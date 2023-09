Pablo Petrecca: “Milei es un riesgo para la democracia”

¿Qué se pone en juego en esta elección?

-En el ámbito local, seguir transformando el partido de Junín. En estos casi ocho años, las cosas que se lograron están a la vista. Estamos trabajando en la visión de futuro, hacia los 200 años, con muchos proyectos ambiciosos. Y luego, lo que creo que es más importante, es lo que está en juego en el país, que es seguir con este modelo, que está destruyendo al país, con las medidas económicas, con la inseguridad, con la degradación social a la que nos está llevando este gobierno kirchnerista.

O realmente poner orden y elegir en este caso a Patricia Bullrich. Y a nivel provincial apuntamos a contar con un gobierno que entienda que son 135 municipios, que trabaje con los municipios, con la descentralización, con la autonomía. Hay que darles más poder a los intendentes para dar respuestas mucho más rápidas, ya que somos los que estamos en contacto directo con los vecinos.

-¿Qué opina de las últimas medidas económicas del Gobierno nacional? Se ve un Gobierno más activo.

-Más activo porque está activando de una manera más acelerada la bomba, están dejando un país en ruinas. Sergio Massa va a ser el padre de la hiperinflación, estamos en doce puntos mensuales, las medidas que se están tomando se financian con inflación. Y la inflación genera más pobreza. Las medidas que ha tomado generaron que el país sea más pobre. Desde 2019, se convirtieron en pobres 1500 argentinos por día. El 56,2% de los niños menores de 14 años son pobres, y son datos que duelen. No hay ningún indicador que se haya mejorado durante el kirchnerismo. Hay una inflación acumulada durante este gobierno del 621 por ciento y, en la gestión de Massa, 140 por ciento. Esto impacta en la economía familiar, en los jubilados.

-¿Esta suba de la pobreza ya se percibe en Junín?

-Sí, por supuesto. Si bien Junín tiene otra estructura social, implica que hay más vecinos golpeando las puertas en Desarrollo Social, nuevas familias, familias trabajadoras que no llegan a fin de mes. El otro día hablaba con una pareja que se anotó en el Proyectar IV, entre el tarifazo de la luz y el alquiler, no lo pueden afrontar y requieren asistencia. Son personas que nunca habían golpeado la puerta de Desarrollo Social, que quieren trabajar y progresar con su esfuerzo, pero lamentablemente la economía los está dejando afuera.

El 20 por ciento de los trabajadores formales son pobres, esto es inédito, no había pasado nunca en la Argentina. Y el 50 por ciento de los trabajadores informales son pobres.

-¿Cómo se sale de este galimatías económico? El trabajador no llega a fin de mes, el consumo viene en caída libre, y la emisión genera más inflación.

-Se sale con un plan serio. Sergio Massa es un mentiroso, dijo que iba a echar a los ñoquis de La Cámpora y hoy está trabajando con Máximo Kirchner como aliado; dijo que íbamos a tener un 3 por ciento de inflación y tenemos más de 12 puntos. Es candidato a presidente, pero dejó de ser ministro de Economía. Y con tal de llegar al ballotage está haciendo cualquier cosa, destruyendo al país. Sin dudas que para el trabajador que recibe un alivio al bolsillo, es positivo. En Junín hay más de 2 mil personas que se ven beneficiadas por la eliminación del impuesto a las ganancias, pero eso tiene que estar acompañado por una reducción del gasto. Son medidas meramente electoralistas. El único objetivo de Massa es llegar al ballotage, pero está destruyendo al país.

-¿Ve un escenario de ballotage?

-Sí. Entre Milei, que ha sido la fuerza más votada en las PASO, y estamos convencidos de que va a ser con Patricia Bullrich.

-¿Qué representa Milei?

-Milei representa un cansancio o mucha bronca de vecinos, pero ya hemos escuchado cómo ha ido cambiando sus propuestas. Este es un año muy especial, estamos arribando a los 40 años de democracia, que sin dudas tiene algunas deudas -la pobreza es una de ellas, que se ve muy afectada cuando hay gobiernos populistas-, pero es el mejor sistema.

Yo lo que veo en Milei es un riesgo para la democracia.

-¿Por qué?

-Porque no va a poder gobernar. No tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene legisladores, va a ser muy difícil la gobernabilidad. Juntos cuenta, hoy, con 11 gobernadores, es algo histórico, con cientos de intendentes, con legisladores en ambas cámaras que pueden lograr distintas leyes para salir de la crisis.

-¿Cree que, a medida que se acerque la elección, puede imponerse un voto más reflexivo?

-Sí, lo veo en la calle, cuando algunos vecinos te dicen ‘lo voté a Milei, pero tengo miedo’, ‘tengo miedo de sus políticas públicas’. Cuando habla de la libre portación de armas, vas al supermercado y comprás un revólver, la venta de órganos, el voucher en educación. El votante de Milei tiene miedo. No se puede salir del caos que estamos viviendo con más caos o con un salto al vacío. Confío mucho en que la población va a revertir su voto y que ese voto va a ser para Patricia Bullrich.

-Lo que más seduce al electorado es la dolarización.

-Bueno, es creer que si tenés diez pesos en el bolsillo, vas a tener diez dólares, esto no es así y él mismo lo ha dicho, después fue cambiando y hoy ya no es tan clara la dolarización. Son espejitos de colores y son medidas impracticables.

-¿Cuáles son las expectativas para un eventual tercer mandato?

-Estoy muy entusiasmado, hay un montón de proyectos que van a poner a Junín en un nivel superior, estamos para cumplir una etapa distinta. Y tiene que ver con la visión estratégica de una construcción colectiva -que me excede a mí como intendente-, lo estamos trabajando desde hace dos años con más de cuarenta instituciones locales, de cara a los 200 años de la ciudad. Hay un montón de oportunidades para que los jóvenes trabajen en la economía del conocimiento, desde Junín, para el mundo, generando divisas para el país. Inauguramos la Escuela de Innovación y Tecnología, es algo diferente, que va a permitir que muchos emprendedores utilicen esas oficinas, con distintos talleres y cursos.

Estamos a punto de empezar a discutir un plan estratégico para el turismo, con un ente mixto, ya que queremos duplicar la cantidad de empleos en el rubro. La Zona de Actividades Logísticas, que va a impulsar la producción, estamos avanzando con lo que va a ser el tercer parque industrial. Estamos convencidos de que va a ser nuestro mejor mandato, sabemos administrar en crisis, como lo demostramos en la pandemia e, incluso, en la crisis económica, y con gobiernos en contra, por lo que dependemos solo de Junín, porque hay un trabajo excelente con las instituciones y es una construcción colectiva, no es del intendente.

-Si es electo, ¿va a ser intendente los cuatro años?

-Sí, claro. Hay un interés de algunos dirigentes para tratar de embarrar la cancha. Cuando uno no tiene propuestas o no puede mostrar equipos, o quizás esos equipos son parte de un pasado que ha llevado a Junín a la ruina o han sido condenados por corrupción, quizás no te quedan más herramientas que tratar de embarrar la cancha. Quiero hacer la mejor gestión y tenemos equipo y experiencia para llevarlo a cabo.