El Transporte Público volvió a marcar un nuevo récord en Junín

Tras la importante baja que sufrió durante la pandemia, a raíz de la prohibición de circulación y muchas actividades, que representó un alto impacto negativo, hoy, los colectivos, que transitan los mismos recorridos y mantienen sus frecuencias, se han convertido en una verdadera opción de traslado para los juninenses, ya que en septiembre, se contabilizaron 109.471 boletos.



Vale recordar que, ya en el pasado mes de agosto, se había registrado un récord, cuando se alcanzaron los 104394 pasajeros.

Desde la Dirección de Movilidad del Gobierno de Junín, se informó que "desde su implementación en el 2019 y teniendo en cuenta las estadísticas oficiales, la valoración es positiva, a pesar del bache importante que fueron los años 2020 y 2021 con la pandemia y todas las restricciones a la movilidad que hubo por entonces.



En ese contexto, hubo una caída importante en el uso del colectivo y recién en el 2022 se empezaron a recuperar los índices de utilización a medida que se normalizó la situación, gracias en gran medida, a la tarifa plena y otros beneficios del sistema SUBE”.





“En cuanto a los primeros 9 meses del 2023, las cifras muestran que hay un repunte importante de usuarios del servicio, llegando al mes de septiembre a 109.471 pasajeros, llegando a un total en lo que va del año de 757.036 pasajeros", agrega el informe.



También se desprende del informe que, del total de 109.471 pasajeros del mes de agosto, más del 50% lo hizo con los beneficios locales, es decir, de manera gratuita ya que son estudiantes o personas con discapacidad y en lo que va del año, de los más de 750 mil pasajeros, casi 300 mil lo hicieron con estos beneficios que otorga la gestión del Intendente Pablo Petrecca.



En este marco, la directora del área municipal de Movilidad, arquitecta Natalia Troncoso, afirmó que “teniendo en cuenta este escenario pre pandemia y post pandemia, es necesario remarcar que no es fácil la mantención del servicio del transporte público, pero la voluntad política del intendente Pablo Petrecca es total para que así sea. Fueron muchas las gestiones y el esfuerzo realizado por parte del Gobierno de Junín para que este derecho regrese a la ciudad después de tantos años, y estamos convencidos de que hay que hacer todo lo necesario para que cada día esté mejor”.



Hoy, el servicio de transporte público sigue vigente, manteniendo sus recorridos y frecuencias y además se encuentra en un permanente análisis para su mejoramiento, ya que la idea del Gobierno de Junín es seguir fortaleciéndolo como un medio de transporte acorde a los tiempos que corren.



Vale recordar que, sobre la importancia del transporte público, el intendente Pablo Petrecca expresó en varias oportunidades que "este servicio significa que todo el esfuerzo vale la pena, que uno está en la política o en la gestión para poder mejorar la calidad de vida de los vecinos y para eso son muchas las acciones que pueden llevarse a cabo, pero cuando veo a los colectivos transitar por la ciudad, con chicos, estudiantes, que pueden viajar gratis, con abuelos que, si no estuvieran los colectivos debían usar otro transporte más caro, es una satisfacción".



"Saber que puede ir a visitar a un familiar o a un amigo o trasladarse a otro punto de la ciudad de manera muy accesible es sin dudas la satisfacción de haber logrado llevar adelante una política que mejora la calidad de vida de los vecinos. En definitiva, ver un colectivo por la calle es saber que estamos en el camino correcto, que estar en la gestión pública y el esfuerzo vale la pena", remarcó el Jefe Comunal en reiteradas ocasiones.



Para finalizar, el Jefe Comunal aseguró que "el transporte público es un ejemplo de que para nuestra gestión cumplir con la palabra y estar cerca de los vecinos es fundamental. También es una demostración de el gran equipo de gobierno que tenemos, porque para que el Transporte Público llegue a Junín hubo mucho esfuerzo, de mucha gente, de todas las áreas municipales que quizás no se ve pero que fue fundamental para que después de tantos años los juninenses volvieran a contar con un servicio que consideramos fundamental y esencial".



Más seguridad para los usuarios del Transporte Público



En el marco de la implementación de herramientas tecnológicas, el Gobierno de Junín avanza con la colocación de Puntos Seguros y es para destacar que, tres de los cinco que ya están en funcionamiento están colocados en las paradas de colectivos ubicadas en, Rivadavia 1470, Alvear y Alberti y en Benito de Miguel y Don Bosco.



En ese sentido, vale recordar que el intendente Petrecca manifestó que "los puntos seguros se instalan en puntos donde hay mucho movimiento de vecinos y como el uso del transporte público crece mes a mes, hemos decidido colocar, tres de ellos en tres puntos donde también hay paradas de colectivos. Esto sin dudas nos permite estar cerca de aquellos vecinos que por cuestiones laborales usan el colectivo en horarios nocturnos y con esta herramientas se sienten más seguros y abordar diferentes aspectos de manera integral".



"En definitiva es una respuesta más que damos en materia de seguridad a nuestros vecinos, ya que el Gobierno Nacional decidió dejar a fuera a Junín del programa Paradas Seguras", remarcó Petrecca.



Los Puntos Seguros, son tótems que permiten a los vecinos, mediante apretar un botón, ponerse en contacto con un operador del Centro de Operaciones y Monitoreo local, quien además de escucharlo lo ve con las cámaras que también se instalan con estos puntos y de esta manera, dar aviso y recibir una rápida asistencia ante alguna situación sospechosa, accidente o cualquier emergencia.