Compre sin IVA: según los comerciantes, el programa tuvo poco impacto

La Sociedad Comercio e Industria de Junín realizó un relevamiento del impacto del programa Compre sin IVA en nuestra ciudad, en el cual participaron cincuenta comercios locales.

Según el citado informe, los comerciantes han recibido consultas sobre la implementación del programa. Pero el 57,1% de ellos aseguraron que no se modificaron sus ventas gracias a la implementación del programa, mientras que solamente el 42,9% afirmó que levantaron sus ventas.

Siguiendo con el informe del SCIJ, el 85,7% de los comerciantes locales consultados contestó que -hasta ahora- el programa Compra sin IVA ha tenido un impacto “neutro” o “negativo”, mientras que tan solo el 14,3% manifestó que fue “positivo”.

Al respecto, Roberto Elías, integrante de la SCIJ, explicó que "hicimos este relevamiento con 50 comercios de la ciudad. No hemos tenido muchas consultas. A los que no les llegaba el reintegro le indicamos cómo hacerlo a través de la página de AFIP, pero eran más los que estaban habilitados que los que no".

Por su parte, las ventas con tarjeta de débito han crecido en comparación con otras formas de pago, debido al programa Compre sin IVA. Al respecto, Elías destacó que “cambiaron las modalidades de pago, ahora los clientes usan más la tarjeta de débito que el efectivo o la de crédito. Tratan de usar ese medio por el ahorro, pero no compraron más cantidad por la bonificación que tienen. Puedo decir que no se reflejó en el número final, solamente cambiaron las modalidades".

En sintonía, destacó que "estamos haciendo un informe del cierre del mes y es impresionante cómo crecieron las tarjetas de débito. Un poco por esto y otro poco por la formalización de las cuentas de sueldo y todo lo que te lleva a usar las tarjetas de débito", aclaró Elías.

Requisitos para el reintegro

Si bien el programa Compre sin IVA por el que se devuelve el 21% de las compras de productos de consumo masivo con tarjeta de débito no requiere ningún trámite de inscripción, hay un requisito operativo para recibir el reintegro. Los beneficiarios deben tener declarado su CBU ante AFIP. Caso contrario no recibirán el reembolso.

El grueso del universo de beneficiarios de este programa ya cuenta con CBU declarado, como los empleados en relación de dependencia –que deben cobrar hasta 708 mil pesos brutos para ser alcanzados por la medida–. En estos casos, su Clave Bancaria Uniforme ya fue informada por su empleador al momento del alta en AFIP, por lo que ya tienen asociado su CUIL a su cuenta sueldo.

En el caso de los jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales (como AUH, Alimentar y otros), tienen asociado su CUIL a su Cuenta de la Seguridad Social, que es una cuenta especial que ANSES les abre para que cobren sus respectivas prestaciones. El reintegro del 21% se les depositará ahí mismo, sin necesidad de informar el CBU a AFIP.

En tanto, los que sí deben declararla de manera proactiva en el marco de este programa son los monotributistas y los trabajadores de casas particulares, así como todas aquellas personas que en la web de AFIP figuren sin ningún CBU registrado.

Cómo declarar el CBU ante AFIP

Todos los contribuyentes pueden visualizar su CBU declarado en la web de AFIP. En caso de no tenerlo, deben informarlo para recibir la devolución del IVA. Los pasos son los siguientes:

-Ingresar a la página web de AFIP y acceder con clave fiscal al servicio "Declaración de CBU".

-Una vez dentro, el contribuyente podrá visualizar, en el caso de corresponder, el o los CBU informados, los de terceros que se hayan vinculado y los autorizados para realizar transacciones.

-Para agregar una nueva CBU, el usuario debe dirigirse al listado de CBU propias y clickear en el botón "Registrar CBU". El sistema va a solicitar los 22 números de la clave bancaria y el motivo por el que se la quiere registrar: para devoluciones, Mis Facilidades o pago de monotributo.

-Por último, presionar en "Informar CBU".

Una vez consignado el registro, la entidad bancaria deberá emitir una autorización para el uso del CBU, que será notificada a través del Domicilio Fiscal Electrónico.

Cómo reclamar

Si pasaron varios días desde que se realizaron los consumos con débito y no se recibió la devolución del 21% en la cuenta, es posible hacer el reclamo ante la AFIP.

Para ello, hay que ingresar a la web de AFIP y completar un formulario con: datos personales, CUIT/CUIL, teléfono de contacto y dirección de email.Luego, es necesario detallar los motivos del reclamo. También se puede hacer el reclamo por teléfono en la línea de Atención al Usuario (0800 999 2347).

Si compro online ¿me reintegran el 21%?

Del programa Compre sin IVA participan todos los comercios que vendan alimentos, habilitados en la AFIP bajo 25 nomencladores de actividades económicas. Esto incluye mayoristas, hipermercados, supermercados, minimercados, fiambrerías, almacenes, carnicerías, pescaderías, verdulerías, mercados y puestos móviles; y comercios alimenticios especializados, como las dietéticas.

Muchos de estos comercios, como los supermercados o mayoristas, también venden a través de plataformas online.

Estas compras están incluidas en el programa Compre sin IVA y recibirán el reintegro del 21% de lo consumido, siempre y cuando se paguen con tarjeta de débito, QR y/o billeteras virtuales asociadas a una cuenta bancaria.

De este modo, quienes elijan hacer las compras por internet verán reflejados en su homebanking la devolución del 21% del monto comprado, tal como si lo hubieran hecho en un local físico.