostiene que “la única que quiere debatir es Valeria Arata”, desde Juntos desmintieron las acusaciones. “Pablo Petrecca siempre debatió”, remarcaron.

“El debate es una instancia muy importante para los vecinos, porque pueden escuchar, en un mismo ámbito, cuáles son los desafíos y las preocupaciones de las personas que aspiran a conducir los destinos de la ciudad”, señaló el dirigente meonista Maximiliano Berestein. Y agregó: “En el orden nacional es obligatorio por ley, y si bien aún no se ha legislado para nuestra ciudad, creo que es una obligación ética y moral de los candidatos".

Berestein afirmó que, tanto TeleJunín, como su competidor, ofrecieron producir debates televisados, en vivo, pero “hasta el momento la única candidata que manifestó su decisión de debatir, sin condiciones, es Arata”, punzó el ex concejal.

"Creo que el Intendente está evitando debatir con Valeria y dilata el armado del debate para que, finalmente, no se haga”, dijo.

En sintonía, el presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria, Lautaro Mazzutti, anticipó: "En estos días presentaré un proyecto de ordenanza que haga obligatorio la realización de un debate previo a cada elección ejecutiva". Y argumentó que se trata de una práctica que enriquece el ejercicio democrático.

“Petrecca siempre participó”

Juan Fiorini, candidato a concejal de Juntos, salió al cruce de la oposición: "Pablo Petrecca siempre debatió, en cada oportunidad que tuvo. Lamentablemente, este año, la Unnoba, que era la institución que venía realizando el debate, no lo hizo. Y tampoco llegamos a un acuerdo para organizarlo en otro ámbito, por distintas cuestiones que fueron planteando desde los espacios políticos".

“Se acusa al intendente de no querer debatir, algo que no es verdad, ya que hemos dicho que sí a todas las invitaciones y reuniones que se hicieron, aunque lamentablemente no se llegaron a concretar”, aseguró.

"Hemos participado en todos los encuentros que organizaron escuelas e instituciones hasta el momento, y en las PASO también Pablo Petrecca ha concurrido a las distintas exposiciones de ideas y debates que se realizaron, algo que no todos los candidatos hicieron”, agregó.

“Los debates requieren de acuerdos, de respeto, y de la presencia de todos los candidatos para dar las mismas oportunidades”, indicó. Y punzó: "Este es un equipo donde la transparencia y la honestidad son pilares fundamentales y eso es lo que nos permite dialogar cara a cara con los vecinos. Es una lástima que Arata mienta de esta forma y trate de obtener un rédito político".