La incertidumbre y la falta de precios limitan las reservas para viajar durante las vacaciones

En la mayoría de las agencias de viajes de turismo nacional hay dificultades para prever los precios de los paquetes que ofertarán a los clientes que quieren vacacionar durante el verano próximo.

Si bien es una modalidad reservar un viaje a través de una agencia, aún no estarían fijados los precios de hotelería y demás, salvo contadas excepciones, y muchas veces los precios están dolarizados.

Respecto al turismo internacional, las consultas se suceden, pero se ha visto menos entusiasmo o, mejor dicho, una mayor cautela entre la gente que vacaciona en el exterior.

Lo cierto es que anticipar lo que pasará en las próximas vacaciones no es tan fácil y muchos están pendientes de lo que pasará tras las elecciones generales de octubre. Y, eventualmente, en noviembre si hay balotaje presidencial.

Desde Finisterre Viajes aseguran que para esta época del año hubo menos actividad que en el mismo período de 2022 y que en otros años electorales, cuando la gente quería asegurarse el viaje antes de los comicios para estar tranquila y disfrutar después las vacaciones.

Esta vez no es así. Según manifestaba Valentina a Democracia, desde la mencionada agencia de viajes, si bien siempre hay trabajo en esta agencia y se concretaban operaciones, la gente estaba menos activa, más prudente y prefería esperar hasta que pasaran las elecciones. “Tiene un poco de temor porque realmente no saben qué puede pasar, dependiendo de quién gane en los comicios”, acotó.

Por parte de la agencia, para los viajes de verano 2023-24 los precios no están congelados y se reservan solo si el pago es anticipado al ciento por ciento.

Cabe mencionar que Finisterre Viajes comercializa viajes a muchos destinos en el exterior y también en el interior del país. “Nosotros somos de armar mucho a medida del cliente, en las fechas que puede cada uno y a los destinos que elige, pero también hay algunos paquetes turísticos ya armados”, manifestó.

“Depende de cada paquete, la forma de pago. En general siempre es en pesos (con retenciones que fija el gobierno nacional) o en dólares. Para los meses de verano los precios no están congelados, salvo que el cliente pague el total del viaje. Sí se puede dejar una seña para asegurar la tarifa en dólares. Si es un viaje al exterior, le queda la tarifa asegurada en dólares y el saldo se ajustará al tipo de cambio del día que pague en pesos. Está sujeto a fluctuación cambiaria. Si es en pesos, es conveniente pagar el saldo total del viaje para asegurarlo”, explicó Valentina.

A la pregunta cómo estaba la situación en vísperas de elecciones, comparado con el año anterior, desde la agencia Valentina manifestó que comparado con el 2022, este año había menos consultas, sea porque no había financiación (para viajes al exterior) o porque los pagos se hacían solo en efectivo o por transferencia, pero también por la situación política que vivía el país.

“Hace varios años que estoy en la agencia y noto que este año es particularmente raro. Siempre cuando había cambio de gobierno, en la agencia había movimiento, muchas ventas anticipadas previendo subas de dólar, suba de retenciones o alguna prohibición, pero este año hay mucha más incertidumbre que en elecciones anteriores. Si bien algunos se apuran a cerrar el pago del viaje para asegurárselo, a otros les da miedo porque no saben qué va a pasar en estos tres meses que quedan del año. Según quién asuma, temen que la situación pueda ser muy complicada entonces no quieren ‘soltar’ el ahorro que tienen hecho, por las dudas”, dijo.

Los precios

Desde Kiora Viajes, Ezequiel manifestó a Democracia que todavía no estaban promocionando viajes de turismo nacional para el próximo verano, esperando hacerlo a fines de octubre próximo.

“Estamos esperando para ver qué pasa con los precios. No tenemos precios de los hoteles para la temporada de verano y no podemos hacer especulaciones. Es raro tener precios tantos meses antes de la temporada, cuando todavía falta una elección por delante. No podemos porque incluso hay hoteles que están pasando los precios en dólares”, explicó el consultado.

Desde Bruno Viajes, agencia de turismo nacional y también con algunos destinos internacionales, afirmaron que en su caso los clientes que querían viajar en verano ya podían consultarlos, quedando los precios congelados hasta el verano si los iban pagando con anticipación. “Vienen, señan el viaje para que se guarde el lugar y el precio no aumenta. Lo van pagando por semana, cada quince día, por mes”, explicó Pamela a Democracia.

Merlo (san Luis), Salta, Puerto Madryn (Chubut), San Rafael (Mendoza), Carlos Paz, Cataratas del Iguazú y Mar del Plata son los destinos nacionales a los que la gente podía acceder, a los que se sumaba Florianópolis (Brasil), todos viajes organizados por Bruno Viajes.

Preguntada por los precios, comparados con los de la temporada anterior, afirmó que hubo importantes aumentos, lo mismo que en otros rubros, como consecuencia de la inflación. “Por ejemplo, un viaje que estaba a 38 mil pesos, hoy se fue a 45 mil”, acotó.

“Ya tenemos viajes previstos para noviembre, diciembre, enero y febrero”, afirmó, adelantando que para noviembre los destinos eran Merlo, Mar del Plata y Carlos Paz y advirtiendo que para enero, ya había muchos reservados.

Desde Congo Travel anticiparon que la semana próxima podía haber novedades respecto a los viajes de turismo para el verano próximo, organizados por esta agencia. “Están especulando mucho en el tema tarifas. Todavía no tenemos nada cerrado “, afirmó Maximiliano Scotto desde dicha agencia.