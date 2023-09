La juninense que convierte en obras de arte los desechos que arroja la gente

A cualquier otra persona aquel metal oxidado no le hubiese llamado la atención. A los más soñadores, les hubiera recordado alguna historia. En cambio, Rosana Violino vio la posibilidad de transformarlo en una obra de arte, ya sea una escultura, un mueble o un cuadro.

Son desperdicios, y también no. El concepto de qué es desecho varía según se lo mire o use. Eso que muchos tiran, lo que se entierra, se esconde, se deja donde no va, puede ser materia prima de algo más y transformarse en “arte reciclado”.

Muebles, esculturas o adornos, son piezas de arte hechas por la juninense con residuos encontrados en la vía pública que se convierten en objetos de valor.

“Siempre me gustó el tema de dibujar y pintar, y la restauración de muebles. Pero también siempre me llamó la atención levantar cosas del piso y ponerlas en el bolsillo, pero nunca lo había aplicado” explicó Rosana Violino, en diálogo con Democracia.

Además, según contó, “siempre me gustó la madera encontrada, no la nueva, sino a la que le pasa el tiempo, la vieja. Había intervenido muebles, por ejemplo, de un palet hice repisas”. De esa manera comenzó a forjar su proyecto de creación, denominado “Tu Vieja Madera”, que se puede encontrar en Instagram, donde comparte sus creaciones.

“De lo que encuentro trato de no modificarlo y lo utilizo como está; lo pasmo y lo llevo a algo. Por ejemplo, un día caminando con mi papá, levanté un aerosol aplastado y oxidado, que me imaginé un sobretodo” dijo la juninense.

“Empecé con muebles, pero ahora lo hago con pequeñas esculturas y adornos. Cuando empecé, yo hacía y las obras quedaban acá hasta que un día mi hija Emilia me dijo que me haga un Instagram”, continuó.

“Todo lo que saco con las ventas lo pongo en la ‘Casa María Semilla’, el proyecto que tiene Emi en Junín. Quise aportar mi granito de arena y venderlo por una buena causa. Esto me motivó a seguir haciendo más cosas” destacó.

Y agregó: “Hasta que creé el Instagram, todo lo que hacía fue para mi casa o para regalarlo. Me armé un taller en mi casa y compré herramientas”.

Por último, subrayó: “Me atraen las cosas oxidadas, todo lo que le haya pasado el tiempo y poder plasmarlo. Por ejemplo, me cuesta ponerle nombre a las obras que hago. Yo puedo decir que esto es mi papá y yo, pero otra persona puede ver otra cosa”.

Casa María Semilla

Casa María Semilla es un proyecto ideado por Emilia Cicoria (María Semilla) que “nace a raíz de la frustración por ver nuestras calles de Junín con falta de accesibilidad para personas con discapacidades”.

“Frente a esto, y al no poder cambiar todo Junín, lo que hago es empezar por casa, para que Casa María Semilla sea accesible y no tenga barreras. De esta manera, toda persona que quiera venir, puede desenvolverse con autonomía, tenga discapacidad o no”.

Upcycling

El ingeniero alemán Reiner Pilz usó el término “upcycling” en 1994 para explicar, con este ejemplo, cómo algo que parece un desecho se transforma en algo de valor. Trasladado al arte se refiere a lo mismo. Más corto: es usar la basura para hacer objetos de deseo. También se le dice “suprareciclaje”, “Junk Art” y/o “reutilización creativa”.

El inicio, la punta del ovillo, fue el Festival Drap-Art, que se celebra de modo itinerante todos los años desde 1995 para promover, a través del reciclaje creativo, la conciencia y el respeto por el medio ambiente. El evento nació en Barcelona y ya se hizo en Francia, Grecia, Israel, Estados Unidos, Italia, Alemania, Japón y Uruguay, entre otros países del mundo. El turno de la Argentina fue en 2017, en el Centro Cultural Recoleta.

Aunque el uso de materiales que podrían considerarse basura para hacer obras viene sucediendo desde hace más de un siglo, el upcycling como tal es algo nuevo, y tiene un costado, además de artístico, activista. Encuadrados en esta tendencia, hay creadores de todo el mundo, de diversas edades, y múltiples estilos.