"Nos preocupa la situación económica y laboral de los empleados municipales"

La candidata a intendenta de Junín por Unión por la Patria, Valeria Arata, expresó su preocupación con respecto a la situación que atraviesan los empleados municipales y anunció que trabaja en diferentes reformas para mejorar sus salarios.

“El municipio tiene actualmente alrededor de 1400 empleados en planta y se desconoce qué cantidad de personas también están contratadas bajo otras modalidades. Pero lo cierto es que muchos son pobres, porque ganan sueldos muy bajos ", cuestionó la legisladora meonista.

"Converso con muchas empleadas y empleados que me cuentan que, además de la mala situación económica que pasan, tampoco son tenidos en cuenta ni valorados", punzó. "Estamos trabajando sobre la escala salarial, viendo cuánto dinero se presupuesta a inicio de año y cuánto realmente se invierte. Pero como no se publica información, no podemos saber cuánto se invierte en sueldos, cuánto en viáticos, cuántos en horas extras y muchos menos en qué sectores".

"Nosotros creemos mucho en la capacidad de trabajo del empleado municipal, estamos seguros que hay que darles valor a su esfuerzo y conocimiento. Mi intención es que el personal municipal vuelva a ser tenido en cuenta y que sean quienes nos acompañen en la transformación que hay que hacer de la ciudad", manifestó Arata.

“Hay que mejorar los salarios”

Asimismo, Arata sostuvo que "hay mucho por hacer, pero fundamentalmente hay que mejorar los salarios, facilitar la carrera municipal y sus consecuentes ascensos en el escalafón y mejorar el trato humano entre la conducción política y el personal".