En octubre y noviembre se estrenan dos películas filmadas en Junín

Entre octubre y noviembre se estrenarán dos películas filmadas en Junín. Se trata de “Dónde están los botines de Potente” y “La Barbarie”.

“Dónde están los botines de Potente” es un film dirigido y protagonizado por el juninense Javier Schenone, en el que actúan decenas de vecinos de nuestra ciudad.

La misma cuenta con escenas improvisadas filmadas en Junín, en toda la Argentina y países limítrofes, y cuenta con la participación de Fabio Alberti.

Será proyectada el 9 de noviembre, a las 19, en el auditorio de la Unnoba (Sarmiento 1169) y la entrada será la colaboración con útiles escolares.

“Todo comenzó en la peña de fútbol del Banco Provincia, donde bajé un cuaderno, en una comida fin de año, en el que anotaba los goles que yo hacía en los partidos y se reían todos. Entonces agarré y le dije a uno, ‘el año que viene yo voy a traer la película de esta peña’. Esa es la idea inicial, y después se transformó en otra cosa”, explicó Schenone a Democracia.

“Después la idea fue cambiando, y empecé a pensar si hacía una película. En el fondo yo siempre quería hacer como una película acá en mi casa. Cuando venía nos filmábamos con mis amigos Ariel Casas y Seba Conte y estaba bueno. Un día empecé a pensar si hacía la película, ya que yo viajo siempre con Lili todos los años. Me gustaba la idea de mostrar Argentina con la esencia de los botines y el fútbol y mostrar la pasión argentina”, indicó.

Sobre la sinopsis, indicó: “En la película me roban unos botines, que caen del espacio, de un planeta donde jugaban todos al fútbol y eran felices las familias en la calle. Desde otro planeta, del lado oscuro de la luna, bombardea y explota el planeta bueno, y salen volando unos botines que tienen poderes y caen acá y los agarro yo (Potente)”.

“Potente es un goleador que cada gol que metía había más amor y más paz en el mundo, entonces el mal, que era un jugador que jugaba conmigo, que no le daba los pases, se enteró que tenía poderes y me los roba para que los poderes estén con el mal, entonces ahí empieza la búsqueda de los botines”, dijo.

“Lo más importante es que la película no tiene guión, es todo improvisado, y se fue armando con las escenas improvisadas, y con el tiempo. No estaba nada pensado y es como una película en directo”, destacó Schenone.

“Todos mis amigos que vivían afuera hicieron de investigadores privados, mostraron su lugar donde estaban, y actuaron, al igual que amigos de Junín. En el transcurso de la película se murieron varios amigos como Edgardo ‘Machu’ Forte y el Villano Villafañe y lo perros y para mí es muy emotivo tenerlos ahí”, expresó.

Y continuó: “Realmente fue una locura hacerla y cada vez que la iba a terminar o quería terminarla, pasaba algo como la pandemia. A mí me pasaban cosas grosas, se me murieron amigos, se me peleaban amigos, y la pandemia”.

“Después me cae Facu Forte, de casualidad, porque lo agarró la pandemia en un viaje y tuvo que volver y se prendió a filmar y a terminar de editarla. Yo veía con el padre las escenas y nos moríamos de risa. A Facu lo agarra la pandemia cuando iba haciendo con la mujer, el tramo de Ushuaia a Alaska en la moto. Yo le debo todo esto de la película, de terminarla. Prácticamente fue él que se puso la película al hombro y la pude terminar como yo quería, gracias a Facu Forte”, concluyó.

La Barbarie

Asimismo, el viernes 13 de octubre llega al cine de Junín La Barbarie, película dirigida por Andrew Sala y protagonizada por Ignacio Quesada y Marcelo Subiotto, que ya fue presentada en cines de Buenos Aires y tuvo muy buena repercusión de la crítica.

En La barbarie, un adolescente llega a la estancia de su padre y trata de ganarse su confianza intentando develar el misterio que envuelve la muerte inexplicable de algunas vacas de la hacienda. El aire bucólico del campo y la mirada citadina e ingenua del joven chocarán contra una realidad áspera en la que vive su padre.

El filme fue recientemente galardonado con el premio a la Mejor Película, Mejor Director y el Premio de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina en el Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires.

Además, tuvo un muy importante recorrido por festivales de todo el mundo, entre los cuales se destacan el Festival de Málaga, Festival Cinelatino Toulouse (Premio Mención especial del jurado lycéen), Festival Internacional de Cine de Transilvania (Premio Mejor Actor), Festival Internacional de Cine de Lima (Premio Mejor Actor), entre otros.

El filme se rodó íntegramente en locaciones de Junín y el elenco se conformó en gran parte con actores y actrices de nuestra ciudad. Principalmente se robó durante noviembre y diciembre de 2019 y realizaron filmaciones en Estancia La Brava, Estancia La Argentina, en Agustín Roca, Baigorrita y Junín. En nuestra ciudad específicamente se realizaron escenas en el Club Social y la heladería El Portal del barrio Belgrano.

Según Sala, “la barbarie se desarrolla en el campo argentino, un lugar repleto de impresiones para mí. Durante mi infancia pasé mucho tiempo en una pequeña estancia heredada por mi madre. Desde el prisma de mi niñez, las experiencias que viví ahí fueron horizontales y plenas. Convivía con los hijos de los peones en lo que parecía una especie de vecindad numerosa y desenfadada”, relata.

“Años después tuve que volver; esta vez en calidad de patrón. Me encontré con que no quedaba nada de esa tranquilidad inocente, sino más bien una violencia naturalizada de clase, de género y contra los animales”.

“Lo que había cambiado no era el mundo, sino mi punto de vista. Y especialmente el rol que debía ocupar: el de patrón. De pronto me vi obligado a formar parte de esa cadena de violencia, donde la masculinidad, en su aspecto más arcaico, jugaba un rol fundamental”.

La sinopsis de la película es la siguiente: Nacho (18) huye de la violencia de su casa en Buenos Aires y busca un hogar al amparo de su padre, un estanciero a quien apenas conoce. La estancia viene sufriendo una amenaza: cada cierto tiempo una vaca aparece muerta, sin explicación. Para tratar de obtener la aprobación de su padre, Nacho buscará esclarecer estas muertes. Pero a medida que indague, irá descubriendo una gruesa capa de desconfianza y tensión, que le harán preguntarse qué significa ser patrón.