Para Fiorini, “Junín está entre las 18 ciudades con más oportunidades en la industria del conocimiento”

En una entrevista con TeleJunín, el candidato a concejal por Juntos y actual secretario de gobierno del Municipio de Junín, Juan Fiorini, se refirió a la apertura de la Escuela de Innovación y Tecnología, ubicada en Lavalle y Liliedal. También cuestionó a la Provincia por el envío de fondos y dio su lectura sobre la marcha de la campaña.

- ¿Hay fondos provinciales que no están llegando a los municipios y sobre todo los municipios que no son afines al gobierno de la Provincia?

- Sí. Hubo un foro de intendentes que están afectados de manera similar por esta problemática. El contexto actual es muy difícil para ejecutar obras y brindar servicios, no solo para los municipios: para todas las personas está complicado planificar y ejecutar lo que se planifica, llegar a fin de mes y tomar decisiones. Y en ese contexto, la provincia de Buenos Aires ha dejado de mandar algunos fondos en tiempo y forma y de actualizar otros. Esto genera atrasos porque hay que hacer redeterminación de precios, rehacer trámites, volver a llamar y gestionar obras que deberían haberse terminado. Entonces obviamente hay atrasos de obras, servicios que no se pueden brindar; pero en muchos de esos casos se brindan igual porque el municipio se hace cargo.

- ¿Qué tipos de servicios, por ejemplo?

- Por ejemplo: los Juegos Bonaerenses. Generalmente se pagan con fondos provinciales y fondos que aportan los municipios. La provincia mandó muy pocos fondos para ese fin, diría que menos de la mitad. Pero se hicieron y los jóvenes de Junín viajaron, tuvieron buenos resultados y la que pagó fue la municipalidad...

- Recientemente fue abierta la Escuela de Innovación y Tecnología, ¿por qué se inauguró en el edificio del COM?

- En su momento ahí se hizo el Centro de Operaciones y Monitoreo –COM, que ya está funcionando- desde el que se observan las 450 cámaras que ya tenemos en Junín. Ocupa el último piso. Muchos vecinos ya lo han ido a visitar y hemos hecho varias reuniones ahí. Ahora, en el segundo piso, tenemos esta Escuela abierta para enseñar, brindar cursos sobre todo para para niños y adolescentes, pero también a mayores, pensando en la industria del conocimiento. Hay una oportunidad en Junín para seguir fomentando esta actividad que básicamente se relaciona con la tecnología, la innovación, el desarrollo del software.

- ¿Cómo advirtieron ese potencial?

- Hicimos un trabajo de investigación y diagnóstico junto con otras organizaciones --instituciones, universidades, escuelas, empresas- que se llamó Plan Estratégico Informático, y de él surgió que necesitábamos seguir capacitando recursos humanos. A pesar de tener una universidad y escuelas, notábamos que hacía falta empezar un poquito antes. Y a partir de ahí surgió la idea -ya concretada y en marcha- de crear una escuela municipal de robótica.

- ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Generó interés la propuesta?

- Ya hay 150 chicos que están ahí en diferentes cursos, aprendiendo desde muy chiquitos. Porque esto está pensado para muy niños. Aprenden robótica, matemática, lógica. La escuela inaugurada ahora es una segunda etapa que se suma para niños más grandes, adolescentes que van a la escuela y como actividad complementaria van a poder hacer estos cursos. Estamos sembrando una semillita para que en el futuro haya más profesionales de la industria del conocimiento.

Hace poco tuvimos la Ruta del Conocimiento en Junín. Junín es una de las 18 ciudades de todo el país que tiene más oportunidades en esta materia por el recurso humano, por tener una universidad, escuelas, conectividad y por su ubicación. Queremos aprovecharlo. Eso ya está pasando, pero creemos que con todo esto se puede potenciar.

- En simultáneo en ese edificio se inauguraron otras instalaciones vinculadas a la actividad, ¿cuáles son?

- Además de la escuela, el edificio ya tiene un espacio de coworking abierto a la comunidad. Cualquier persona freelance, o que también trabaja en empresas o instituciones, puede utilizar ese espacio con diferentes puntos de trabajo, adonde puede ir con su notebook, tablet y trabajar. Hay conectividad, sanitarios, lockers, cocina y todo; puede trabajar y vincularse con otras personas también trabajando en la industria del conocimiento. También hay lugares para reuniones, presentaciones. Junto con los nodos -que son otros espacios que tenemos- ofrecemos un conjunto de herramientas y oportunidades para que los juninenses puedan enfocarse en esta industria que está creciendo.

- ¿En este edificio también va a funcionar la Secretaría de Seguridad o ya está funcionando?

- Sí, también estamos haciendo una obra para hacer la Secretaría de Seguridad en otro de los pisos. Fue una gran decisión del intendente Pablo Petrecca: enfocar todo este edificio a lo que es tecnología, seguridad e industria del conocimiento. Vamos a seguir en ese camino de potenciar a Junín desde esos lugares. Para tener una ciudad relacionada y que genere inversiones y oportunidades, hay que tener una ciudad segura.

- A un mes de las elecciones, ¿cómo ve la campaña?

- La elección general tiene una campaña mucho más larga. Pero también se escuchan mucho más propuestas. Se dan más debates de ideas. La gente, al mismo tiempo que está más cansada, empieza a prestar también más atención. Porque se dicen cosas diferentes y es donde se define realmente el futuro del país, la provincia y el municipio. Y si vos no elegís, no ejercés tu derecho de voto, lo va a elegir otro. Entonces, qué mejor que tener esa oportunidad de elegir quién nos va a gobernar y qué modelo de país queremos; porque hoy, claramente, no tenemos ningún rumbo a ningún modelo de país.