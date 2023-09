“Lo nuestro es algo que tiene los pies sobre la tierra”, se diferenció Grindetti

¿Qué se pone en juego en esta elección?

-Algo muy determinante para el futuro de la Argentina. Por debajo de la punta del iceberg, que es la crisis económica, subyace una crisis de valores, que vienen siendo lastimados por el kirchnerismo, el valor del esfuerzo, el trabajo, el estudio, los valores democráticos, de orden, de respeto a la ley, todo eso que está tan subvertido en este momento. Por eso creo que hay una gran oportunidad para llegar con un mensaje y empezar a cambiar.

-El kirchnerismo sostiene que Juntos y Milei son lo mismo.

-No, definitivamente no somos lo mismo. Nosotros tenemos un equipo muy consolidado, con muchísima experiencia. Fui ocho años ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, ocho años intendente de Lanús, mi compañero de fórmula, Miguel Fernández, lleva ocho años como intendente de Trenque Lauquen. Tenemos un equipo con muchísima experiencia, política y de gestión. Con respecto a las ideas y los planes de gobierno, lo nuestro es algo que tiene los pies sobre la tierra, no es un grupo de clichés o de utopías, o de grandes frases que parecen impresionantes y lindas, pero que, al final, con impracticables. También nos diferencia el liderazgo de Patricia Bullrich, que es un liderazgo de mucha convicción y coraje, pero también con la serenidad y la templanza para poder implementar los planes.

-¿Qué opina de la propuesta del voucher para la educación?

- Cuando uno va a administrar algo es importante tener experiencia para tener la capacidad de encararlo. Con respecto al voucher, doy un ejemplo muy simple, en un barrio muy popular en Lanús, si le doy un voucher a un papá, de qué le sirve el voucher si no puede pagarle el transporte a su hijo para poder elegir otro establecimiento. Hay cuestiones muy prácticas, más allá de las cuestiones de fondo, donde nosotros no estamos para nada de acuerdo con la privatización de la escuela pública. La escuela pública tiene que igualar para arriba. Vamos por los 190 días de clases, por la esencialidad del servicio, para que no haya paros salvajes, por la capacitación continua de los maestros, para que el eje de todo sea la meritocracia, los chicos van a tener que ser examinados para poder medir cómo está el sistema, porque sino es meter debajo del escritorio y pensar que todo anda bien, y no estamos preparando a los chicos para la vida. También proponemos, en los últimos años, prácticas profesionalizantes en el sector privado, además de implementar escuelas de oficios entre el sector público y privado, que en Lanús lo estamos haciendo.

-¿Cómo analiza la gestión de Kicillof?

-En estos cuatro años ha sido un gobierno ausente, que no ha pensado en la gente en ninguna de sus áreas. Claramente están discriminando, hace rato que no pagan a los intendentes los convenios firmados, a Lanús le deben más de 500 millones de pesos. El martes va a haber un foro de intendentes de Juntos donde vamos a reclamar la deuda que tiene la Provincia con nosotros, el gobernador quiere castigar a los intendentes de Juntos por el Cambio, pero está castigando a los vecinos, porque las obras se van a parar.

-Hay intendentes, como el de Junín (Pablo Petrecca), que impulsan la conformación de una policía municipal.

-Dentro de nuestro programa propendemos a la creación de la policía ciudadana, que no van a ser empleados municipales, pero que van a depender del intendente, porque es el que está ahí, donde las cosas suceden, es el que tiene el mapa del delito. Obviamente vamos a impulsar leyes de fondo, como la edad de imputabilidad de los menores, la reincidencia -una vez que cometió dos delitos tiene que quedar adentro-, hay que construir alcaidías y centros de detención para menores, y vamos a cuidar a los que nos cuidan, la policía tiene que estar bien atendida por el Estado provincial, en términos de las herramientas que les tenemos que dar para que se defiendan, los uniformes, el salario, hay que jerarquizar la relación del Estado provincial y la policía. Un tema no menor, que va a ser inmediato, es que las fuerzas federales nos van a ayudar en la Provincia, va a haber una bajada de Gendarmería para colaborar con las fuerzas municipales y provinciales.

-Kicillof pone el foco en el Estado y los derechos.

-Debería ser así, y celebro que lo digan; lástima que no lo cumplen. El kirchnerismo arma el relato, pero después no cumple nada. Hoy la salud es un desastre en la Provincia, la educación es otro desastre, la seguridad, otro desastre, y el gobierno tiene una organización que es patética, cómo gasta el dinero de la gente en cosas que no son para la gente.

Crearon, cuando tuvo que correr a su jefe de Gabinete, porque se lo indicó la Vicepresidenta, le dio un cargo de asesor, pero le creó un ministerio, con 26 asesores. El asesor cuesta 1700 millones de pesos por año, que debe alcanzar para comprar 70 u 80 móviles policiales. Y le ponen el pie en la cabeza al sector productivo, que está asfixiado por el Estado, no solo por la presión fiscal, sino también por la burocracia, que le complica la vida.

-¿Esto significa que hay que ajustar o achicar el Estado?

-Hay que achicar el Estado, porque cuando Kicillof llegó había 1000 cargos políticos, y ahora hay 1900, o sea que hay 900 que, por lo pronto, sobran. Ahora hay que hacerlo con criterio, no es solo venir con la podadora o tachar cuadraditos en la tele. El Estado chico o grande es una cuestión relativa, pero tiene que ser un Estado que le resuelva los problemas a la gente, donde cada peso del presupuesto sea para resolverle un problema a un vecino. Y para eso hay que tener experiencia, hay que saber y hay que ponerse a trabajar mucho.