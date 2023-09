Tras la reedición de Valentina, Gambarte realizará un show y presentará nuevo disco

Tras la reedición de la canción Valentina, el cantautor juninense Horacio Gambarte hará un show el jueves 9 de noviembre en CityRock, donde presentará su nuevo disco de 12 canciones clásicas y nuevas, acompañado de músicos amigos y Martillo de Plata.

El tema, que ya tiene miles de vistas en YouTube, fue producido por Jon Aguilera y mezclado por Nelson Pombal; contó con la participación de Miguel Ángel Tallarita en trompeta, y Manuel Moretti, en voz. El video fue realizado por Fernando Gilbert y actuaron Roque Telesca y Florenza Berlese.

En una entrevista con Democracia, Gambarte recordó que la primera edición de Valentina, de 1990, “siempre tuvo la frescura del vivo y la espontaneidad, ya que yo no sabía que la estaban grabando, en el patio de las escuelas Nacional y Normal. En la semana aparecí en las radios. Ahora lo que se hizo fue un trabajo muy lindo con Jon Aguilera”.

El proceso de esta nueva grabación comenzó cuando “un amigo me había pedido que juntara las cosas que tenía grabadas para subirlas a Spotify. Encontré un cassette en un cajón y la idea era pasarlo, con Abelo Galdeano, a digital, pero como se le rompió la placa de audio, lo llamé a Jon Aguilera”, explicó.

“Cuando Jon escuchó cómo estaban hechos los temas, me dijo que esto estaba bien como rareza y me dijo de hacer una producción con los clásicos. Entonces grabé Valentina, guitarra y voz, y él trabajó sobre eso. Me llamó a los cuatro días y me dijo: ‘Escuchá’. Escuché el trabajo que hizo y casi me muero” expresó Gambarte.

En medio de la producción, que no fue planeada, Jon “lo llamó a Manuel Moretti, le mandó el material y al ratito llamó diciendo que ‘ya estaba grabando’ y que ‘sale como piña’. Le puso un amor y frescura, que es impagable el gesto que tuvo. Si la canción tiene alma, va a volar por sí misma y es algo que el músico no puede medir” indicó el cantante.

En relación a su vinculación con las plataformas de reproducción y las redes sociales, Gambarte afirmó que “es un mundo nuevo para mí. Es adaptarme a hacer un reel que tiene que ser rápido y hay que hacerlo”.

Magia Negra

Continuando la entrevista, Gambarte hizo foco en la reedición de otra canción (Un agujero en el sol violeta), del grupo Magia Negra, de la década del 70. “Fue un grupo que nos influyó a nosotros cuando empezábamos a salir a los bares y ellos estaban tocando”, recordó.

Mirando en la casa de Jon un cuaderno con fotos de Rubén Aguilera, “le dije que yo sabía un tema de Magia Negra y se lo toqué y me dijo que había que grabarlo. El cantante Carlos Biondini está en Italia, mientras que el resto de la banda, en Junín: Armando Álvarez y Rubén Aguilera. Roberto Veros, que falleció, fue el baterista y quien había compuesto la letra de la canción que se la dedicamos a él”, agregó.

“Lo llamamos a Biondini a Italia, le mandamos la pista y lo cantó; Armando tocó los teclados y Rubén el bajo”, subrayó.

“El Cabezón con amigos”

Sobre el show en vivo en CityRock, Gambarte dijo a este diario que va a “presentar los dos videos, el de Valentina y el de Magia Negra”.

“Por el tiempo no puedo conseguir músicos para ensayar y armar el repertorio, entonces voy hacer cuatro temas nuevos solo con la guitarra, después haré tres con Armando Álvarez y después tocamos ocho o nueve temas de Martillo de Plata que no tenemos que ensayar mucho porque nos acordamos de las canciones”, afirmó.

“Sebastián Iraola (baterista de Martillo) estaba con muchas ganas de tocar, entonces me dije de aprovechar esta oportunidad para juntarnos. No va a ser la formación de Martillo de Plata porque no va a estar Carlos Craviolatti, que lo va a reemplazar el Torito Balvidares”, destacó.

“Va a ser un encuentro ‘El Cabezón con amigos’, pero vamos a tocar temas de Martillo de Plata, porque viene Seba que estaba con ganas de hacer música”, concluyó.