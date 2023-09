Aseguran que, a pesar de la baja en las ventas, abren nuevos locales en Junín

En el Día del Empleado de Comercio, que si bien es mañana el feriado del sector se trasladó al día de hoy, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Junín, Federico Melo, habló de la apertura de nuevos locales en nuestra ciudad, a pesar de la crisis socioeconómica y la incertidumbre que afecta al país en tiempos de elecciones.

Al ser entrevistado por TeleJunín, por esta fecha tan importante para los mercantiles, Melo en principio destacó que el Día del Empleado de Comercio tenía las mismas características que el de un feriado nacional para el sector mercantil, que este año se trasladaba a este lunes para tener un feriado extensivo y también entendiendo que se afectaba menos al comercio.

“Buscando ese equilibrio y el reconocimiento del trabajador, este año el lunes 25 todos los trabajadores de comercio comprendidos en nuestro convenio colectivo van a poder descansar”, afirmó.

“Los empleados de comercio son aquellos que todo el año atienden a la comunidad brindándonos sus servicios incluso en las fechas más emblemáticas como el Día del Padre,

Día de la Madre, Fin de año; cuando muchos están festejando, ellos están trabajando. Cabe remarcar el gran esfuerzo que realizan los trabajadores de comercio en esta época,como también lo hicieron en la pandemia como empleados esenciales”, recordó.

Aperturas

Consultado sobre la apertura de nuevos comercios en Junín, a pesar de la crisis que atraviesa el país, Melo manifestó: “yo todas las semanas estoy firmando para tres o cuatro empresas nuevas, que tienen empleados. No tenemos más cifras porque algunas deben tener apertura sin empleados. La estadística la debe tener la municipalidad”.

“Es una realidad que estando en una crisis socioeconómica, en una época de mucha incertidumbre, los comerciantes locales se siguen animando y apostando al comercio de Junín”, apuntó.

Federico Melo se refirió también a la baja de las ventas. “Vemos los centros comerciales con disminución de tránsito de vecinos, las compras han caído. La caída del salario de todos los sectores da ese efecto de baja de consumo. Este bono dispuesto por el gobierno nacional quizás traccione un poco. Estamos trabajando muy fuerte para dar cumplimiento a eso. Sabemos que para muchos comercios el panorama es muy complejo, pero hay un decreto nacional que así lo establece. Por ahora los comercios con grandes superficies lo han pagado y estamos abocados a que se cumpla en los más pequeños”, dijo.

“Tuvimos muchos anuncios últimamente, de devolución de IVA, de Cuenta DNI, por lo cual el gobierno provincial y el nacional han traccionado para que el vecino de a pie pueda acceder y cubrir sus necesidades”, manifestó el dirigente mercantil.

A la pregunta de cómo se posicionaba el gremio mercantil cuando se anunciaban cadenas nacionales o si en cambio preferían más el comercio local, Federico Melo respondió:

“Del 100% de los trabajadores mercantiles del país, apenas el 20% está empleado en grandes superficies. El 80% son de pequeñas y medianas empresas. Eso es muy importante a nivel local porque aquel empresario juninense que puede tomar empleados, que crece, la circulación del dinero queda en Junín. Entonces es muy importante apoyar a los comerciantes locales para que puedan animarse y hacer crecer sus emprendimientos”.

“Las empresas que vienen y se instalan, también las recibimos. Dan trabajo y eso es muy importante, pero entendamos que no todo eso queda en Junín. Como cuando hay recuperación salarial con las paritarias: tal vez el empresariado discute, no le gusta -no generalizo, pero en algunos casos es así-, pero el salario se vuelca en consumo automáticamente. Es un ciclo comercial local en el que si el asalariado pierde poder adquisitivo, lamentablemente. Vemos los centros comerciales con menos afluencia”, concluyó.

La fecha

Como se anticipó oportunamente, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) decidió trasladar a hoy lunes 25 el Día del Empleado de Comercio, establecido por la ley N° 26.541, a los fines de ser celebrado con todos sus alcances.

Este día los comerciantes tienen la facultad de abrir sus locales o mantenerlos cerrados. En el primero de los casos, la actividad no se verá afectada cuando sean atendidos por sus dueños o empleados que decidan trabajar durante esa jornada.