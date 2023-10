Con las 460 cámaras de seguridad del COM, comienzan a funcionar las fotomultas en Junín

Junto a funcionarios del área de Seguridad y Control Ciudadano, integrantes del Foro Municipal de Seguridad Vial y del Juzgado de Faltas, el intendente Pablo Petrecca informó que comenzará a funcionar el sistema de fotomultas, para lo cual se utilizarán las 460 cámaras conectadas al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

“Esta decisión está centrada en erradicar las picadas ilegales por el peligro que esto conlleva, las molestias a los vecinos y reordenar el tránsito. Lo recaudado será destinado exclusivamente a mejoras en la movilidad, a financiar el SAME, el Transporte Público y a profundizar las políticas de concientización y educación vial”, destacaron desde el municipio.

Hugo Greco, miembro del Foro Municipal de Seguridad Vial y titular de la empresa de emergencias médicas, fue uno de los que acompañó a Petrecca al Centro de Operaciones y Monitoreo para observar el funcionamiento de las cámaras y cómo se capturan distintas infracciones, en ese marco valoró esta iniciativa como "muy positiva" y destacó las acciones que impulsa el Municipio para ordenar el tránsito, porque "tienen como objetivo, cuidar la vida de los juninenses".

Petrecca: “Un tránsito ordenado”

Luego de observar el funcionamiento de las cámaras y cómo se detectan las infracciones desde el Centro de Operaciones y Monitoreo, Petrecca indicó: "Nuestro objetivo como Gobierno, pero también de los que integran el Foro Municipal de Seguridad Vial, es trabajar todos los días para tener un tránsito ordenado y para eso es necesario respetar las normas de tránsito, que se respete la prioridad del peatón, que no se estacione en lugares no permitidos, que se respeten las rampas para personas con discapacidad, que no se cruce un semáforo en rojo, que no se use el celular manejando un auto y que se circule en moto con casco".

"Estas son infracciones de tránsito que lo que hacen es poner en riesgo la vida de quien infringe la normativa, pero también de un tercero. Por eso, con esta medida lo que buscamos es ordenar el tránsito y sobre todas las cosas, cuidar la vida de los vecinos de Junín, ya sea que circulen como peatones o en auto, bicicleta, moto o cualquier otro medio, agregó.

El intendente de Junín remarcó que "desde el inicio de nuestra gestión hemos trabajado fuertemente en la concientización, creando un departamento de Educación Vial, que no existía, implementamos el programa Voy Seguro, recorriendo todas las escuelas e instituciones de la comunidad, también para concientizar sobre la importancia de respetar las normas de tránsito, trabajamos en conjunto con Estrellas Amarillas, impulsamos el Foro de Seguridad Vial, siempre buscando en conjunto resolver los problemas en el tránsito".

En otro orden, el jefe comunal reconoció que "en este último tiempo, por diversas cuestiones, el tránsito se ha desordenado y trabajamos para volver a recuperar el orden que habíamos logrado. Tal como lo hicimos allá por el 2015, principalmente con aquellos que alteran la tranquilidad de los vecinos, con motos haciendo picadas, lo que implica poner en riesgo la propia vida de ellos como también la de terceros. Así como fuimos firmes en ese entonces lo volveremos a hacer ahora, ese es nuestro compromiso y para lo cual ya estamos trabajando".

Respecto de ese trabajo indicó: "Con operativos conjuntos y permanentes, entre la policía y la agencia de Seguridad Vial también, como ya dijimos, decidiendo que aquel motociclista que circule con casco no será detenido, si a aquel que lo haga sin el casco y por sobre todas las cosas, seremos implacables con aquellos que corren picadas, por ser ilegales y alterar la tranquilidad de los vecinos".

Respecto de la situación actual del tránsito, dijo que "en estos últimos tiempos hubo tres obras que han alterado un poco el día a día, dos de ellas estarán finalizando muy pronto, como son la de Rivadavia y San Martín y la de avenida Circunvalación. Por otro lado, seguimos incorporando semáforos para ordenar el tránsito que se desvía por la obra del viaducto en calle Rivadavia".

Por último, sostuvo que "hay un gran compromiso de todo el equipo y de la mayoría de la comunidad para el ordenamiento del tránsito y con aquel que ponga en riesgo su vida o la de terceros, seremos más rígidos con las sanciones".

"Ahora viene esta nueva etapa, de sanciones, necesarias para reordenar el tránsito, para lo cual, las 460 cámaras de nuestro Centro de Operaciones y Monitoreo, cuando detecten una infracción, será sancionada y todo lo que se recaude será destinado exclusivamente a, mejoras en la movilidad, a financiar el sistema SAME, el transporte público y a profundizar las políticas de concientización y educación vial", dijo para finalizar.

En tanto, Emilia Schonfeld, titular del Juzgado Municipal de Faltas N°2, explicó que "toda la operatoria de fotomultas se realizará cumpliendo los procedimientos establecidos por la ley, es decir, todo en el marco de la leyes Nacional y Provincial de tránsito. Las actas se van a labrar con firma electrónica del director de la Agencia de Seguridad Vial, lo cual le da legalidad a todo el proceso. Luego vendrá la intervención del Juzgado de Faltas, para el juzgamiento de las infracciones y el supuesto infractor tendrá la posibilidad de ejercer su derecho a defensa o acogerse al pago voluntario de la infracción.

"Es importante destacar que el procedimiento se hará conforme a lo que establece la ley y las pruebas serán las imágenes que se capturen a través de las cámaras, similar a lo que ocurre hoy con el sistema de fotomultas, es decir, llegará al juzgado el acta de infracción acompañada de la prueba documental, que van a ser las fotografías que captan el momento de la infracción", añadió.

“Plan de

concientización”

Hugo Grecco, que hace años está comprometido con la seguridad vial de la ciudad, manifestó que "es un placer ver que se siguen haciendo cosas y el compromiso del Municipio en esto. Si el vecino de Junín ayuda esto dará mucho fruto, porque se debe pensar que esto no es para castigar a nadie, sino para salvar vidas, porque hay que entender que muchos pierden la vida en un accidente de tránsito, o con secuelas irreparables. Hoy son muchos los chicos accidentados que atendemos en la vía pública, muchos, y la mayoría por siniestros evitables. Acá no hay un fin recaudatorio, sino un plan de concientización y reordenamiento del tránsito".

Para finalizar, también se refirió a esta iniciativa Mario Olmedo, Subsecretario de Control Ciudadano, quien indicó que "este es un elemento más que se complementa con el trabajo diario de los inspectores de tránsito conjuntamente con los efectivos policiales. A su vez, con la educación y concientización vial, en lo que venimos trabajando hace muchos años".

"Las cámaras de fotomultas en avenida San Martín nos han dado muy buen resultado, bajando los índices de siniestralidad en los lugares donde están instaladas, es importante seguir trabajando en esta línea. Hoy en nuestras cámaras vemos cómo muchos de los siniestros ocurren por no respetar las normas", concluyó.