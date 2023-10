Bisio: “Junín tiene que apuntar a otro horizonte, el de la producción y el trabajo”

Gastón Bisio empezó su participación social como miembro fundador de una sociedad de fomento barrial. Hoy es el candidato en segundo lugar a concejal en la lista de Unión por la Patria (que como intendente postula a Valeria Arata), lo que prácticamente le asegura una banca en el Concejo Deliberante.

En una entrevista por TeleJunín, en la que se mostró muy confiado en la victoria de Sergio Massa y describió de modo muy gráfico cómo fue ese pasaje del activismo vecinal a posicionarse como dirigente político.

- ¿Qué lo llevó a involucrarse en política?

- La vocación de tratar de resolver el problema del otro, del prójimo. Vengo de una sociedad de fomento. En algún momento, hace poco más de 10 años, creamos en un barrio donde yo vivía la sociedad de fomento, que no existía. Y eso es como las inferiores o las preliminares de la política partidaria. Ahí obviamente que uno se va descubriendo con la vocación de servir al otro y de resolver los problemas mediante la herramienta que es la política, que creo que es la única herramienta que se puede utilizar para resolver los problemas de la gente.

- ¿Cómo viene la campaña? Sus posibilidades de entrar al Concejo son muy firmes…

- Estuve en elecciones pasadas, dentro de la lista, pero en lugares un poco más relegados. Y esta vez sí, ya ahí en los primeros lugares, que son los que más posibilidades de entrar tenemos.

- ¿Vio el debate? ¿Qué le pareció y qué sensaciones le dejó?

- A nuestro candidato, Sergio Massa, lo vi con el traje de presidente. Lo vi muy sólido en lo que podía exponer, porque con todos los condicionamientos de un debate es difícil desarrollar una idea larga. Son segundos, y después tenés algunos derechos a réplica que –encima- se acaban… Pero de todos los candidatos que estaban en el debate, más allá de la ideología que yo tenga o el compartir las ideas, lo vi a Massa muy bien, como la única propuesta dentro de las que se exponían ahí -que son las que tiene la ciudadanía para votar- que apunta al trabajo y desarrollo. Los otros hablan de ajuste, de cercenar derechos… Algunos hablan hasta en favor de la dictadura, un tema que creíamos saldado después de 40 años de democracia, y aparecen estos nuevos cantos de sirena con rémoras de esa época nefasta para la vida de los argentinos.

- También estuvo el tema de la inflación que –imagino- es un tema difícil para tratar en campaña, ¿no?

- Sí, es un tema muy delicado. Nosotros sabemos que la Argentina es un país que tiene una economía inflacionaria producto -entre otras cosas- de los momentos de crecimiento que tiene el país. Cuando el país crece, se genera algún tipo de índice de inflación mucho más alto que en las épocas recesivas. Ha pasado durante muchísimos gobiernos.

Obviamente que es una situación compleja porque venimos de años de alta inflación en el gobierno anterior que también nos ha dejado muy perjudicados por la deuda que tomó, que es impagable, tanto en el monto como en la modalidad del pago. Pero lo que vimos con Massa es un proyecto o una propuesta para seguir creciendo, desarrollando, con trabajo para todo el pueblo argentino, incluyendo y ampliando derechos. Del otro lado, no sé si pretenden resolver -entre otras- cosas, el tema de la inflación con una motosierra o derogando las leyes laborales, como salió a decir la candidata Patricia Bullrich, que queda expuesta en cada una de sus opiniones.

- ¿Qué ideas tiene y le gustaría presentar en el Concejo Deliberante?

- Bueno, a ver… Nosotros, como fuerza política, obviamente creemos que Junín tiene que apuntar hacia otro horizonte, que es el horizonte del trabajo y la producción. Sin dejar de ser el tipo de ciudad que es, pero sí apuntamos a que tengan desarrollo en las empresas, las pymes, que son el motor de la economía argentina, y a partir de -por ejemplo- nuestro parque industrial, que si bien tiene un montón de empresas y trabaja muchísima gente, es un sector olvidado por el gobierno local de Pablo Petrecca. Más allá de la propaganda que él pueda llegar a hacer en sus redes o en los medios, la realidad es que al parque industrial no solo que no lo visita, sino que no le da la atención que necesita.