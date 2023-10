“Mercado en tu Barrio” y “La Muni en tu Barrio” se instalaron en Saforcada

Esta iniciativa conjunta que llegó por primera vez a Saforcada se lleva adelante con el propósito de generar más cercanía y ofrecerles la oportunidad de disfrutar de las promociones y descuentos que la feria ofrece. También en el lugar estuvieron presentes funcionarios interactuando con los vecinos sobre diferentes cuestiones. Esta medida surge de la decisión política del Ejecutivo de extender el programa a cada una de las localidades que forman parte del Partido de Junín para acercar los beneficios de compras diarias y servicios municipales.



Al respecto de la jornada, Jorgelina Meccia, de Asuntos Agropecuarios del Municipio y coordinadora de Mercado en tu barrio manifestó: “Es muy importante planificar y generar estas propuestas e iniciativas llegando fuera de Junín, a los pueblos del partido”.

“Ya hace cinco años que funciona este programa por parte del Gobierno de Junín, venimos trabajando con la idea de llegar a los distintos puntos de la ciudad y también acercarnos a las localidades vecinas, hacía bastante tiempo los vecinos del pueblo lo habían solicitado, hicimos escucha y nos trasladamos”, contó.



A su vez, Meccia señaló que “siempre trabajamos con la idea de llegar a todos los vecinos, nos vamos organizando para que eso suceda, además coordinamos con otras áreas municipales para brindarles una propuesta más completa, vinimos de manera conjunta con La Muni en tu Barrio”.



“Esto trae un gran beneficio para aquellos vecinos que quizás les queda muy lejos llegar a Junín, poder tramitar en este lugar les da mucha facilidad de agilizar los trámites, es muy gratificante decir que los vecinos de Saforcada ya cuentan con esto”, especificó.



Seguidamente, Walter Petrecca, secretario de Coordinación del Gobierno de Junín, señaló el compromiso y el trabajo en equipo, y dijo: “Esto es una gran satisfacción para la gestión, es algo que llega también a los pueblos del partido y genera oportunidades para los productores de poder vender y para que abran una ventana más de su mercado”.



“Esto tiene que ver con una política de acercamiento, estar cerca de la gente, Junín tiene una identidad muy marcada, muy fuerte con los cinco pueblos, con los parajes, los cuales son parte del partido de Junín y tiene que ver también con esto de acercar algunas de las propuestas que ofrecen las oficinas”, sostuvo.



Además, sobre la jornada, el funcionario agregó que “estuvieron presentes la Oficina de Empleo, la Secretaria de Salud, el área de Defensa al Consumidor, la Dirección de Adultos Mayores, entre otras áreas, es una alegría poder estar todos juntos visitando Saforcada, como lo hacemos en los distintos lugares”.



Por último, afirmó: “Es un día muy grato, con buen clima, y todo amerita para que la gente del pueblo pueda acercarse y compartir, sobre todo eso, tener cercanía, poder escuchar a los vecinos, La Muni en tu Barrio tiene que ver justamente con eso, es un programa donde los funcionarios nos acercamos a lograr una interacción necesaria para con la comunidad, a partir de todo lo que tiene que ver con el Gobierno de Junín”.



En este marco, los vecinos del lugar se mostraron muy satisfechos por la presencia de los productores y profesionales de cada área municipal. “Nosotros, con mi familia, aprovechamos un montón la feria, está linda la propuesta, me gustaría que estuviera más seguido porque los precios son súper accesibles, con respecto a la verdura y los fiambres, compramos de todo, hasta plantas, y además pudimos gestionar la tarjeta SUBE”, dijo María Ester.



En continuidad, Pablo Castillo, oriundo de la localidad de Saforcada, manifestó: “En el pueblo nunca tenemos actividades, estamos casi todos acá ahora, aprovechando los precios y las cosas que traen para ofrecer, son todos muy amables, es muy bueno que lleguen a los pueblos con los servicios del Municipio, porque quizá uno no puede ir hasta Junín a gestionarlo”.



Otra de las vecinas, Mariela, contó: “Soy del pueblo y estoy muy feliz de recorrer Mercado en tu Barrio, hay precios muy baratos, estamos todos contentos de que hayan venido; al igual que La Muni en tu barrio, pude sacarme algunas que tenía con respecto a ciertos tramites”.



Los productores también mostraron su contento por llegar a otro lugar. Sandra, representante de Manjar Junín, expresó: “Está buenísimo poder venir a los pueblos, a los diferentes lugares que pertenecen a nuestra ciudad, sobre todo para que la gente nos conozca también y pueda acceder a nuestros productos, que los invitamos a conocer y a probar a buenos precios, la invitación por parte del Gobierno de Junín siempre está, nos tienen en cuenta en todos los eventos, y eso, para un productor, suma muchísimo”.



Para finalizar, Marta, productora de comida artesanal, dijo: “Esto para mí es una gran ayuda, soy una persona grane, es generar salida laboral; ir hacia otros pueblos con Mercado en tu Barrio me genera mucha alegría, soy jubilada y necesito reforzar mi jubilación con esto, entonces, que haya posibilidades de recorrer los fines de semana otro lugar nos ayuda mucho a todos”.